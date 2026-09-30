અમિત શાહનું એલાન, "31 ડિસેમ્બર, 2029 સુધીમાં પંજાબને બનાવીશું ડ્રગ્સ મુક્ત", 'ચિટ્ટા' મુદ્દે AAP પર સાધ્યું નિશાન
પંજાબના જલંધરમાં એક જાહેરસભાને સંબોધતા અમિત શાહે આમ આદમી પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
Published : September 30, 2026 at 7:18 PM IST
જલંધર (પંજાબ): કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બુધવારે આરોપ લગાવ્યો કે પંજાબમાં AAP સરકારે 'ચિટ્ટા' (સિન્થેટિક ડ્રગ્સ)ના વેપારને ખુલ્લેઆમ છૂટ આપી છે. તેમણે સંકલ્પ લીધો કે, જો ભાજપ સત્તામાં આવશે તો, 31 ડિસેમ્બર, 2029 સુધીમાં પંજાબને ડ્રગના વેપારમાંથી મુક્ત કરાવશે.
જલંધરમાં ભાજપની 'નશા-મુક્ત પંજાબ યાત્રા'ને સંબોધતા શાહે કહ્યું કે, ભાજપ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ડ્રગ્સ-મુક્ત પંજાબને પોતાના અભિયાનનો મુખ્ય મુદ્દો બનાવશે.
पंजाब को नशामुक्त बनाना हमारा संकल्प है। जालंधर में @BJP4Punjab की #NashaMuktPunjabYatra के समापन समारोह से लाइव...— Amit Shah (@AmitShah) September 30, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲਾਈਵ। https://t.co/LwYBlWiRof
શાહે કહ્યું, "આજે પંજાબને ડ્રગ-મુક્ત બનાવવાની જરૂરિયાત કેમ ઊભી થઈ છે? કારણ કે AAP સરકારે 'ચિટ્ટા' (સિન્થેટિક ડ્રગ્સ)ના વેપારને ખુલ્લેઆમ છૂટ આપી છે."
અમિત શાહે ઉમેર્યું, "હું આજે પંજાબની જનતાને કહેવા આવ્યો છું કે, પંજાબની ચૂંટણીમાં ઘણા મુદ્દાઓ છે. ખેડૂતો, ઉદ્યોગ, કાયદો અને વ્યવસ્થા તથા મહિલા સુરક્ષાને લગતા મુદ્દાઓ. જોકે, ભાજપ આગામી ચૂંટણી સંપૂર્ણપણે ડ્રગ્સ-મુક્ત પંજાબના મુદ્દા પર લડવા જઈ રહ્યો છે. ડ્રગ્સ-મુક્ત પંજાબ માટે શાહે પંજાબની જનતાને ભાજપને સમર્થન આપવાની અપીલ કરી અને જણાવ્યું કે, 2029ના અંત સુધીમાં 'ચિટ્ટા' (સિન્થેટિક ડ્રગ)ના વેપારને નાબૂદ કરવા માટે કામ કરશે.
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Union Home Minister Amit Shah addresses a public rally as part of BJP's Nasha Mukt Punjab Yatra.— ANI (@ANI) September 30, 2026
He says, " the aap government allowed the trade of synthetic drugs to flourish openly... there are many issues in the punjab elections—farmers' issues,… pic.twitter.com/9NMpio4GBH
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે, "આજે હું પંજાબની માતાઓ અને યુવાનોને વચન આપું છું કે, જો તમે ભાજપને સમર્થન આપશો અને આ ચૂંટણીમાં કમળને મત આપશો, તો અમે 31 ડિસેમ્બર, 2029 પહેલાં પંજાબને 'ચિટ્ટા'ના વેપારથી મુક્ત બનાવીશું."
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ તેમના ભાષણની શરૂઆત શીખ ગુરુઓ અને પંજાબ સાથે સંકળાયેલી અન્ય પ્રખ્યાત હસ્તીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને કરી હતી. જેમાં મહારાજા રણજીતસિંહ, સરદાર તેજાસિંહ સમુંદરી, ભગતસિંહ અને ઉધમસિંહનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે નોંધ્યું કે, પંજાબે તેના ખેડૂતોના માધ્યમથી દેશની ખાદ્ય સુરક્ષામાં ઐતિહાસિક યોગદાન આપ્યું છે અને ભારતની સરહદોની રક્ષા કરવામાં મહત્વપૂર્ણ બલિદાનો આપ્યા છે.
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, " someone who gets intoxicated and insults the gurus cannot free punjab from the scourge of drugs. it cannot liberate punjab... only the bjp is capable of freeing punjab from drugs. the bjp has already demonstrated… pic.twitter.com/RMFyYPnCIj— ANI (@ANI) September 30, 2026
શાહે કહ્યું કે, "જ્યારે પણ દેશને અનાજના પુરવઠાની જરૂર પડી છે, ત્યારે પંજાબના ખેડૂતોએ આપણા અનાજ ભંડારો અને ગોદામો ભરી દીધા છે અને આજે પણ તેઓ તેમ કરી રહ્યા છે."
તેમણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં પંજાબના યુવાનોના યોગદાનની પણ પ્રશંસા કરી અને નોંધ્યું કે, આ રાજ્યે આઝાદી પહેલાં અને પછી એમ બંને સમયે બલિદાનો આપ્યા છે. શાહ ભાજપની 'નશા-મુક્ત પંજાબ યાત્રા'ના ભાગરૂપે એક જાહેર સભાને સંબોધવા માટે જલંધર પહોંચ્યા હતા. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે જલંધરના શ્રી દેવી તલાબ મંદિરની પણ મુલાકાત લીધી હતી.
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