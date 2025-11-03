ETV Bharat / bharat

રાજસ્થાનમાં ગંભીર અકસ્માત: પૂરપાટ ઝડપે આવતા ડમ્પર ટ્રકે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી, 13 લોકોના મોત

હરમારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લોહામંડી રોડ પર આ અકસ્માત થયો, જ્યાં એક ડમ્પર ટ્રક સીધી એક કારને ટક્કર મારી અને પછી અનેક વાહનોને ટક્કર મારી.

રાજસ્થાનમાં ગંભીર અકસ્માત: પૂરપાટ ઝડપે આવતા ડમ્પર ટ્રકે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી, 10થી વધુ લોકોનાં મોત
રાજસ્થાનમાં ગંભીર અકસ્માત: પૂરપાટ ઝડપે આવતા ડમ્પર ટ્રકે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી, 10થી વધુ લોકોનાં મોત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 3:43 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જયપુર: રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરમાં લોહામંડી રોડ પર સોમવારે એક ઝડપી ગતિએ આવતી ડમ્પર ટ્રક એક કારને ટક્કર મારતાં 10થી વધુ લોકોનાં મોત થયાં.

હરમારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આ અકસ્માત થયો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે ઝડપી ગતિએ આવતી ડમ્પર ટ્રક સીધી કારને ટક્કર મારી ત્યારે રસ્તા પર સામાન્ય ટ્રાફિક ચાલી રહ્યો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ટક્કર પછી, ડમ્પરે બે અન્ય કાર અને એક પિકઅપ ટ્રકને પણ ટક્કર મારી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ડમ્પરે પલટી મારતા નજીકમાં પાર્ક કરેલી ઘણી બાઇકોને પણ કચડી નાખી હતી.

માહિતી મળતાં, હરમારા પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ઘાયલો માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. સ્થાનિક રહેવાસીઓની મદદથી, પોલીસે ફસાયેલા લોકોને બચાવ્યા અને તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા.

જયપુર કમિશનર સચિન મિત્તલે પુષ્ટિ આપી છે કે અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં દસ લોકોના મોત થયા છે. ચૌમુનમાં તૈનાત પ્રોબેશનરી IPS અધિકારી ઉષા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ડમ્પરે ઘટનાસ્થળે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી હતી. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને સવાઈ માનસિંહ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.

અકસ્માતને કારણે રોડ જામ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે ટ્રાફિક પોલીસને વૈકલ્પિક માર્ગ પર ટ્રાફિક વાળવાની ફરજ પડી હતી.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ડમ્પર ચાલક નશામાં હતો અને તેણે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો, જેના કારણે અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માત બાદ ડ્રાઈવર ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયો હતો અને પોલીસ તેની શોધખોળ કરી રહી છે. આ અકસ્માતને કારણે સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો છે, જેમણે વિસ્તારમાં ભારે વાહનોના ટ્રાફિક પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી છે. ક્રેનની મદદથી પલટી ગયેલા ડમ્પરને દૂર કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. મૃતકોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : November 3, 2025 at 4:39 PM IST

TAGGED:

RAJASTHAN ACCIDENT
RAJASTHAN
RAJASTHAN LATEST
HORRIFIC ACCIDENT IN RAJASTHAN
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.