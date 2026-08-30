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દિલ્હીમાં જંતર-મંતરથી પણ મોટા આંદોલનની તૈયારી! દિપકેએ સરકાર પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના વડા અભિજીત દિપકેએ દાવો કર્યો છે કે દિલ્હીના જંતર-મંતર કરતાં પણ મોટો વિરોધ પ્રદર્શન થશે

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના વડા અભિજીત દિપકેએ દાવો કર્યો છે કે દિલ્હીના જંતર-મંતર કરતાં પણ મોટો વિરોધ પ્રદર્શન થશે
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના વડા અભિજીત દિપકેએ દાવો કર્યો છે કે દિલ્હીના જંતર-મંતર કરતાં પણ મોટો વિરોધ પ્રદર્શન થશે` (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 10:40 PM IST

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છત્રપતિ સંભાજીનગર (મહારાષ્ટ્ર): 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના વડા અભિજીત દિપકએ દાવો કર્યો છે કે 5 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીના જંતર-મંતરથી પણ મોટું વિરોધ પ્રદર્શન યોજાશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમની પાર્ટીએ ખાસ કરીને દિલ્હી માટે આ વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું છે, પરંતુ અન્યત્ર યોજાતા કોઈપણ સમર્થન પ્રદર્શન આંદોલનને વધુ મજબૂત બનાવશે.

દરમિયાન, સોનમ વાંગચુકના નિવેદન સાથેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર નોંધપાત્ર ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. જોકે, દિપકકે દાવો કર્યો છે કે વીડિયોમાં દર્શાવેલ નિવેદન સંપૂર્ણ સત્ય રજૂ કરતું નથી. અભિજીત દિપકેએ મનોજ જરાંગે પાટિલના આંદોલન વિશે પણ વાત કરી હતી અને દાવો કર્યો હતો કે સરકારના વલણને કારણે જરાંગે પાટિલ વિરોધનો માર્ગ પસંદ કરવા મજબૂર થયા હતા.

ફરી વિરોધ શા માટે?

દિપકેએ એ વાતની ટીકા કરી હતી કે દિલ્હીના જંતર મંતર પર અગાઉના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા આશ્વાસનો છતાં, તે વચનો અધૂરા રહ્યા છે, જેના કારણે ફરી એકવાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની જરૂર પડી છે. વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સામે નોંધાયેલા કેસ હજુ સુધી પાછા ખેંચવામાં આવ્યા નથી કે આત્મહત્યાથી મૃત્યુ પામેલા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને કોઈ સહાય આપવામાં આવી નથી. દિપકેએ જણાવ્યું હતું કે આ જ કારણ છે કે ફરીથી કૂચનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

દિપકેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, "સરકાર કેસ પાછા ખેંચવા માટે કોર્ટનો ઉલ્લેખ કરે છે. જોકે, કોર્ટે પોતાની તૈયારી બતાવી છે અને સરકાર પાસે ફક્ત (વિદ્યાર્થીઓની) યાદી માંગી છે. છતાં, સરકાર યાદી આપી રહી નથી." તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આગામી વિરોધ પ્રદર્શન અગાઉના જંતર મંતર આંદોલન કરતા પણ મોટો હશે. દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે, જેમાં આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ પણ ભાગ લઈ રહ્યા છે. દિપકેએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ આંદોલનને મોટા પાયે જાહેર સમર્થન મળશે.

સોનમ વાંગચુકનો આખો વિડીયો જુઓ

સોનમ વાંગચુકે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' અંગે શંકા વ્યક્ત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આ યુવાનો રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા ધરાવે છે. તેના જવાબમાં, અભિજીત દિપકેએ લોકોને વાંગચુકનો આખો વિડીયો જોવા માટે વિનંતી કરી હતી. દિપકેએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે તમે આખો વિડીયો જોયો નથી. સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે આ યુવાનો આપણે જોયેલા ઘણા રાજકીય નેતાઓ કરતા સારા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમને તેમનામાં ભ્રષ્ટાચારના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી."

આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરતા, અભિજીત દિપકેએ કહ્યું, "સમગ્ર વિડીયોમાં, તેમણે આ યુવાનોને સારા અને શિક્ષિત ગણાવ્યા. તેથી, મને નથી લાગતું કે તેમણે આપણામાં વિશ્વાસનો અભાવ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે આ યુવાનો હાલમાં રાજકારણમાં રહેલા લોકો કરતા સારા છે. તેમનો દ્રષ્ટિકોણ - કે ભવિષ્ય શું રાખશે તે કોઈને ખબર નથી - એકદમ સાચો છે. પરિણામે, હું તેમના નિવેદનથી નારાજ થયો ન હતો; તેનાથી વિપરીત, હું ખુશ હતો."

મનોજ જરંગેના આંદોલનને ટેકો

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના વડા અભિજીત દિપકેએ મનોજ જરંગે પાટિલને આંદોલન શરૂ કરવા માટે મજબૂર કરનારા સંજોગો અંગે સરકારની ટીકા કરી. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વિરોધનો માર્ગ પસંદ કરે છે, ત્યારે તે હંમેશા તેમનો છેલ્લો ઉપાય હોય છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ મનોજ જરંગે પાટિલના આંદોલનને ટેકો આપશે. દિપકેએ કહ્યું, "હું તેમના આંદોલન દરમિયાન તેમને મળીશ. કારણ કે તેઓ દિલ્હી સુધી મુસાફરી કરી ચૂક્યા છે, તેથી હું પણ તેમને મળવા જઈ શકું છું."

જંતર-મંતર પર થયેલા વિરોધનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે સરકારને જરંગે પાટિલ સાથે વહેલી વાતચીત કરવા વિનંતી કરી. દિપકેએ કહ્યું, "સરકારે અમને જંતર-મંતર પર 35 દિવસ રાહ જોવી; તેઓ 31 દિવસ પછી જ અમારી સાથે વાત કરવા આવ્યા હતા. મનોજ જરંગે પાટિલ સાથે આવું ન કરો. તેમની સાથે બેસો, ચર્ચા કરો અને ઉકેલ શોધો."

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