દિલ્હીના જંતર-મંતર પર આમ આદમી પાર્ટીની રેલી, કેજરીવાલ સહિત તમામ આપના મોટા નેતાઓ હાજર
AAP નેતા સૌરભ ભારદ્વાજે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પોલીસ સાથે ચર્ચા કર્યા પછી રેલી માટે પરવાનગી આપવામાં આવી છે.
Published : March 1, 2026 at 12:52 PM IST
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની જંતર-મંતર ખાતે પ્રસ્તાવિત જાહેર સભાને લઈને દિવસભર ચાલેલી મૂંઝવણ બાદ, દિલ્હી પોલીસે આખરે રેલી માટે મંજુરી આપી દીધી છે. આ સભા આજે રવિવાર યોજાઈ. રેલીમાં આપ સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલસ મનિષ સિસોદિયા સહિત આપના દિગ્ગજ નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં આપના કાર્યકર્તાઓ અને સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતાં.
સત્યનો સૂર્ય છુપાવી શકાતો નથી: ઈસુદાન ગઢવી
આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઇસુદાન ગઢવીએ સભાને સંબોધતા કહ્યું હતું કે, અરવિંદ કેજરીવાલ અટલ પ્રામાણિકતાના માણસ છે, અને આજે આખો દેશ જંતર-મંતર તરફ આતુરતાથી જોઈ રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીનો કાફલો ફરી એકવાર દેશભરમાં આગળ વધી રહ્યો છે, લોકોનો ટેકો અને વિશ્વાસ મેળવી રહ્યો છે.
सत्य के सूरज को छिपाया नहीं जा सकता🔥— AAP (@AamAadmiParty) March 1, 2026
अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं और आज पूरा देश जंतर-मंतर की तरफ़ बड़ी बेसब्री से देख रहा है।
आम आदमी पार्टी का कारवां फिर से पूरे देश में बढ़ने लगा है और लोगों का समर्थन और विश्वास मिल रहा है।
— @isudan_gadhvi, गुजरात प्रदेश संयोजक,… pic.twitter.com/KrVRdP33p2
શનિવારે, શરૂઆતમાં દિલ્હી પોલીસ તરફથી મંજુરી આપવામાં વિલંબ થયો હતો. થોડા સમય માટે, એવા સંકેત મળ્યા હતા કે રેલીની મંજુરી આપવામાં આવી નથી. ત્યાર બાદ, પાર્ટીના નેતાઓ અને પોલીસ અધિકારીઓ વચ્ચે શ્રેણીબદ્ધ ચર્ચાઓ થઈ. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ, વિપક્ષના નેતા આતિશી અને પ્રદેશ પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજે મંજુરી ન આપવા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું. મોડી રાત્રે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ અને રેલીને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી. પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજે એક પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી હતી કે અગાઉના નિર્ધારિત કાર્યક્રમમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
देश के 140 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर तानाशाही और अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। जंतर-मंतर से @ArvindKejriwal जी LIVE https://t.co/w5dvWR9YtK— AAP (@AamAadmiParty) March 1, 2026
કેજરીવાલે ખુશી વ્યક્ત કરી: પરવાનગી મળ્યા બાદ, અરવિંદ કેજરીવાલે રેલી નિર્ધારિત સમય મુજબ યોજાશે તે અંગે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે દિલ્હીના લોકોને મોટી સંખ્યામાં આવવા અને પોતાનો અવાજ ઉઠાવવા અપીલ કરી. અગાઉ, જ્યારે પરવાનગી રદ કરવાના સમાચાર આવ્યા, ત્યારે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. તેમણે લખ્યું કે રેલીની જાહેરાત ઘણા દિવસો પહેલા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ રદ કરવામાં આવી. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે શું આ તાજેતરના કોર્ટના આદેશનું પરિણામ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે શાંતિપૂર્ણ રેલી યોજવી અને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા એ દરેક નાગરિકનો બંધારણીય અધિકાર છે.
मुझे ख़ुशी है कि अंततः सभा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से होगी। आप ज़रूर आयें। https://t.co/szZ2GZrXzg— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 28, 2026
પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે રેલીની તૈયારીઓ અગાઉથી કરવામાં આવી રહી હતી અને કાર્યકરોને જાણ કરવામાં આવી હતી. તેથી, છેલ્લી ઘડીએ પરવાનગીને લગતી અનિશ્ચિતતા અયોગ્ય હતી. સૌરભ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીના નેતાઓએ દિલ્હી પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી, જેના પછી પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ હતી. તેમણે મીડિયાને પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું અને ખાતરી આપી હતી કે કોઈ મૂંઝવણ ન હોવી જોઈએ, કારણ કે રેલી તેના નિર્ધારિત સમય અને સ્થળે યોજાશે.
#WATCH | Delhi | AAP Delhi President Saurabh Bharadwaj says, " tomorrow, i.e. on sunday, 1st march, national convenor of aam aadmi party, arvind kejriwal, along with his entire leadership, will address a meeting at jantar mantar in delhi. the meeting was supposed to be held… pic.twitter.com/3skQpxMbGA— ANI (@ANI) February 28, 2026
જંતર મંતર એક રાજકીય કેન્દ્ર બને છે: દિલ્હીનું જંતર મંતર લાંબા સમયથી વિવિધ રાજકીય પક્ષો અને સંગઠનો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનનું મુખ્ય સ્થળ રહ્યું છે. પરિણામે, આ રેલીને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો તેને શક્તિ પ્રદર્શન તરીકે જોઈ રહ્યા છે, પાર્ટીના નેતૃત્વએ દિલ્હીના લોકોને લોકશાહી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા અને રેલીમાં હાજરી આપવા અપીલ કરી છે. અરવિંદ કેજરીવાલની આ જાહેર સભા આગામી રાજકીય રણનીતિ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.