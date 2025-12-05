ETV Bharat / bharat

આઝમ ખાનના પુત્ર અબ્દુલ્લાને વધુ 7 વર્ષની જેલની સજા; 2 પાસપોર્ટ કેસમાં કોર્ટનો ચુકાદો

અબ્દુલ્લા આઝમ પર 50 હજાર રૂપિયાનો દંડ, ગત મહિને 2 પાનકાર્ડ રાખવાના કેસમાં પણ 7 વર્ષની સજા સંભળાવાઇ હતી.

આઝમ ખાનના પુત્ર અબ્દુલ્લાને વધુ 7 વર્ષની જેલની સજા
આઝમ ખાનના પુત્ર અબ્દુલ્લાને વધુ 7 વર્ષની જેલની સજા (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 4:52 PM IST

રામપુર: ખોટા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી ચૂંટણી લડનારા અબ્દુલ્લા આઝમને ત્રીજી વખત 7 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. આઝમ ખાનના પુત્ર અબ્દુલ્લા આઝમને MP-MLA કોર્ટે 7 વર્ષની સજા સંભળાવી છે અને 50 હજારનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે આ ચુકાદો 2 પાસપોર્ટ કેસમાં આપ્યો છે. અબ્દુલ્લા વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કોર્ટમાં હાજર થયા હતા.

નવેમ્બરમાં પણ કોર્ટે આઝમ ખાન અને તેના પુત્રને બે પાન કાર્ડ કેસમાં 7-7 વર્ષની સજા ફટકારી હતી. આ પહેલા ઓક્ટોબરમાં પણ બે જન્મ પ્રમાણપત્ર રાખવાના કેસમાં અબ્દુલ્લા સિવાય આઝમ ખાન અને તજીમ ફાતિમાને પણ 7-7 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

ભાજપ નેતાએ કેસ કર્યો હતો દાખલ

ભાજપ નેતા આકાશ સક્સેનાએ સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો, જેમાં અબ્દુલ્લા આઝમ પર બે પાસપોર્ટ મેળવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ કેસ લાંબા સમયથી કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હતો. બંને પક્ષોએ પોતાની દલીલો પૂર્ણ કરી હતી. શુક્રવારે કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. કોર્ટે અબ્દુલ્લાને ત્રીજી વખત સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે.

2019ની ઘટના પર કોર્ટનો ચુકાદો

ફરિયાદી અધિકારી સ્વદેશ કુમાર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે અબ્દુલ્લા આઝમ વિરુદ્ધ 2019ના કેસમાં આ ચુકાદો આપ્યો હતો. આ કેસ ACJM ફર્સ્ટ (MP-MLA સ્પેશિયલ કોર્ટ)ના ન્યાયાધીશ શોભિત બંસલની કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો. ન્યાયાધીશે વિવિધ કલમો હેઠળ સજા સંભળાવી છે.

વિવિધ કલમો હેઠળ સજા સંભળાવવામાં આવી

ફરિયાદી પક્ષના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, કલમ 420માં 3 વર્ષની સજા અને 10,000 રૂપિયાનો દંડ છે. દંડ ન ભરવા પર 3 મહિનાની વધારાની જેલ થશે. કલમ 467 હેઠળ 7 વર્ષની સજા અને 20,000 રૂપિયા દંડ છે. દંડ ન ભરવા પર 6 મહિનાની વધારાની જેલ થશે. કલમ 468 હેઠળ, 3 વર્ષની સજા અને 10,000 રૂપિયા દંડ છે. દંડ ન ભરવા પર 3 મહિનાની વધારાની જેલ થશે.

આ રીતે કલમ 471 હેઠળ બે વર્ષની સજા અને 10,000 રૂપિયા દંડની જોગવાઇ છે. દંડ ન ભરવા પર 3 મહિનાની વધારાની જેલની સજા છે. કુલ મળીને વધુમાં વધુ 7 વર્ષની સજા અને લગભગ 50,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવી શકે છે. ફરિયાદી પક્ષના અધિકારી સ્વદેશ કુમાર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે લેખિત ચુકાદાની નકલ હજુ સુધી મળી નથી. પ્રાપ્ત થયા પછી, નકલની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર અપીલ દાખલ કરવાની શક્યતા તપાસશે.

બે પાન કાર્ડ કેસમાં પણ સજા સંભળાવાઇ હતી

17 નવેમ્બરના રોજ, રામપુર સાંસદ-ધારાસભ્ય કોર્ટે સપા નેતા આઝમ ખાન અને તેના પુત્ર ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય અબ્દુલ્લા આઝમને બે પાન કાર્ડ કેસમાં દોષિઠ ઠેરવ્યા હતા.કોર્ટે બંનેને સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. બંનેને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. સજા સંભળાવવામાં આવી ત્યારે ભાજપના ધારાસભ્ય આકાશ સક્સેના પણ હાજર હતા.

અબ્દુલ્લા,આઝમ ખાન અને તાજીન ફાતિમાને ઓક્ટોબરમાં સજા સંભળાવાઇ હતી

આ પહેલા 18 ઓક્ટોબરના રોજ, રામપુર સ્પેશિયલ એમપી/એમએલએ કોર્ટે સમાજવાદી પાર્ટીના સીનિયર નેતા આઝમ ખાનના પુત્ર અબ્દુલ્લાને બે જન્મ પ્રમાણપત્ર કેસમાં સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. કોર્ટે સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા આઝમ ખાન અને તેમની પત્ની તાજીન ફાતિમાને પણ આ કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા હતા.

કોર્ટે આ કેસમાં આઝમ ખાન અને તાજીન ફાતિમાને પણ સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. ત્રણેયને 15,000 રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

અબ્દુલ્લા આઝમ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સ્વારથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. હરીફ ઉમેદવાર નવાબ કાઝીમ અલી ખાન, ઉર્ફે નાવેદ મિયાંએ અબ્દુલ્લા પર ફેક જન્મ પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરીને ચૂંટણી લડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમનું પાન કાર્ડ અને પાસપોર્ટ પણ આ છેતરપિંડીનો ભાગ હતા. ત્યારબાદ, ભાજપના નેતા આકાશ સક્સેનાએ પણ આ જ આરોપ લગાવ્યો હતો. હાઈકોર્ટે અબ્દુલ્લાની ચૂંટણી રદ કરી હતી. તેમને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી પણ કોઈ રાહત મળી નથી.

અબ્દુલ્લા આઝમના શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રમાં તેમની જન્મ તારીખ 1 જાન્યુઆરી, 1993 નોંધાયેલી છે, જ્યારે લખનૌ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્રમાં તે 30 સપ્ટેમ્બર, 1990 નોંધાયેલી છે. તેમની સામે દાખલ કરાયેલી FIRમાં જણાવાયું છે કે અબ્દુલ્લા આઝમનું જન્મ પ્રમાણપત્ર 28 જૂન, 2012ના રોજ રામપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બીજું જન્મ પ્રમાણપત્ર 21 જાન્યુઆરી, 2015ના રોજ લખનૌ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું હતું.

