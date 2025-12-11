અરુણાચલ પ્રદેશમાં મોટો અકસ્માત: મજૂરોને લઈ જતું વાહન ખીણમાં પડ્યું, 14 લોકોના મોત, એક ગંભીર

ETV Bharat / bharat

અરુણાચલ પ્રદેશમાં મોટો અકસ્માત: મજૂરોને લઈ જતું વાહન ખીણમાં પડ્યું
December 11, 2025

તેજપુર (આસામ): અરુણાચલ પ્રદેશમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં અનેક લોકોના મોત થયા છે. મજૂરોને લઈ જતી એક પિકઅપ વાન પહાડ પરથી ખીણમાં પડી ગઈ હોવાના અહેવાલ છે. આ અકસ્માતમાં ચૌદ લોકોના મોત થયા છે. એક ગંભીર રીતે ઘાયલ વ્યક્તિને ડિબ્રુગઢ ખસેડવામાં આવ્યો છે.

ઘટના અનુસાર, આ અકસ્માત અરુણાચલ પ્રદેશના અંજાવ જિલ્લાના હયુલિયાંગમાં મિથુગ્ના અને મૈલાંગ વસાહતો વચ્ચે લૈલાંગ વસાહતમાં, હયુલિયાંગથી લગભગ 47 કિલોમીટર દૂર સગલાગામ રોડ પર થયો હતો.

હયુલિયાંગના એડિશનલ ડેપ્યુટી કમિશનર જુલિટી મિહુએ જણાવ્યું હતું કે મજૂરોને લઈ જતી એક પિકઅપ વાન પહાડી રસ્તા પરથી પડી ગઈ હતી. અકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા 14 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, અને એક ગંભીર રીતે ઘાયલ વ્યક્તિને ડિબ્રુગઢ ખસેડવામાં આવ્યો છે. બધા મૃતક કામદારો તિનસુકિયાના હતા.

