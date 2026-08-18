ETV Bharat / bharat

દિપકે AAPના કાર્યકર છે, તે વિદ્યાર્થી કેવી રીતે બની ગયા? રિજિજુએ CJPના ફાઉન્ડર પર કટાક્ષ કર્યો

રિજિજુએ કહ્યું કે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓ યોગ્ય છે, પરંતુ AAPએ પોતાના ફાયદા માટે આ આંદોલનને ‘હાઇજેક’ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

રિજિજુએ કહ્યું કે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓ યોગ્ય છે, પરંતુ AAPએ પોતાના ફાયદા માટે આ આંદોલનને ‘હાઇજેક’ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
રિજિજુએ કહ્યું કે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓ યોગ્ય છે, પરંતુ AAPએ પોતાના ફાયદા માટે આ આંદોલનને ‘હાઇજેક’ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરણ રિજિજુએ મંગળવારે ‘કૉકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP)ના સ્થાપક અભિજીત દિપકે પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે દિપકે ‘આમ આદમી પાર્ટી’ (AAP)ના કાર્યકર છે અને જંતર-મંતર પર યુવાનોની આગેવાનીમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં પોતાને વિદ્યાર્થી નેતા તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

ANIને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં રિજિજુએ કહ્યું કે, વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓ યોગ્ય છે, પરંતુ AAPએ પોતાના ફાયદા માટે આ આંદોલનને ‘હાઇજેક’ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તાજેતરમાં વિદ્યાર્થીની આગેવાનીમાં થયેલા આંદોલનોમાંથી યુવા નેતૃત્વના ઉદય અંગે પૂછાયેલા સવાલના જવાબમાં રિજિજુએ કહ્યું કે સરકાર વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લે છે, પરંતુ તેમણે વિદ્યાર્થી સક્રિયતા અને રાજકીય તકવાદ વચ્ચેનો તફાવત પણ સમજાવ્યો.

તેમણે કહ્યું, “વિદ્યાર્થીઓની ચિંતાઓ યોગ્ય છે, પરંતુ આમ આદમી પાર્ટી અને અન્ય લોકો દ્વારા પરિસ્થિતિને હાઇજેક કરવાનો પ્રયાસ યોગ્ય નથી. અભિજીત દિપકે મહારાષ્ટ્રના છે, પરંતુ તેઓ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર છે. તેઓ ‘વિદ્યાર્થી’ કેવી રીતે બની ગયા?”

તેમણે કહ્યું કે, સરકાર વિદ્યાર્થીઓની યોગ્ય માંગણીઓ અંગે તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ તેમણે રાજકીય પક્ષો પર ચૂંટણીમાં હાર બાદ આ આંદોલનનો ફાયદો ઉઠાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું, “વિદ્યાર્થીઓમાં એક પ્રકારનો જુસ્સો હોય છે અને તેમની સાથે વાતચીત કરી શકાય છે, પરંતુ જ્યારે રાજકીય પક્ષો વિદ્યાર્થીઓની આડમાં પોતાનો રાજકીય ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે તે બિલકુલ યોગ્ય નથી.”

કિરણ રિજિજુએ ભાજપ અને ‘જનરેશન Z’ (Gen Z) વચ્ચેના સંબંધોને લઈને બનેલી ધારણા અંગે વાત કરી અને ભાજપ યુવાનો સાથે જોડાયેલો નથી તેવા દાવાને ફગાવી દીધો. તેમણે કહ્યું કે પરંપરાગત એશિયન સંસ્કૃતિમાં ઘણીવાર યુવાનો પાસેથી વડીલોની વાત માનવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, તેથી પેઢીઓ વચ્ચે તાલમેલ બેસાડવો ધીમે-ધીમે થતી પ્રક્રિયા છે.

આ અંતરને દૂર કરવા માટે રિજિજુએ ‘જનરેશન Z’ (Gen Z) સાથે સતત અને સક્રિય સંવાદની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

તેમણે કહ્યું, “જોડાણમાં કોઈ કમી નથી. તેઓ આપણા જ બાળકો છે. આપણો સમાજ એશિયન છે. એશિયામાં લોકો પારિવારિક સંબંધોથી જોડાયેલા હોય છે. આ પશ્ચિમી સમાજ જેવું નથી. આપણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહીએ છીએ. આપણે એવા પારિવારિક વાતાવરણમાં રહીએ છીએ, જ્યાં બાળકો પાસેથી વડીલોની વાત માનવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. જો તેમને માત્ર પોતાની માંગણીઓ કરતા રહેવા માટે ઉશ્કેરવામાં આવશે, તો આ અંતર દૂર કરવામાં સમય લાગશે. આપણે તેમની વાત સાંભળવી પડશે અને તેમને બાબતો સમજાવવી પણ પડશે. સતત સંવાદ થતો રહેવો જોઈએ.”

દીપકેની જૂન X પોસ્ટ
દીપકેની જૂન X પોસ્ટ (ANI)

દિપકેએ ‘કૉકરોચ જનતા પાર્ટી’ નામનું વ્યંગાત્મક આંદોલન શરૂ કરતા પહેલાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે કામ કર્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની ‘કૉકરોચ’ અને ‘સમાજના પરજીવી’ અંગેની ટિપ્પણી બાદ આ આંદોલનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.

2021થી 2024 દરમિયાન દિપકેની જૂની X પોસ્ટ્સમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પ્રત્યે સમર્થન જોવા મળ્યું હતું. જેના કારણે પાર્ટી સાથે તેમના વર્તમાન સંબંધોને લઈને અટકળોને વધુ વેગ મળ્યો હતો. CJPએ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલ તે માત્ર એક પ્રેશર ગ્રુપ તરીકે જ કામ કરશે. તેમણે કહ્યું, “અમે કોઈ રાજકીય પાર્ટી બનાવી રહ્યા નથી. અમે માત્ર એક પ્રેશર ગ્રુપ તરીકે કામ કરીશું.” હાલમાં આ સંગઠન ગામડાઓની સરકારી શાળાઓની સમસ્યાઓને ઉજાગર કરવા માટે ‘સ્કૂલ ઠીક કરો’ અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે.

જૂનથી જુલાઈ દરમિયાન CJPની આગેવાનીમાં થયેલા મોટા વિરોધ પ્રદર્શનને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને સમાજવાદી પાર્ટી સહિત અનેક રાજકીય પક્ષોનું સમર્થન પણ મળ્યું હતું. આ વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીના પદ પરથી રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

KIREN RIJIJU JIBE ABHIJEET DIPKE
ABHIJEET DIPKE AAP WORKER
KIREN RIJIJU
ABHIJEET DIPKE CJP
KIREN RIJIJU JIBE ABHIJEET DIPKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.