'સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય': ઇઝરાયલે એશ્કેલોનમાં ભારતીય કામદારો પરના હુમલાની નિંદા કરી; હુમલાખોરોની ધરપકડ કરી
ઇઝરાયલે એશ્કેલોનમાં બે ભારતીય કામદારો પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી છે અને તેને "સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય" ગણાવી છે.
Published : February 20, 2026 at 8:44 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇઝરાયલે એશ્કેલોનમાં લોકોના એક જૂથ દ્વારા બે ભારતીય નાગરિકો પર થયેલા શારીરિક હુમલાની સખત નિંદા કરી છે, જેનો એક વીડિયો બુધવારે વાયરલ થયો હતો. આ ઘટનાને "સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય" ગણાવતા, ભારતમાં ઇઝરાયલી દૂતાવાસે કહ્યું કે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
X પર એક પોસ્ટમાં, દૂતાવાસે કહ્યું કે "ગુનેગારો" દ્વારા કરવામાં આવેલો હુમલો "સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય" હતો. તેણે એ પણ પુષ્ટિ આપી કે ઇઝરાયલી પોલીસે ગુનેગારોની ધરપકડ કરી છે. દૂતાવાસે ગુરુવારે કહ્યું, "ગઈકાલે (બુધવારે) એશ્કેલોનમાં બે ભારતીય કામદારો પર ગુનેગારો દ્વારા કરવામાં આવેલો હુમલો સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે. ઇઝરાયલી પોલીસે ગુનેગારોને પકડી લીધા છે અને તેમને ન્યાયના કઠેડામાં લાવશે." બુધવારે, ઇઝરાયલી બ્રોડકાસ્ટર KAN એ એક વિડિઓ પ્રકાશિત કર્યો જેમાં બે લોકોને જાહેર ઉદ્યાનમાં હુમલાખોરોના એક જૂથ દ્વારા નિર્દયતાથી માર મારવામાં આવતો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
The attack on two Indian workers yesterday in Ashkelon by delinquents is absolutely unacceptable.— Israel in India (@IsraelinIndia) February 19, 2026
The Israeli police have caught the perpetrators and will bring them to justice.
આ ઘટના અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાએ કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરને આ બાબતની તપાસ કરવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું, "... ઇઝરાયલના એશ્કેલોનમાં બે ભારતીય નાગરિકો પર ક્રૂર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ એક પૂર્વયોજિત જાતિવાદી હુમલો હતો, જે ખાનગી વાતચીતમાં આયોજિત હતો. આ આ પ્રકારનો પહેલો હુમલો નથી. અને દુઃખની વાત છે કે, તે છેલ્લો પણ ન હોય."
નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર પર નિશાન સાધતા, ખેરાએ કહ્યું કે દેશમાં પૂરતા પ્રમાણમાં રોજગારી ઉભી કરવામાં સરકારની નિષ્ફળતા ભારતીય કામદારોને કામની શોધમાં ઇઝરાયલ ધકેલી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "તે (સરકાર) ભારતીય કામદારોને ત્યાં મોકલીને ભારત-ઇઝરાયલ 'મિત્રતા'ની ઉજવણી કરે છે. પરંતુ જ્યારે આપણા લોકો સાથે દુર્વ્યવહાર થાય છે, ત્યારે તે ચૂપ રહે છે અને જવાબદારી ટાળે છે. એસ. જયશંકરે તાત્કાલિક આ બાબતની તપાસ કરવી જોઈએ, પીડિતની સ્થિતિની પુષ્ટિ કરવી જોઈએ અને જો જરૂર પડે તો તેને યોગ્ય, મફત તબીબી સંભાળ મળે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ."
આ ઘટના વડાપ્રધાન મોદીની ઇઝરાયલ મુલાકાતના થોડા દિવસો પહેલા બની હોવાથી, ખેરાએ પ્રશ્ન કર્યો કે શું વડા પ્રધાન તેમની મુલાકાત દરમિયાન "જાતિવાદનો મુદ્દો" ઉઠાવશે. તેમણે કહ્યું, "પીએમ મોદી ટૂંક સમયમાં ઇઝરાયલની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. શું તેઓ ઇઝરાયલમાં ભારતીય નાગરિકો પર જાતિવાદ અને હિંસક હુમલાઓનો મુદ્દો ઉઠાવશે?"
ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી "આવતા અઠવાડિયે" ઇઝરાયલની મુલાકાત લેવાના છે. મુખ્ય અમેરિકન યહૂદી સંગઠનોના પ્રમુખોના પરિષદને સંબોધતા, નેતન્યાહૂએ પીએમ મોદીની આગામી મુલાકાતની જાહેરાત કરી, અને બંને દેશો વચ્ચે "જબરદસ્ત જોડાણ" નો ઉલ્લેખ કર્યો.
આ મોદીની દેશની બીજી મુલાકાત હશે, અગાઉ 2017 માં ઇઝરાયલની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યારે તેઓ ઇઝરાયલની મુલાકાત લેનારા પ્રથમ ભારતીય વડાપ્રધાન બન્યા હતા.
આ પણ વાંચો: