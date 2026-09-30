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અમિત શાહનું એલાન, "31 ડિસેમ્બર, 2029 સુધીમાં પંજાબને બનાવીશું ડ્રગ્સ મુક્ત", 'ચિટ્ટા' મુદ્દે AAP પર સાધ્યું નિશાન

પંજાબના જલંધરમાં એક જાહેરસભાને સંબોધતા અમિત શાહે આમ આદમી પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.

જલંધરમાં જનસભાના સંબોધન કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ
જલંધરમાં જનસભાના સંબોધન કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 7:18 PM IST

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જલંધર (પંજાબ): કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે બુધવારે આરોપ લગાવ્યો કે પંજાબમાં AAP સરકારે 'ચિટ્ટા' (સિન્થેટિક ડ્રગ્સ)ના વેપારને ખુલ્લેઆમ છૂટ આપી છે. તેમણે સંકલ્પ લીધો કે, જો ભાજપ સત્તામાં આવશે તો, 31 ડિસેમ્બર, 2029 સુધીમાં પંજાબને ડ્રગના વેપારમાંથી મુક્ત કરાવશે.

જલંધરમાં ભાજપની 'નશા-મુક્ત પંજાબ યાત્રા'ને સંબોધતા શાહે કહ્યું કે, ભાજપ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ડ્રગ્સ-મુક્ત પંજાબને પોતાના અભિયાનનો મુખ્ય મુદ્દો બનાવશે.

શાહે કહ્યું, "આજે પંજાબને ડ્રગ-મુક્ત બનાવવાની જરૂરિયાત કેમ ઊભી થઈ છે? કારણ કે AAP સરકારે 'ચિટ્ટા' (સિન્થેટિક ડ્રગ્સ)ના વેપારને ખુલ્લેઆમ છૂટ આપી છે."

અમિત શાહે ઉમેર્યું, "હું આજે પંજાબની જનતાને કહેવા આવ્યો છું કે, પંજાબની ચૂંટણીમાં ઘણા મુદ્દાઓ છે. ખેડૂતો, ઉદ્યોગ, કાયદો અને વ્યવસ્થા તથા મહિલા સુરક્ષાને લગતા મુદ્દાઓ. જોકે, ભાજપ આગામી ચૂંટણી સંપૂર્ણપણે ડ્રગ્સ-મુક્ત પંજાબના મુદ્દા પર લડવા જઈ રહ્યો છે. ડ્રગ્સ-મુક્ત પંજાબ માટે શાહે પંજાબની જનતાને ભાજપને સમર્થન આપવાની અપીલ કરી અને જણાવ્યું કે, 2029ના અંત સુધીમાં 'ચિટ્ટા' (સિન્થેટિક ડ્રગ)ના વેપારને નાબૂદ કરવા માટે કામ કરશે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે, "આજે હું પંજાબની માતાઓ અને યુવાનોને વચન આપું છું કે, જો તમે ભાજપને સમર્થન આપશો અને આ ચૂંટણીમાં કમળને મત આપશો, તો અમે 31 ડિસેમ્બર, 2029 પહેલાં પંજાબને 'ચિટ્ટા'ના વેપારથી મુક્ત બનાવીશું."

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ તેમના ભાષણની શરૂઆત શીખ ગુરુઓ અને પંજાબ સાથે સંકળાયેલી અન્ય પ્રખ્યાત હસ્તીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને કરી હતી. જેમાં મહારાજા રણજીતસિંહ, સરદાર તેજાસિંહ સમુંદરી, ભગતસિંહ અને ઉધમસિંહનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે નોંધ્યું કે, પંજાબે તેના ખેડૂતોના માધ્યમથી દેશની ખાદ્ય સુરક્ષામાં ઐતિહાસિક યોગદાન આપ્યું છે અને ભારતની સરહદોની રક્ષા કરવામાં મહત્વપૂર્ણ બલિદાનો આપ્યા છે.

શાહે કહ્યું કે, "જ્યારે પણ દેશને અનાજના પુરવઠાની જરૂર પડી છે, ત્યારે પંજાબના ખેડૂતોએ આપણા અનાજ ભંડારો અને ગોદામો ભરી દીધા છે અને આજે પણ તેઓ તેમ કરી રહ્યા છે."

તેમણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં પંજાબના યુવાનોના યોગદાનની પણ પ્રશંસા કરી અને નોંધ્યું કે, આ રાજ્યે આઝાદી પહેલાં અને પછી એમ બંને સમયે બલિદાનો આપ્યા છે. શાહ ભાજપની 'નશા-મુક્ત પંજાબ યાત્રા'ના ભાગરૂપે એક જાહેર સભાને સંબોધવા માટે જલંધર પહોંચ્યા હતા. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે જલંધરના શ્રી દેવી તલાબ મંદિરની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

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TAGGED:

UHM AMIT SHAH
PANJAB AAM AADAMI PARTY
ડ્રગ્સ મુક્ત પંજાબ
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PANJAB AMIT SHAH ATTACK ON AAP

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