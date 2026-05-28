ગુજરાતી સમાજ પર ટિપ્પણી કરીને ફસાયા અભિષેક બેનરજી! જાણો શું છે વિવાદ

તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને ડાયમંડ હાર્બરના સાંસદ અભિષેક બેનરજી ફરી એક વખત વિવાદમાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 10:15 PM IST

કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને ડાયમંડ હાર્બરના સાંસદ અભિષેક બેનરજી ફરી એક વખત વિવાદમાં આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને લઇને ભવાનીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની વિરૂદ્ધ લેખિત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે અભિષેક બેનરજીની ટિપ્પણીઓથી ગુજરાતી સમુદાયની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચી છે અને તેનાથી સાંપ્રદાયિક નફરત ભડકી શકે છે.

પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભવાનીપુર વિસ્તારના રહેવાસી અર્ણબકાંતિ દાસે આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર ભાજપના નેતા અમિત માલવિયાની પોસ્ટનો જવાબ આપતા, અભિષેક બેનરજીએ એક ટિપ્પણી કરી હતી જેમાં તેમણે ગુજરાતી સમુદાયને 'ગેંગ' કહીને સંબોધી હતી. આ ખાસ ટિપ્પણીએ એક નવો રાજકીય વિવાદ ઉભો કર્યો છે.

જોકે, આ ઘટનાને લઇને હજુ સુધી અભિષેક બેનરજી તરફથી કોઇ પ્રતિક્રિયા આવી નથી પરંતુ લેખિત ફરિયાદમાં આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ રીતના શબ્દોનો ઉપયોગ કોઇ ખાસ સમુદાયને નિશાન બનાવવાથી સમાજમાં વિભાજન અને તણાવનો માહોલ ઉભો થઇ શકે છે. આ સિવાય, ફરિયાદમાં આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે આ રીતના પગલાથી દેશના સામાજિક સદભાવને નુકસાન પહોંચી શકે છે.

ફરિયાદ કરનારનો તર્ક છે કે એક સાંસદ હોવાને કારણે અને એક જવાબદાર સાર્વજનિક પદ પર રહેવાને કારણે આ રીતની ટિપ્પણી ના કરવી જોઇએ. પોલીસના સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળે છે કે ભાજપના નેતા અમિત માલવિયાએ 2 મેએ એક મેસેજ પોસ્ટ કર્યો હતો. આ પોસ્ટનો જવાબ આપતા અભિષેક બેનરજીએ ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. વાંધો ખાસ કરીને તે પોસ્ટના ચોક્કસ ભાગને લઇને છે.

રાજકીય જાણકારો અનુસાર, લોકસભા ચૂંટણી બાદ રાજ્યમાં શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચેના ટકરાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આ માહોલ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અને રાજકીય નિવેદનોને લઇને એક પછી એક ફરિયાદો અને જવાબી ફરિયાદો જોવા મળી રહી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અભિષેક બેનરજી પર પહેલા પણ ભડકાઉ ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ લાગતો રહ્યો છે. વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા નિવેદનને લઇને તેમના વિરૂદ્ધ બિધાનનગર સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. બાગુઇઆટીના રહેવાસી રાજીવ સરકાર નામના એક વ્યક્તિએ ઇમેલ દ્વારા પોલીસ કમિશનરેટમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે 27 એપ્રિલથી 3 મે વચ્ચે અભિષેક બેનરજીએ કેટલીક ચૂંટણી રેલી દરમિયાન એવી ટિપ્પણીઓ કરી હતી જેને કારણે રાજકીય વિવાદ વધી ગયો હતો. ફરિયાદ કરનારે આ ભાષણના વીડિયોની લિંક પણ આપી હતી. બાદમાં આ જાણકારી સામે આવી હતી કે તે ફરિયાદને બિધાનનગર સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન મોકલવામાં આવી હતી.

