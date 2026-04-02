AAP એ રાજ્યસભા સચિવાલયને પત્ર લખીને રાઘવ ચઢ્ઢાને ઉપનેતા પદ પરથી દૂર કરવાની માંગ કરી

આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા (file photo-ANI)
Published : April 2, 2026 at 2:04 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 2:27 PM IST

નવી દિલ્હી: 2 એપ્રિલ ગુરુવારે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ રાજ્યસભા સચિવાલયને પત્ર લખીને રાઘવ ચઢ્ઢાને ગૃહમાં પાર્ટીના ઉપનેતા પદ પરથી દૂર કરવાની માંગ કરી છે.

સૂત્રોએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે પંજાબના રાજ્યસભા સાંસદ અશોક મિત્તલને નવા ઉપનેતા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પત્રમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ચઢ્ઢા (જે પંજાબના રાજ્યસભા સાંસદ પણ છે) ને ગૃહમાં બોલવા માટે AAP ના ક્વોટામાંથી સમય ફાળવવો જોઈએ નહીં.

મિત્તલ પંજાબથી રાજ્યસભાના સાંસદ છે. તેઓ એપ્રિલ 2022માં ગૃહમાં ચૂંટાયા હતા, અને ત્યારથી, તેમણે સંરક્ષણ સમિતિ અને નાણાં સમિતિ સહિત અનેક સંસદીય સમિતિઓમાં સેવા આપી છે; વધુમાં, ફેબ્રુઆરી 2026માં, તેમને ભારત-અમેરિકન સંસદીય મિત્રતા જૂથના સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

તેઓ ડીએમકે સાંસદ કનિમોઝીના નેતૃત્વ હેઠળના સર્વપક્ષીય પ્રતિનિધિમંડળનો પણ ભાગ હતા, જેણે ગયા વર્ષે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ રશિયા, લાતવિયા, સ્લોવેનિયા, ગ્રીસ અને સ્પેનની મુલાકાત લીધી હતી.

રાઘવ ચઢ્ઢા એપ્રિલ 2022થી સાંસદ પણ છે. તેમણે સંસદમાં જાહેર હિતના મુદ્દાઓ ઉઠાવીને અનેક વખત હેડલાઇન્સ મેળવી છે.

ગયા મહિને, રાઘવ ચઢ્ઢાએ "સરપંચ પતિ" અથવા "પંચાયત પતિ" ની પ્રથા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, જેમાં અનામત પંચાયત બેઠકો પર ચૂંટાયેલી મહિલાઓ ઘણીવાર ફક્ત નામાંકિત વડાઓ રહે છે, જ્યારે વાસ્તવિક સત્તા તેમના પુરુષ સંબંધીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. તેમણે સરકારને વિનંતી કરી કે સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં મહિલા પ્રતિનિધિઓ 73મા બંધારણીય સુધારા હેઠળ કલ્પના કરાયેલા મૂળભૂત અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે.

તેમણે સંસદમાં માસિક સ્રાવની સ્વચ્છતાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો, ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે તે આરોગ્ય, શિક્ષણ અને સમાનતાનો વિષય છે જે ભારતમાં 350 મિલિયનથી વધુ મહિલાઓ અને છોકરીઓને અસર કરે છે. ચઢ્ઢાએ જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ છોકરી સેનિટરી પેડ્સ, પાણી અને ગોપનીયતા સુવિધાઓના અભાવે શાળાએ જઈ શકતી નથી, તો તે ફક્ત તેની વ્યક્તિગત સમસ્યા નથી, પરંતુ સામૂહિક નિષ્ફળતા છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે સમાજે એક જૈવિક હકીકતને સામાજિક નિષેધમાં પરિવર્તિત કરી દીધી છે.

આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ગિગ વર્કર્સ આંદોલન દરમિયાન, તેમણે આ કાર્યશૈલી સાથે સંકળાયેલા દબાણ અને પડકારોની સીધી સમજ મેળવવા માટે ડિલિવરી પાર્ટનર તરીકે કામ કરવામાં એક દિવસ વિતાવ્યો.

