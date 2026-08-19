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દિલ્હી જલ બોર્ડ કૌભાંડ: ACB એ ભૂતપૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન અને ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી ઉદિત પ્રકાશ રાય સહિત 6 લોકોની ધરપકડ કરી

તપાસ એજન્સી આ ગુનાહિત રીતે મેળવેલા ભંડોળના ઉપયોગની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.

ભૂતપૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન
ભૂતપૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન (ફાઈલ તસ્વીર/ Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 7:35 AM IST

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નવી દિલ્હી: ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખા (ACB) એ દિલ્હીમાં એક મોટા ભ્રષ્ટાચારના કેસનો પર્દાફાશ કર્યો છે. મંગળવારે, ACB એ દિલ્હી જળ બોર્ડ (DJB) ના ગટર શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ (STP) ના અપગ્રેડ અને ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત મોટા નાણાકીય અનિયમિતતાઓ, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરાના આરોપસર છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં દિલ્હી સરકારના ભૂતપૂર્વ મંત્રીઓ, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને અનેક ખાનગી કંપનીઓના માલિકો અને પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થાય છે.

ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખાના સંયુક્ત કમિશનર વિક્રમજીત સિંહે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય આરોપીઓમાં ભૂતપૂર્વ જળ મંત્રી સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન, દિલ્હી જળ બોર્ડના ભૂતપૂર્વ CEO ઉદિત પ્રકાશ રાય, ભૂતપૂર્વ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સલ્ટન્ટ અંકિત શ્રીવાસ્તવ, મેસર્સ એ.એન. એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક નાગેન્દ્ર યાદવ, મેસર્સ યુરોટેક એન્વાયર્નમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના માલિક રાજા કુમાર અને મેસર્સ શ્રીજનહરના માલિક પંકજ વર્માનો સમાવેશ થાય છે.

કેવી રીતે બહાર આવ્યું સમગ્ર કૌભાંડ ?

વિજિલન્સ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા ફરિયાદના આધારે દાખલ કરાયેલા આ કેસની તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે દિલ્હી જલ બોર્ડના STP પ્રોજેક્ટ્સના ટેન્ડરમાં નિયમોનું વ્યાપક ઉલ્લંઘન જોવા મળ્યું હતું. ટેન્ડરની શરતોમાં છેડછાડ કરીને પસંદગીના કેટલાક લોકોને ફાયદો પહોંચાડવાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું.

તપાસના મુખ્ય તારણોમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણો અને શરતોનો ઇરાદાપૂર્વક સમાવેશ કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જે ચોક્કસ ટેકનોલોજી પ્રદાતા, મેસર્સ યુરોટેક એન્વાયર્નમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની તરફેણ કરતી હતી. આનાથી બજારમાં નિષ્પક્ષ હરિફાઈ દૂર થઈ. પ્રોજેક્ટ હેઠળ પ્રસ્તાવિત એક પાયલોટ અભ્યાસ એક પણ કર્યા વિના આગળ ધપાવવામાં આવ્યો. વધુમાં, ઉપયોગમાં લેવાતી ટેકનોલોજી અને માધ્યમો અંગે કડક આવશ્યકતાઓ લાદવામાં આવી હતી, જ્યારે ટ્રીટેડ પાણી માટે ઘણા આવશ્યક ધોરણોને ટેન્ડરમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણોમાં મનસ્વી ફેરફારોને કારણે સરકારી તિજોરી પર નોંધપાત્ર નાણાકીય બોજ પડ્યો હતો.

ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાથી ખુલ્યું' નેક્સસ'

ACBની ટેકનિકલ તપાસ અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાના વિશ્લેષણમાં ખાનગી વ્યક્તિઓ અને સરકારી અધિકારીઓ વચ્ચે ઊંડી સાંઠગાંઠનો ખુલાસો થયો હતો. આરોપીઓ વચ્ચે પ્રતિબંધિત ટેન્ડર શરતો, શુદ્ધિકરણ અને અન્ય ગુપ્ત દસ્તાવેજોની આપ-લે કરવામાં આવી હતી, જે પાછળથી પાણી બોર્ડ દ્વારા જારી કરાયેલ STP પ્રોજેક્ટ માટે ટેન્ડર નોટિસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ મજબૂત પુરાવા પૂરા પાડે છે કે ખાનગી કંપનીઓના ઇશારે જાહેર સેવકોએ ટેન્ડર શરતોને સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત કરી હતી.

