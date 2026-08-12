દિલ્હી-પુણે જતી સ્પાઈસજેટની ફ્લાઈટમાં AC ફેલ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતા પેસેન્જર્સે મચાવ્યો હોબાળો
મુસાફરોએ કહ્યું કે ટિકિટના પૂરા પૈસા લીધા બાદ મૂળભૂત સુવિધાઓ અને સ્પષ્ટ માહિતી પૂરી પાડવી એરલાઇનની જવાબદારી છે
Published : August 12, 2026 at 5:40 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈમથકથી પુણે જતી સ્પાઇસજેટની ફ્લાઇટમાં તે સમયે અફરાતફરી મચી ગઈ, જ્યારે વિમાનની અંદરની એસી સિસ્ટમે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. ફ્લાઇટ નંબર SG-105ને મંગળવારે રાત્રે દિલ્હી એરપોર્ટના ટર્મિનલ-1 પરથી પુણે માટે રવાના થવાનું હતું. લગભગ દોઢ કલાકના વિલંબ બાદ જ્યારે મુસાફરો વિમાનમાં સવાર થયા, ત્યારે થોડા જ સમયમાં તેમને ભારે ગરમી અને બફારાનો સામનો કરવો પડ્યો. મુસાફરોએ આરોપ લગાવ્યો કે વિમાનની અંદરની સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ હતી કે તેમને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ અનુભવાઈ રહી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, ફ્લાઇટે રાત્રે લગભગ 9:45 વાગ્યે ઉડાન ભરવાની હતી, પરંતુ શરૂઆતમાં તેને લગભગ 10:30 વાગ્યા સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મુસાફરોનું બોર્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. વિમાનમાં બેઠા બાદ મુસાફરોએ એસી યોગ્ય રીતે કામ ન કરતું હોવાની ફરિયાદ કરી. ગરમી અને બફારો વધતો ગયો અને મુસાફરોનો ધીરજ પણ ખૂટી ગયો. સ્થિતિ વણસતાં 100થી વધુ મુસાફરોએ વિમાનમાં ઉડાન ભરવાનો ઇનકાર કર્યો અને તેને ફરીથી બે પર લાવવાની માંગ કરી.
#WATCH | On August 11, 2026, SpiceJet flight SG 105, scheduled to operate from Delhi to Pune, encountered a last-minute technical issue. An alternate aircraft was arranged, and the flight subsequently operated to Pune. https://t.co/Rwk3RuTPTS pic.twitter.com/nyH6UqMDu6— ANI (@ANI) August 12, 2026
દિલ્હી-પુણે સ્પાઇસજેટ ફ્લાઇટમાં AC ફેલ
મુસાફરોના વિરોધ બાદ વિમાનને ફરીથી બે પર પરત લાવવામાં આવ્યું હતું. લગભગ 150 મુસાફરો સાથે બનેલી આ સમગ્ર ઘટનાને કારણે દિલ્હીથી પુણે જતી આ ફ્લાઇટ આખરે રદ કરવી પડી હતી. મુસાફરોએ એરપોર્ટ પર અનેક કલાકો સુધી રાહ જોવી પડી હતી. અહેવાલો અનુસાર, લગભગ છ કલાક બાદ તેમના માટે વૈકલ્પિક ફ્લાઇટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેના દ્વારા તેઓ બુધવારે સવારે પુણે પહોંચી શક્યા હતા.
#WATCH | Pune, Maharashtra: A passenger from SpiceJet flight SG 105 from Delhi to Pune on August 11, Leshpal, says, " ...our spicejet flight was scheduled for 9.55, but it was delayed. boarding began at 10.30, and we boarded the flight then. about half an hour passed; there was no… https://t.co/cUcGxvtjNC pic.twitter.com/0mcCOQ8HMv— ANI (@ANI) August 12, 2026
આ દરમિયાન મુસાફરોએ એરલાઇન દ્વારા કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા અને તેમને આપવામાં આવતી માહિતી અંગે પણ ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. મુસાફરોના જણાવ્યા અનુસાર, લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડી હોવા છતાં તેમને પૂરતું ખાવા-પીવાનું કે યોગ્ય માહિતી આપવામાં આવી નહોતી.
મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા બદલ એરલાઇને ખેદ વ્યક્ત કર્યો
સ્પાઇસજેટ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે ફ્લાઇટમાં ટેક્નિકલ સમસ્યા સર્જાઈ હતી અને તેના કારણે મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા બદલ એરલાઇને ખેદ વ્યક્ત કર્યો છે. જોકે, મુસાફરોનો સવાલ છે કે જો વિમાનના એસીમાં ટેક્નિકલ ખામી હતી, તો તેમને આટલા લાંબા સમય સુધી ગરમ અને અસુવિધાજનક કેબિનમાં શા માટે બેસાડી રાખવામાં આવ્યા?
હવે સવાલ માત્ર એક ફ્લાઇટ મોડી પડવા કે રદ થવાનો નથી, પરંતુ મુસાફરોની સુરક્ષા અને સુવિધા સાથે પણ જોડાયેલો છે. આખરે વિમાન ઉડાન ભરતા પહેલાં તેની તમામ જરૂરી સિસ્ટમોની તપાસ કેટલી ગંભીરતાથી કરવામાં આવી હતી?
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર એરલાઇન કંપનીઓની ટેક્નિકલ તૈયારીઓ અને મુસાફરો પ્રત્યેની જવાબદારી અંગે સવાલો ઉભા કર્યા છે. મુસાફરોનું કહેવું છે કે ટિકિટના પૂરા પૈસા લીધા બાદ ઓછામાં ઓછી મૂળભૂત સુવિધાઓ અને સ્પષ્ટ માહિતી પૂરી પાડવી એરલાઇનની જવાબદારી છે.
ખાસ કરીને જ્યારે વિમાન ઉડાન ભરવા માટે તૈયાર હોય ત્યારે કેબિનનું તાપમાન અને એર કન્ડિશનિંગ જેવી જરૂરી વ્યવસ્થાઓ યોગ્ય રીતે કાર્યરત હોવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
દિલ્હી-પુણે ફ્લાઇટમાં બનેલી આ ઘટના બાદ હવે મુસાફરોને આશા છે કે એરલાઇન અને સંબંધિત ઉડ્ડયન અધિકારીઓ આ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરશે અને આવી સ્થિતિનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.
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