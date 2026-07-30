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અભિજીત દિપકેને ભાજપમાં સામેલ થવાનો મળ્યો હતો પ્રસ્તાવ! CJPના પ્રમુખનો ખુલાસો

જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થી આંદોલન બાદ પરત ફરેલા કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ અભિજીત દિપકેએ ભાજપ, RSS અને દિલ્હી પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.

અભિજીત દિપકે
અભિજીત દિપકે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 6:48 PM IST

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છત્રપતિ સંભાજીનગર (મહારાષ્ટ્ર): 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકેને ભાજપે પોતાની પાર્ટીમાં સામેલ થવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો. દિલ્હીના જંતર-મંતર પર સફળ વિરોધ પ્રદર્શન બાદ શહેર પરત આવેલા 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના સંસ્થાપક અભિજીત દિપકેએ આ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે, તેમણે કહ્યું કે તેમના માતા-પિતા અને વેપારી સહયોગીઓને જીવથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી.

દિપકેએ ભાજપ, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) અને દિલ્હી પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા અને કહ્યું- "મુદ્દો હવે માત્ર વિરોધ પ્રદર્શન અથવા વિપક્ષનો નથી રહ્યો. લોકશાહી ખતરામાં છે. જો કોઇ સરકારી તપાસ એજન્સીઓની કાર્યવાહીને જોઇએ તો હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે. રાજ્યની અંદર શિવસેના અને NCPનું તૂટવું પણ ધ્યાન આપવા જેવી મોટી ઘટનાઓ છે. આ ઘટનાક્રમો વિરૂદ્ધ તમામે એક થવું અને અવાજ ઉઠાવવો ઘણો જરૂરી છે."

રામદેવ અને કંગના પર પલટવાર

વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન 'Gen-Z (આજની યુવા પેઢી) દ્વારા સંસ્કૃતિને ખરાબ કરવાના બાબા રામદેવના આરોપો પર જવાબ આપ્યો હતો. દિપકેએ કહ્યું, "બાબા રામદેવે પોતાના પતંજલિ ઉત્પાદનો પર ધ્યાન આપવું જોઇએ. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમણે ફટકાર લગાવી છે. Gen Z હવે દેશના મામલા સંભાળવામાં સક્ષમ છે."

કંગના રનૌતના Gen Z માટે આપવામાં આવેલા નિવેદનો પર દિપકેએ કહ્યું કે આ 18થી 22 વર્ષના યુવાનોનો ગ્રુપ છે જે ભવિષ્યના મતદારો છે. આ સામાન્ય પરિવારના બાળકો છે, તેમની ટીકા કરવાથી શું મળશે?

દિપકેએ સવાલ ઉઠાવ્યો કે- શું આપણે લોકશાહી માટે લડીને સંસ્કૃતિને ખરાબ કરી? શું 'જય ભીમ'ના નારા લગાવવા અથવા ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર અને મહાત્મા ગાંધીની તસવીરો સાથે માર્ચ કરવી સંસ્કૃતિને ખરાબ કરવાનું માનવામાં આવે છે?

સંયુક્ત કિસાન મોર્ચા સાથે હાથ મીલાવ્યો

કિસાન મોર્ચાના નેતા રાકેશ ટિકૈત સાથે મુલાકાતના સંબંધોમાં દિપકેએ કહ્યું કે, "અમે ખેડૂતોના બાળકો છીએ, માટે તે અમારા સંઘર્ષનું સમર્થન કરે છે માટે જ્યારે પણ જરૂરીયાત હશે, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના ખેડૂતો સાથે ઉભી રહેશે."

ગૃહમંત્રી પર સાધ્યું નિશાન

આંદોલન દરમિયાન કોકરોચ જનતા પાર્ટીને વિદેશમાંથી ફંડ મળવાના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા. આ સવાલના જવાબમાં તેમણે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું- "જો આવું છે તો આ ગૃહમંત્રીની નિષ્ફળતા છે. જો વિદેશમાંથી ફંડ આવે છે તો આ તમારી અક્ષમતાને દર્શાવે છે. વર્તમાન શિક્ષણ મંત્રી બિલકિસ બાનોના દોષિતોનું સમ્માન કરે છે. આ સરકારના હત્યારાઓ અને બળાત્કારીઓનું સમર્થન કરે છે."

પોલીસની આશંકા

જંતર-મંતર પર આંદોલન દરમિયાન કેટલાક કથિત પોલીસકર્મીઓને વર્ધી વગર જોવામાં આવ્યા. તે વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ કરતા હતા. આ સવાલના જવાબમાં દિપકેએ કહ્યું- "અમારા આંદોલન દરમિયાન કેટલાક વીડિયો સામે આવ્યા હતા. જો પોલીસને રેકોર્ડ થવાનો ડર છે તો તેમણે કઇક એવું ના કરવું જોઇએ જેનાથી ડર ઉભો થાય. પોલીસને બંધારણનું પાલન કરવું જોઇએ. જો તે બંધારણની જગ્યાએ ભાજપના આદેશોનું પાલન કરવાનું પસંદ કરે છે તો ખાકી પાટલુન અથવા શોર્ટ્સ પહેરી લેવા જોઇએ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ઓફિસ બહાર ઉભા થઇને હું પણ ચોકીદારના નારા લગાવવા જોઇએ.

પથ્થરો ભરેલો ટ્રક પહેલા જ લાવવામાં આવ્યો હતો

અભિજીત દિપકેએ કહ્યું- "દિલ્હીના જંતર-મંતર પર પ્રદર્શન દરમિયાન, 20 તારીખની રાત્રે જ ત્યાં પથ્થરો ભરેલો ટ્રક ઉભો કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળે એક નુકસાનગ્રસ્ત ગાડી પણ રાખવામાં આવી હતી. મેં તરત તેની જાણકારી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી. આ સિવાય જ્યારે મે પોલીસને સવાલ પૂછ્યો તો તેમણે દાવો કર્યો કે આ લોક નિર્માણ વિભાગનો છે. મે પહેલા જ ચેતવણી આપી હતી કે ભાજપના ગુંડા આવશે, પોલીસ પર પથ્થરમારો કરશે અને પછી તેનો દોષ વિદ્યાર્થીઓ પર મઢી દેશે. માત્ર આ પ્રદર્શન નથી, ખેડૂતોને આંદોલનને પણ આ રીતે કચડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો."

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