"ભાજપમાં જોડાયા પછી પંજાબની AAP સરકાર અમને હેરાન કરી રહી છે," રાઘવ ચઢ્ઢાએ આરોપ લગાવ્યો
ચઢ્ઢાએ યાદ અપાવ્યું કે 21 રાજ્યોમાં ભાજપની સરકારો છે અને તે રાજ્યોમાં પોલીસ પર નિયંત્રણ રાખે છે.
By PTI
Published : May 5, 2026 at 4:54 PM IST
નવી દિલ્હી: રાજ્યસભા સભ્ય રાઘવ ચડ્ઢાએ મંગળવારે આમ આદમી પાર્ટી (આપ)ના નેતૃત્વવાળી પંજાબ સરકાર પર ‘‘પ્રતિકારની રાજનીતિ’’ કરવાનો અને તાજેતરમાં પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં જોડાયેલા રાજ્યસભા સભ્યોને નિશાન બનાવવા માટે સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ચઢ્ઢાએ ત્રણ અન્ય સાંસદો સાથે મંગળવારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરીને એક જ્ઞાપન સોંપ્યું, જેમાં તેઓએ આપ છોડ્યા પછી તેમના વિરુદ્ધ થતા અત્યાચાર અને ‘‘રાજકીય પ્રેરિત’’ કાર્યવાહીના આરોપ લગાવ્યા હતા.
રાજ્યસભા સભ્ય રાજિંદર ગુપ્તા અને અશોક મિત્તલ પણ પ્રતિનિધિમંડળના ભાગ હતા.
ચઢ્ઢાએ બેઠક પછી અહીં પત્રકારો સાથે વાત કરતાં કહ્યું, ‘‘આમ આદમી પાર્ટી સાથે અસંમતિ વ્યક્ત કરવાનો પોતાનો સાંવિધાનિક અધિકાર ઉપયોગ કરનારા તમામ સાંસદો, જેઓએ પાર્ટી છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે, તેમના સંબંધમાં તથા આ તમામ ઘટનાઓ અને ઘટનાક્રમોને આજે રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. હું આમ આદમી પાર્ટીને એ પણ કહેવા માંગુ છું કે જ્યાં સુધી અમે આજ્ઞાકારી રહ્યા, ત્યાં સુધી અમને સંસ્કારી માનવામાં આવ્યા. જેવી રીતે અમે પાર્ટી છોડી, તેવી રીતે અમને ભ્રષ્ટ કહી દેવામાં આવ્યા.’’
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)માં જોડાયેલા અનેક પૂર્વ આપ સાંસદોને રાજ્ય એજન્સીઓ દ્વારા ધમકાવવામાં અને દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, ‘‘આમ આદમી પાર્ટી, જે અન્યો પર બદલાની રાજનીતિનો આરોપ લગાવતી રહી છે, આજે પોતે જોખમી પ્રતિકારની રાજનીતિમાં સામેલ છે. ૨૪ એપ્રિલે જ્યારે અમે આપ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા ત્યારથી અમારા સાંસદોને સુનિયોજિત રીતે નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમને પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યા છે.’’
તેમણે કેટલાક વિશેષ ઉદાહરણો આપતાં દાવો કર્યો કે પૂર્વ ક્રિકેટર અને સાંસદ હરભજન સિંહ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ઉદ્યોગપતિ અને સાંસદ રાજેન્દ્ર ગુપ્તાના વ્યવસાયિક કાર્યોમાં કથિત રીતે અવરોધ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે.
તેમણે કહ્યું, ‘‘અમે ૨૪ એપ્રિલ, ૨૦૨૬ના રોજ આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં જોડાયા. ત્યારથી અમારા સાંસદોને પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. સૌપ્રથમ, વિશ્વ કપ વિજેતા ક્રિકેટર હરભજન સિંહના ઘરની બહાર ‘ગદ્દાર’ લખવામાં આવ્યું. પંજાબ પોલીસની મદદથી તેમના આવાસ પર કથિત રીતે પથ્થર મારવામાં આવ્યા અને તેમના પરિવારને નિશાન બનાવીને અપમાનજનક નારા લગાવવામાં આવ્યા.’’
તેમણે કહ્યું, ‘‘અમારા સાથી રાજેન્દ્ર ગુપ્તા, જેઓ પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત છે અને પંજાબના માલવા વિસ્તારમાં એક મોટી ફેક્ટરી ચલાવે છે જેમાંથી લગભગ ૩૦,૦૦૦ લોકોને રોજગારી મળે છે, તેમની ફેક્ટરીને નિશાન બનાવવામાં આવી છે. પંજાબ સરકારે કથિત રીતે તેમની પાણીની સપ્લાય કાપી નાખી છે અને પ્રદૂષણ બોર્ડે ફેક્ટરીને બંધ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે છાપા માર્યા છે.’
’તેમણે દાવો કર્યો કે સાંસદ સંદીપ પાઠક વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે, જેને તેમણે ‘‘દુર્ભાવનાપૂર્ણ અને મનઘડંત’’ ગણાવ્યા છે.
ચઢ્ઢાએ કહ્યું, ‘‘આ એફઆઈઆર અને નોટિસ એટલી બેબુનિયાદ છે કે કાગળ પર લખવા જેવી પણ નથી. ન્યાયતંત્ર તેમને ખારેજ કરી દેશે.’’તેમણે આપના નેતૃત્વવાળી સરકારને ચેતવણી આપી કે આવા કાર્યોના ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. તેમણે કહ્યું, ‘‘રાજકીય પ્રતિકાર માટે સતર્કતા વિભાગ, પ્રદૂષણ બોર્ડ અને પોલીસનો ઉપયોગ કરવો એક જોખમી રમત છે. તમે ભલે તેની શરૂઆત કરી હોય, પરંતુ તેનો અંત સારો નહીં હોય. તેને રોકવું જ પડશે.’’
