ETV Bharat / bharat

AAPમાં વિવાદ! સંજય સિંહ અને સૌરભ ભારદ્વાજ સહિતના નેતાઓએ રાઘવ ચઢ્ઢા પર ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલ

રાઘવ ચઢ્ઢાએ રાજ્યસભામાં AAPના ઉપનેતા પદ પરથી હટાવવામાં આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો દ્વારા આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા હતા.

સંજય સિંહે રાઘવ ચઢ્ઢાના મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચુપ રહેવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
સંજય સિંહે રાઘવ ચઢ્ઢાના મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચુપ રહેવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીની અંદર આંતરિક વિવાદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ એક વીડિયોમાં પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા સંજય સિંહ અને સૌરભ ભારદ્વાજે રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાની કાર્યશૈલી અને કેટલાક રાષ્ટ્રીય મુદ્દા પર તેમના ચુપ રહેવા પર સીધા પ્રહાર કર્યા છે.

પોતાને અરવિંદ કેજરીવાલના 'સાચા સિપાહી' ગણાવતા સાંસદ સંજય સિંહ કહે છે કે, તેમણે કેજરીવાલ પાસેથી માત્ર નિડરતા, હિમ્મત અને સાહસ સાથે લડવાનું શીખ્યું છે,ત્યારબાદ તરત જ, રાઘવ ચઢ્ઢાના તાજેતરના વીડિયોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે સવાલોનો વરસાદ કર્યો હતો. સંજય સિંહનું કહેવું છે કે જ્યાં એક તરફ પાર્ટી સંઘર્ષના રસ્તા પર છે જ્યારે રાઘવ ચઢ્ઢા કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ મોરચે સ્પષ્ટપણે ગેરહાજર દેખાય છે.

સંજય સિંહે રાઘવ ચઢ્ઢાની સક્રિયતા પર સવાલ ઉઠાવતા કેટલીક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી કમિશનરની નિયુક્તી સાથે જોડાયેલા પ્રસ્તાવ પર રાઘવ ચઢ્ઢાએ હસ્તાક્ષર કર્યા નહતા. પશ્ચિમ બંગાળમાં વોટિંગ અધિકારીઓનું હનન હોય કે પંજાબના અધિકારોને કેન્દ્ર દ્વારા છીનવવામાં આવવા, આ તમામ સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર રાઘવ ચઢ્ઢાના ચુપ રહેવાને સંજય સિંહે અફસોસજનક ગણાવ્યો હતો.

સંજય સિંહે ગુજરાતમાં AAP કાર્યકર્તાઓ સાથે મારપીટ અને દિલ્હીમાં ચૂંટણી આયોગના કથિત દૂરઉપયોગ પર પણ રાઘવ ચઢ્ઢા દ્વારા કોઇ યોગ્ય સ્ટેન્ડ ના લેવાની વાત કહેવામાં આવી હતી, તેમણે કહ્યું કે, 'દેશ રાઘવ પાસે જવાબ માંગે છે. જ્યારે મોદી સરકાર વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવવા અને વોકઆઉટ કરવાનો સમય આવે છે ત્યારે રાઘવ ચઢ્ઢા ચુપ કેમ રહે છે? સંજય સિંહનું આ સાર્વજનિક નિવેદન AAPની અંદર શક્તિ સંતુલન અને તાલમેલની કમી તરફ ઇશારો કરે છે.

રાઘવ ચઢ્ઢાના 'હાર્યો નથી' પર સૌરભ ભારદ્વાજનો પલટવાર

AAP દિલ્હીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું કે, 'જો ડર ગયા, સમજો મર ગયા'. સૌરભ ભારદ્વાજે રાઘવ ચઢ્ઢા પર પલટવાર કરતા કહ્યું કે, તમામ વિપક્ષી દળોએ CEC વિરૂદ્ધ એક પ્રસ્તાવ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો જેના પર તમે હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જ્યારે પણ કોઇ મુદ્દો હોય જેના પર વિપક્ષ વોકાઉટ કરે છે, તમે વોકઆઉટ કરતા નથી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી હું જોઇ રહ્યો છું કે તમે કોઇ એવો મુદ્દો સદનમાં નથી ઉઠાવ્યો, જેમાં તમે સરકારને સવાલ પૂછ્યો હોય. આવી રીતે ડરીને રાજનીતિ કેવી રીતે થશે.

આતિશીએ પણ આપી પ્રતિક્રિયા

દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા આતિશીએ પણ રાઘવ ચઢ્ઢાને ઉપ નેતા પદ પરથી હટાવવામાં આવતા કહ્યું, "આજે આપણો દેશ એક સંકટના સમયમાંથી પસાર થઇ રહ્યો છે. લોકશાહી અને બંધારણ પર હુમલા થઇ રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીમાં મતની ચોરી કરવામાં આવી રહી છે...વિપક્ષ તેના વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવી રહ્યો છે. TMC મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ લાવે છે પરંતુ રાઘવ ચઢ્ઢા તેના પર હસ્તાક્ષર કરવાનો ઇનકાર કરે છે..તે સદનમાંથી વોકઆઉટ કરવાનો પણ ઇનકાર કરે છે..LPG સંકટ દરેક આમ આદમીના જીવન પર અસર નાખી રહ્યો છે. જ્યારે પાર્ટી રાઘવ ચઢ્ઢાને આ મુદ્દા પર બોલવાનું કહે છે તો તે બોલવાનો જ ઇનકાર કરે છે. તે ભાજપ અને PM મોદી વિરૂદ્ધ બોલતા ડરે છે..વિપક્ષના કેટલાક નેતા ડરીને ભાજપમાં સામેલ થઇ ગયા..રાઘવ ચઢ્ઢા પણ થઇ શકે છે..."

TAGGED:

AAP SANJAY AND SAURABH
RAGHAV CHADHA
AAP CONTROVERSY
AAP LEADERS ATTACK ON SANJAY SINGH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.