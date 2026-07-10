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સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજદારનો હોબાળો, કોર્ટ રૂમમાં અપશબ્દો બોલીને કેસના કાગળો ફેંક્યા

આ ઘટના ન્યાયાધીશ કે.વી. વિશ્વનાથન અને આલોક આરાધેની બેન્ચ સમક્ષ બની હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર
સુપ્રીમ કોર્ટની ફાઈલ તસવીર (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : July 10, 2026 at 10:09 PM IST

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નવી દિલ્હી: શુક્રવારે એક નાટકીય ઘટનાક્રમમાં, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારવા માટે વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેલા એક અરજદારને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી બળજબરીથી બહાર કરવામાં આવ્યો, કારણ કે તેના પર આરોપ છે કે, તે અપશબ્દો બોલ્યો અને પોતાના કાયકાદીય કાગળો ફેંકી દીધા હતા.

આ ઘટના ન્યાયાધીશ કે.વી. વિશ્વનાથન અને આલોક આરાધેની બેન્ચ સમક્ષ બની હતી. સુનાવણીની શરૂઆતમાં, અરજદારે આક્રમક સ્વર અપનાવ્યો હતો, જેનાથી ન્યાયાધીશો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.

કેસ કરનારે વકીલના બેન્ડ વગરનો કાળો કોટ પહેર્યો હતો. તેણે બેન્ચને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે, મિસ્ટર જ્યુડિશિયલ સર્વન્ટ. હું તમને લખનૌના એસીપી સામે એફઆઈઆર નોંધવાનો આદેશ આપું છું."

ખંડપીઠ સામે કેસ કરનારના વ્યહારથી હેરાન થયેલા જસ્ટિસ વિશ્વનાથને પૂછ્યું કે, "તમે મને આદેશ આપી રહ્યા છો? તમે અમને આદેશ આપી રહ્યા છો?"

અરજદારે જવાબ આપ્યો, "મારા તરફથી બસ આટલું જ છે. બધું રેકોર્ડ પર છે." ત્યારબાદ, તેણે ખોટી રીતે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો અને કથિત રીતે તેના કેસના પેપર્સ હવામાં ઉછાળ્યા.

એક સુરક્ષા ગાર્ડ તરત જ અરજદાર તરફ દોડી ગયો. સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તેને ઝડપથી કાબૂમાં કરી લીધો અને કોર્ટરૂમની બહાર નીકાળી દીધો. બેન્ચે દિવસ માટે સૂચિબદ્ધ બાકીના કેસોની સુનાવણી ચાલુ રાખી. ઘટના વિશે હજુ સુધી ઓપન કોર્ટમાં કોઈ તાત્કાલિક આદેશ આપવામાં આવ્યા નથી.

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MAN HURLING ABUSES
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