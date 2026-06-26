રતલામ મોહરમના જુલુસ દરમિયાન મોટો અકસ્માત: તાજિયા હાઇ-ટેન્શન લાઇન સાથે અથડાઈ; 3 લોકોના મોત, 10 લોકો ઘાયલ
રતલામના હાથનારામાં, એક તાજિયા હાઇ-ટેન્શન લાઇન સાથે અથડાઈ; તાજિયામાંથી વીજ પ્રવાહ વહેતા વિસ્ફોટ થયો, જેના કારણે ઘણા લોકો દાઝી ગયા.
Published : June 26, 2026 at 10:18 AM IST
રતલામ: મધ્યપ્રદેશના હતનારા ગામમાં ગુરુવારે રાત્રે મોહરમના જુલુસ દરમિયાન એક દુ:ખદ અકસ્માત સર્જાયો. ગઈકાલે મોડી રાત્રે, જુલુસ લઈ જતી તાજિયા જુલુસ હાઈ-ટેન્શન પાવર લાઈનના સંપર્કમાં આવી ગઈ, જેમાં ત્રણ લોકો માર્યા ગયા અને 10 થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા. આ ઘટના રાત્રે 11:00 વાગ્યાની આસપાસ બની હોવાનું જાણવા મળે છે.
તાજિયામાંથી વીજળીનો પ્રવાહ નીકળતાં વિસ્ફોટ થયો; ઘણા લોકો દાઝી ગયા
તાઝિયા સાથે જોડાયેલ એક સળિયો ઓવરહેડ પાવર લાઇનના સંપર્કમાં આવતાની સાથે જ માળખામાંથી વીજળીનો પ્રવાહ નીકળ્યો, જેના કારણે તેને પકડી રાખનારા બધા લોકો તરત જ પડી ગયા. વીજળીના પ્રવાહમાંથી નીકળતા તણખાથી ઘણા લોકો દાઝી ગયા, જેના કારણે ઘટનાસ્થળે નાસભાગ મચી ગઈ. બે યુવાનોનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું, જ્યારે એક યુવાનનું હોસ્પિટલમાં લઈ જતી વખતે મોત થયું. દસથી વધુ ઘાયલોને મેડિકલ કોલેજ અને વિવિધ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
હાઇ-ટેન્શન લાઇન 15 ફૂટની ઊંચાઈ પર હતી
મોહર્રમના તહેવારના એક દિવસ પહેલા ગામમાં તાજિયાના સરઘસ કાઢવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે આ ઘટના બની હતી. પ્રત્યક્ષદર્શી શાકિર શાહે જણાવ્યું હતું કે, "રાત્રે 11 વાગ્યે તાજિયાનું સરઘસ ચાલી રહ્યું હતું, જેમાં 150 થી 200 લોકો ભેગા થયા હતા. ગામના મેવાતી મોહલ્લાથી સરઘસ આગળ વધતાં, તાજિયા 15 ફૂટની નીચી ઊંચાઈએ લટકતી હાઇ-ટેન્શન પાવર લાઇનના સંપર્કમાં આવી ગયો. તાજિયામાંથી વીજ પ્રવાહ નીકળ્યો; તેને લઈ જતા લોકો ચોંકી ગયા અને જોરદાર ધડાકાને કારણે જમીન પર પડી ગયા. તે ખૂબ જ મૂંઝવણનું દ્રશ્ય હતું. 15 થી વધુ લોકોને વીજળીના આંચકા લાગ્યા હતા, જેમાંથી 10 લોકોની હાલત ગંભીર હતી."
શાકિર ઉમેરે છે કે, "દરેકને ખાનગી વાહનોમાં રતલામ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા." દરમિયાન, ઘટનાના સમાચાર મળતાં, પીપલોડા પોલીસ અને એડિશનલ એસપી વિવેક કુમાર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.
બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે એકનું રસ્તામાં મોત થયું
અધિક પોલીસ અધિક્ષક વિવેક કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "હતનારા ગામના રહેવાસી વાહિદ ખાનના પુત્ર 32 વર્ષીય રાશિદ ખાન અને મોહમ્મદ હુસૈનના પુત્ર 40 વર્ષીય સદ્દુનું તાજિયા શોક દરમિયાન વીજળીનો કરંટ લાગવાથી મૃત્યુ થયું હતું. લગભગ 10 લોકો ઘાયલ થયા હતા અને તેમને મેડિકલ કોલેજ અને અન્ય હોસ્પિટલોમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. દરમિયાન, મેડિકલ કોલેજના ફરજ પરના ડોક્ટર રવિન્દ્ર સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "ત્રીજા વ્યક્તિનું રસ્તામાં જ મોત થયું હતું. મૃતક અરબાઝ ખાનના પરિવારજનો તેને મેડિકલ કોલેજમાંથી પાછો લઈ ગયા હતા અને બીજી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા." તેમનું પણ મૃત્યુ થયું છે."
મૃત્યુઆંક વધી શકે છે
આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં હાઇ-ટેન્શન લાઇનમાં 10 થી વધુ લોકો દાઝી ગયા હતા, જેમાંથી પાંચની હાલત ગંભીર છે. ઘાયલોને રતલામ મેડિકલ કોલેજ અને અન્ય હોસ્પિટલોમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હાઇ-ટેન્શન લાઇન ખૂબ જ નીચી સપાટીથી પસાર થઈ રહી હતી, જેના કારણે શોભાયાત્રામાં ભાગ લેનારાઓ અથડાયા હતા. દરમિયાન, પીપલુડા પોલીસ સ્ટેશને આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.