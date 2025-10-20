ETV Bharat / bharat

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025: AAP એ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી, રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ ગાયબ

આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી આ યાદીમાં સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ શામેલ નથી, જાણો સંપૂર્ણ નામોની યાદી

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને AAP એ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી
બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને AAP એ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 12:03 PM IST

નવી દિલ્હી: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરાયેલ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં દિલ્હી અને પંજાબના લગભગ તમામ પાર્ટીના ટોચના નેતાઓના નામ શામેલ છે, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલનો પણ સમાવેશ થાય છે. બિહારના પ્રદેશ પ્રમુખ રાકેશ કુમાર યાદવ સહિત બે ડઝન સ્થાનિક નેતાઓના નામ પણ આ યાદીમાં શામેલ છે.

40 સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર

હંમેશની જેમ, પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરાયેલ 40 પ્રચારકોની યાદીમાં પહેલું નામ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલનું છે. મનીષ સિસોદિયાનું નામ બીજા ક્રમે છે. જોકે, આ વખતે અરવિંદ કેજરીવાલની પત્ની સુનિતા કેજરીવાલનો પ્રચારકોની યાદીમાં સમાવેશ નથી.

સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાંથી રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ ગાયબ

પાર્ટીએ ચૂંટણી પંચને દિલ્હી અને પંજાબ સરકારના મંત્રીઓ અને સાંસદો સહિત અન્ય નામોની યાદી મોકલી છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે દિલ્હી અને પંજાબના 18 અગ્રણી નેતાઓને સ્ટાર પ્રચારક તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય 22 નામો બિહારના સ્થાનિક નેતાઓના છે. પાર્ટીની યાદીમાં ટોચના પાંચ નામોમાં અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા, ભગવંત માન, સંજય સિંહ અને અમન અરોરાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું નથી.

AAP બહુમતીથી દૂર : દિલ્હીના અન્ય નામોમાં સૌરભ ભારદ્વાજ, ગોપાલ રાય, સંદીપ પાઠક અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. 2012 માં દિલ્હીમાં રાજકીય સફર શરૂ કરનાર અને ડિસેમ્બર 2013 માં પહેલી વિધાનસભા ચૂંટણી લડનાર આમ આદમી પાર્ટી ત્યારથી પૂર્વાંચલ અને બિહારના લોકોનો ટેકો જાળવી રાખવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. જોકે, આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં યોજાયેલી દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટી બહુમતીથી દૂર રહી, 70 માંથી ફક્ત 22 બેઠકો જીતી શકી.

આ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો નિર્ણય: આમ આદમી પાર્ટીએ આ વખતે પણ દિલ્હીના પૂર્વાંચલ ક્ષેત્રની ઘણી બેઠકો પર સારું પ્રદર્શન કર્યું. આમ આદમી પાર્ટીના મોટાભાગના ધારાસભ્યો તે બેઠકો જીતવામાં સફળ રહ્યા. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે, આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્ય પ્રભારી રાકેશ કુમાર યાદવ અને પાર્ટીએ દિલ્હીની જેમ બિહારમાં પણ મફત વીજળી, પાણી અને અન્ય સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે.

