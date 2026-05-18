ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખેરીમાં વાન-ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, 8 લોકોના મોત
By PTI
Published : May 18, 2026 at 10:00 AM IST
લખીમપુર ખેરી: ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખેરી જિલ્લામાં એક વાન અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત થતા ઓછામાં ઓછા આઠ લોકોના મોત થયા છે જ્યારે બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા તેમણે સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. પોલીસ અધિકારીઓએ સોમવારે આ માહિતી આપી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના સિસૈયા-લખીમપુર નેશનલ હાઇવે પર બની હતી. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે વાન લખીમપુરથી સિસૈયા જતી હતી ત્યારે આ ઊંચગાંવ અને ભરેહતા ગામ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. ધૌરહરાના સર્કલ ઓફિસર શમશેર બહાદુર સિંહે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને તાત્કાલિક જિલ્લા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
News Alert ! At least eight people killed in head-on collision between van and truck in UP's Lakhimpur Kheri district: Police.
અકસ્માત સર્જાયા બાદ હાઇવે પર મુસાફરોએ બુમાબુમ કરી મુકી હતી. બનાવની જાણ થતા જ સ્થાનિકો અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસે ક્રેનની મદદથી દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વાહનોને હાઇવે પરથી ખસેડીને વાહન વ્યવહાર શરૂ કરાવ્યો હતો. દુર્ઘટના બાદ હાઇવે પર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ જોવા મળી હતી.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું કે મેજિક વાહન લખીમપુરથી સિસૈયા તરફ જતું હતું આ દરમિયાન બહરાઇચ તરફથી આવતા ટ્રકે ટક્કર મારી હતી. ટ્રક ફૂલ સ્પિડમાં હતો અને અચાનક બેકાબૂ બની ગયો હતો. અકસ્માત બાદ ટ્રક ચાલક ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઇ ગયો હતો.
અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત
પોલીસ અનુસાર, પાંચ લોકોના અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા જ્યારે અન્ય લોકોને સારવાર માટે લઇ જતા સમયે રસ્તામાં જ દમ તોડી દીધો હતો. ઘાયલોની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે જેમાંથી બે લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
