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વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં ભયાનક અકસ્માત: 1500 ડિગ્રી ઉકળતા પ્રવાહી સ્ટીલ પડતાં 8 કામદારોના મોત, અનેક લોકો દાઝ્યા

આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં ક્રેન પ્રવાહી સ્ટીલ ઉપાડતી વખતે એક મોટી દુર્ઘટના બની. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં ભયાનક અકસ્માત
વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં ભયાનક અકસ્માત (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 6:43 PM IST

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વિશાખાપટ્ટનમ: આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં એક દુ:ખદ અને મોટી દુર્ઘટના બની છે. પ્લાન્ટની અંદર ઉકળતા પ્રવાહી સ્ટીલ (પીગળેલા લોખંડ)નો મોટો જથ્થો ઉપાડતી વખતે આ ઘટના બની હતી. આ ભયાનક અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં આઠ કામદારોના મોત થયાના અહેવાલ છે, જ્યારે ઘણા લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છે.

પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, SMS-2 અને STC-3 હીટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં ક્રેન ઉકળતા પ્રવાહી સ્ટીલ ઉપાડતી વખતે આ અકસ્માત થયો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આશરે 1,500 ડિગ્રી સેલ્સિયસના ખૂબ ઊંચા તાપમાને ઉકળતા આ ધાતુના પ્રવાહી ધરાવતું લાડુ (મોટું કન્ટેનર) અચાનક બેકાબૂ રીતે ધ્રુજી ગયું, જેના કારણે ઉકળતા ગરમ સ્ટીલ કામદારો પર પડી ગયું. પ્રવાહી સ્ટીલ છલકાતા કામદારો ડરીને ભાગી ગયા. સ્ટીલ પ્લાન્ટની ફાયર બ્રિગેડ આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

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