લાંચ અને 1.5 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યના મની ટ્રેલનો પર્દાફાશ

નાણાકીય બાબતોની તપાસ દરમિયાન, ACB એ કમિશન અને લાંચ સહિત નાણાં વ્યવહારોના વિશાળ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ભૂતપૂર્વ CEO ઉદિત પ્રકાશ રાયની સંડોવણીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દિલ્હી જળ બોર્ડના તત્કાલીન CEO ઉદિત પ્રકાશ રાયને બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા તેમના અને તેમના સંબંધીઓના બેંક ખાતામાં ₹1.52 કરોડની મોટી લાંચ મળી હતી. આ લાંચના પૈસા મેસર્સ યુરોટેક અને મધ્યસ્થી મેસર્સ એ.એન. એન્ટરપ્રાઇઝ (નાગેન્દ્ર યાદવની માલિકીની પેઢી) અને મેસર્સ શ્રીજનહર દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

તપાસ એજન્સી આ વાતની ઉંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે કે, આ રીતે મેળવેલા પૈસાનો ક્યાં ક્યાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ? પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, લાંચના પૈસાનો ઉપયોગ સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ સાથે સંબંધિત ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા, નાણાકીય વ્યવહારના દસ્તાવેજો અને સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે, ACB એ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પૂરતા પુરાવા એકઠા કર્યા પછી, મંગળવારે સાંજે તમામ છ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની સંપૂર્ણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

ACBના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ કહે છે કે કૌભાંડમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓ અને શંકાસ્પદ વચેટિયાઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. વધુ વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે, અને આગામી દિવસોમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ થવાની અપેક્ષા છે. આ મોટી કાર્યવાહીથી દિલ્હીના રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

કેજરીવાલે સાધ્યું ભાજપ પર નિશાન

અરવિંદ કેજરીવાલે X પર લખ્યું, "ભાજપના ઈશારે ફરી સતેન્દ્ર જૈનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. થોડા સમય પહેલા જેલમાં નાખીને જે ત્રાસ આપવામાં આવ્યો, તે હજુ પણ બધાને યાદ છે. પાછલો કેસ બનાવટી હતો, અને આ કેસ પણ ખોટો સાબિત થશે. ભાજપની સરમુખત્યારશાહી ક્યાં સુધી આ રીતે ચાલુ રહેશે? તેઓ જેને ઈચ્છે તેને ખોટા આરોપો લગાવીને કેદ કરી શકે છે. તેમના જૂઠાણા ફરી એકવાર દેશ સમક્ષ ખુલ્લા પડશે, પરંતુ જેલમાં વિતાવેલા સમય અને તેમણે સહન કરેલા માનસિક ત્રાસની ભરપાઈ કોણ કરશે? ભાજપના પાપનો ઘડો હવે ભરાઈ ગયો છે. તેઓ ગમે તેટલી સરમુખત્યારશાહીનો ઉપયોગ કરે, મોદી સરકારનો અંત નિશ્ચિત છે. સમગ્ર આમ આદમી પાર્ટી અને દેશના લોકો સતેન્દ્ર જૈન સાથે મજબૂતીથી ઉભા છે."

મનીષ સિસોદીયાએ પણ ભાજપને લીધી આડે હાથ

આપના નેતાએ કહ્યું, 'કાયર મોદી, થોડી તો શરમ કરો'

AAP નેતા અનુરાગ ઢાંડાએ X પર લખ્યું, "ભાજપ AAPથી ડરે છે તેના કેટલા પુરાવાની તમને જરૂર છે? તમે જે વોટર બોર્ડ ટેન્ડરનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છો તે સમયે સત્યેન્દ્ર જૈન જેલમાં હતા. મને કહો, તેઓ જેલમાંથી કેવી રીતે જવાબદાર બન્યા? સાચું કારણ એ છે કે સત્યેન્દ્ર જૈન પંજાબના સહ-પ્રભારી છે, અને પંજાબમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે. કાયર મોદી, થોડી તો શરમ રાખો."

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DELHI JAL BOARD
SATYENDRA JAIN ARRESTS
ACB ARRESTS 6 PEOPLE
DELHI JAL BOARD SATYENDRA JAIN

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