તેમણે કહ્યું, ‘‘આપની એક રાજ્યમાં સરકાર છે અને ત્યાં પોલીસ પર તેનો કાબૂ છે. ભાજપની ૨૧ રાજ્યોમાં સરકાર છે અને તે રાજ્યોની પોલીસ પર તેનો કાબૂ છે.’
ચઢ્ઢાએ એ પણ આરોપ લગાવ્યો કે ‘‘મનઘડંત કેસો’’ દ્વારા તેમને નિશાન બનાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે અને દાવો કર્યો કે તેમને બદનામ કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.
પંજાબ સરકારના અધિકારીઓને અપીલ કરતાં તેમણે તેમને રાજકીય દબાણમાં કામ ન કરવાની વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું, ‘‘હું અધિકારીઓને કહેવા માંગુ છું કે તમે સન્માનિત અધિકારીઓ છો. બદલીઓ કે સસ્પેન્ડ કરવાની ધમકીઓ આગળ ન ઝૂકો. કાયદા અનુસાર અને રાષ્ટ્રહિતમાં કાર્ય કરો.’
’રાજ્યસભા સભ્યે આમ આદમી પાર્ટી પર પણ નિશાન સાધતાં કહ્યું કે મહાત્મા ગાંધીના આદર્શોનું આહ્વાન કરનારા આજે સરકારી તંત્રનો રાજકીય હેતુઓ માટે દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે.
ચઢ્ઢાએ કહ્યું, ‘‘પંજાબની જનતાએ જાણવું જોઈએ કે તેમની સરકારનો ઉપયોગ રાજકીય હિસાબ-કિતાબ નિવટાવવા માટે કેવી રીતે કરવામાં આવી રહ્યો છે.’
’રાજ્યસભા સભ્ય સંદીપ પાઠકે આરોપ લગાવ્યો કે પાર્ટી હવે ‘‘ડર અને આતંક’’ ફેલાવવા માટે દબાણની નીતિ અપનાવી રહી છે.
તેમણે કહ્યું, ‘‘અમે આમ આદમી પાર્ટીમાં એટલા માટે જોડાયા હતા કારણ કે તેણે દેશને એક સપનું બતાવ્યું હતું - એક નવી પ્રકારની રાજનીતિ, એક ઈમાનદાર રાજનીતિ શરૂ કરવાનું સપનું. પાર્ટીમાં રહેતાં વૈચારિક કારણોસર અને અનેક વિસંગતિઓ જોયા પછી અમે પાર્ટી છોડવાનો નિર્ણય કર્યો.’’
તેમણે પત્રકારોને કહ્યું, ‘‘ડર અને આતંક ફેલાવવા માટે આમ આદમી પાર્ટી હવે એફઆઈઆર નોંધી રહી છે. તેઓ ફેક્ટરીમાં છાપા મારી રહ્યા છે અને ખોટી એફઆઈઆરના માધ્યમથી લોકોને ડરાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. હું કહેવા માંગુ છું, ‘આગળ વધો, એફઆઈઆર નોંધો’, પરંતુ પછી પાછળ ન હટશો. અમે કાનૂની લડાઈ લડીશું.’’
આપ સરકારને સલાહ આપતાં પાઠકે ભાર મૂક્યો કે શાસન જ આગળ વધવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે, નહીં કે ડરાવવું-ધમકાવવું.
તેમણે કહ્યું, ‘‘આપ આવી ગંદી ચાલોથી સરકાર નહીં બચાવી શકો. જો તમે સત્તામાં ટકી રહેવા માંગો છો, તો તમારે ઈમાનદારીથી કામ કરવું પડશે. જો તમને લાગે છે કે તમે ખોટી અને મનઘડંત એફઆઈઆરના માધ્યમથી અમને રોકી શકશો, તો આ શક્ય નથી. અમે બધું કુર્બાન કરવા તૈયાર છીએ અને દેશના હિતમાં જે સાચું હોય તે જ કરીશું.’
’પાઠકે જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિએ તેમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે સાંવિધાનિક સુરક્ષા જાળવવામાં આવશે. પંજાબમાં સત્તાધારી પાર્ટી પર નિશાન સાધતાં ચડ્ઢાએ કહ્યું, ‘‘આ સરકાર પાસે માત્ર થોડા જ મહિના બાકી છે; આ જતી રહેશે. તેઓ શતાબ્દી ટ્રેનમાં બેસીને દિલ્હી પાછા જશે. પંજાબમાં તેમનું કોઈ ભવિષ્ય નથી.’’
પછીથી, ચઢ્ઢાએ ‘એક્સ’ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે તેમણે ત્રણ અન્ય સાંસદો સાથે રાષ્ટ્રપતિ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન જણાવ્યું કે આપની પંજાબ સરકાર સાંવિધાનિક અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા બદલ તેમને નિશાન બનાવી રહી છે અને સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરી રહી છે.
તેમણે લખ્યું, ‘‘જે પાર્ટી એક સમયે પ્રતિકારનો શિકાર થવાનું રુદન કરતી હતી, તે હવે પોતાનું સૌથી જોખમી સ્વરૂપ બતાવી રહી છે.’’
તેમણે કહ્યું, ‘‘રાષ્ટ્રપતિએ અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે સાંવિધાનિક અધિકારો અને લોકતાંત્રિક વિકલ્પોનું સન્માન થશે, જેથી અમને બળ મળ્યું છે.’
ચઢ્ઢાએ આપના વર્તનની તુલના એક ‘‘કટુ અને પ્રતિકારી’’ પૂર્વ સહયોગીના વર્તન સાથે કરી.