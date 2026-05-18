AAP નેતા દીપક સિંગલાની ધરપકડ; બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં EDએ અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા
EDએ દિલ્હીમાં દરોડા પાડ્યા બાદ AAP નેતા દીપક સિંગલાની ધરપકડ કરી છે.
Published : May 18, 2026 at 3:25 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા દીપક સિંગલાની ધરપકડ કરી હતી અને તેમની સાથે જોડાયેલા પરિસર પર મોટા દરોડા પાડ્યા હતા. બેંક લોન છેતરપિંડી અને સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી અને ગોવામાં અનેક સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
દીપક સિંગલાને આમ આદમી પાર્ટીના સક્રિય નેતા માનવામાં આવે છે અને તેઓ વિશ્વાસ નગર વિધાનસભા મતવિસ્તારથી પાર્ટીના ઉમેદવાર પણ રહી ચૂક્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ED ટીમે નાણાકીય વ્યવહારો, બેંક ખાતાઓ અને રોકાણો સંબંધિત દસ્તાવેજોની તપાસ કરવા માટે તેમના પરિસર પર દરોડા પાડ્યા હતા. અગાઉ, ED એ 2024 માં સિંગલાના પરિસર પર દરોડા પાડ્યા હતા.
જોકે, વર્તમાન કેસમાં નેતા દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ આપવામાં આવ્યો નથી. તપાસ એજન્સી બેંક લોનમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને સંબંધિત ભંડોળના ઉપયોગની તપાસ કરી રહી હોવાનું કહેવાય છે.
दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उसने कोई ग़लत काम किया है। बल्कि इसलिए गिरफ़्तार किया है क्योंकि वो बीजेपी के ख़िलाफ़ काम कर रहा था और उसने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है। https://t.co/rxt5IzL2hw— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 18, 2026
દરમિયાન, ED એ બીજા મોટા રોકાણ છેતરપિંડીના કેસમાં પણ તેની કાર્યવાહી તીવ્ર બનાવી છે. એજન્સીએ દિલ્હીના સુભાષ નગર વિસ્તારમાં બાબાજી ફાઇનાન્સ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા પરિસર પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસમાં રામ સિંહ નામનો એક વ્યક્તિ સામે આવ્યો છે. અધિકારીઓનો દાવો છે કે રોકાણના નામે લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા વસૂલવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે આશરે ₹180 કરોડની છેતરપિંડી થઈ હતી.
ED હવે બંને કિસ્સાઓમાં દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ અને બેંકિંગ વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે આગામી દિવસોમાં વધુ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી શકે છે, અને તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવી શકે છે. હાલમાં, એજન્સીની કામગીરી ચાલુ છે, અને દરોડાએ રાજકીય વર્તુળોમાં ગરમાગરમ ચર્ચા જગાવી છે.
વિશ્વાસ નગર વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય અને ભાજપના ધારાસભ્ય ઓમ પ્રકાશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીના કૌભાંડો અને ભ્રષ્ટાચાર સતત પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. પછી ભલે તે કોર્ટ હોય, ED હોય કે CBI, ભ્રષ્ટાચારના તમામ કેસોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. અમારું માનવું છે કે કાયદો તેનું કામ કરશે. જો કોઈએ કૌભાંડ કે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, તો તેને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે.