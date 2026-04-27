ભાજપમાં જોડાયા બાદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું: "આમ આદમી પાર્ટીની અંદર ઝેરી વાતાવરણ"

રાઘવે આરોપ લગાવતા કહ્યું, તમને કામ કરવાની સ્વતંત્રતા નથી, મે તમને 15 વર્ષ આપ્યા છે.

Published : April 27, 2026 at 1:33 PM IST

નવી દિલ્હી : ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ સોમવારે પોતાના સહ-સ્થાપિત રાજકીય પક્ષમાંથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી. તેમણે આમ આદમી પાર્ટીમાં "ઝેરી વાતાવરણ" હોવાનો આરોપ લગાવ્યો અને દાવો કર્યો કે તાજેતરના વર્ષોમાં આંતરિક કામગીરી નોંધપાત્ર રીતે બગડી છે.

તેમણે આ સંદર્ભમાં એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. તેમાં ચઢ્ઢાએ કહ્યું હતું કે તેમણે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકેની આશાસ્પદ કારકિર્દી છોડીને રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને પોતાની યુવાનીનાં 15 વર્ષ પાર્ટીના નિર્માણ માટે સમર્પિત કર્યા હતા.

રાઘવ ચઢ્ઢાએ વીડિયોમાં કહ્યું, "મેં કારકિર્દી બનાવવા માટે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો નથી. હું કોઈ રાજકીય પક્ષનો સ્થાપક સભ્ય બન્યો છું. મેં મારી યુવાનીનાં 15 વર્ષ આ પક્ષને આપ્યાં છે." જોકે, તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સમય જતાં સંગઠન બદલાઈ ગયું છે અને દાવો કર્યો કે તે હવે તેની મૂળ ભાવના મુજબ કાર્ય કરતું નથી. તેમણે કહ્યું, "આજે, આ પક્ષ હવે પહેલા જેવો પક્ષ નથી રહ્યો. આ પક્ષમાં ઝેરી વાતાવરણ છે. તમને કામ કરવાથી રોકવામાં આવે છે. તમને સંસદમાં બોલતા અટકાવવામાં આવે છે."

ચઢ્ઢાએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે પાર્ટી "કેટલાક ભ્રષ્ટ અને સમાધાનકારી લોકો"ના નિયંત્રણમાં આવી ગઈ છે જેઓ જાહેર સેવાને બદલે વ્યક્તિગત હિત માટે કામ કરી રહ્યા હતા. "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, મને એવું લાગતું હતું કે હું સાચો વ્યક્તિ છું, પણ ખોટા પક્ષમાં," તેમણે ઉમેર્યું, "હું સાચો વ્યક્તિ છું, પણ ખોટા પક્ષમાં." તેમણે પાર્ટી છોડવાનો નિર્ણય લેતા પહેલા ત્રણ વિકલ્પોની યાદી આપી હતી જેનો તેમણે વિચાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આ વિકલ્પોમાં રાજકારણ સંપૂર્ણપણે છોડી દેવા, પાર્ટીમાં રહેવું અને આંતરિક સુધારાઓ કરવા, અથવા બીજા રાજકીય પ્લેટફોર્મ પર જવું અને "રચનાત્મક રાજકારણ" અપનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.

ચઢ્ઢાએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે કુલ 7 સાંસદોએ પાર્ટી સાથેના સંબંધો તોડી નાખવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે સંગઠનમાં વ્યાપક અસંતોષ દર્શાવે છે.

ચઢ્ઢાએ વીડિયોમાં કહ્યું કે, "એક વ્યક્તિ ખોટો હોઈ શકે છે, બે લોકો ખોટા હોઈ શકે છે, પરંતુ સાત લોકો ખોટા ન હોઈ શકે."

તેમણે વધુમાં ખાતરી આપી હતી કે પાર્ટી છોડવા છતાં, તેઓ ભવિષ્યમાં "વધુ ઉર્જા અને પ્રતિબદ્ધતા" સાથે જાહેર મુદ્દાઓ ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખશે. આજે વહેલી સવારે, અધ્યક્ષ સીપી રાધાકૃષ્ણને રાઘવ ચઢ્ઢા અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) છોડી ગયેલા છ અન્ય સાંસદોના વિલીનીકરણને મંજૂરી આપ્યા બાદ રાજ્યસભામાં ભાજપની સંખ્યા વધીને 113 થઈ ગઈ.

આમ આદમી પાર્ટીના બે તૃતીયાંશ સાંસદો ગુમાવવા એ આમ આદમી પાર્ટી માટે મોટો ફટકો છે, જેના હવે સંસદના ઉપલા ગૃહમાં ત્રણ સભ્યો છે. ત્રણ સાંસદો - રાઘવ ચઢ્ઢા, સંદીપ પાઠક અને અશોક મિત્તલ - શુક્રવારે આમ આદમી પાર્ટીથી અલગ થયા અને પાર્ટી નેતૃત્વની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા.

હરભજન સિંહ, રાજિન્દર ગુપ્તા, વિક્રમજીત સિંહ સાહની અને સ્વાતિ માલીવાલ પણ ભાજપમાં જોડાયા. આ દરમિયાન, આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સીપી રાધાકૃષ્ણનને સત્તાવાર રીતે અરજી કરી કે તેઓ સાત સાંસદોને ગેરલાયક ઠેરવે.

આ અરજીમાં બંધારણની 10મી અનુસૂચિની કલમ 4 હેઠળ "કથિત વિલીનીકરણ" ને પડકારવામાં આવી હતી અને કલમ 2(1)(a) હેઠળ સાંસદોને ગેરલાયક ઠેરવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. દસમી અનુસૂચિની કલમ 2 પક્ષપલટાના આધારે ગેરલાયક ઠેરવવા સાથે સંબંધિત છે. પેટા-કલમ (1) માં જોગવાઈ છે કે, કલમ 4 અને 5 ની જોગવાઈઓને આધીન, કોઈપણ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા ગૃહના સભ્યને તે ગૃહના સભ્ય બનવા માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે.

આ પેટા-કલમના કલમ (a) માં વધુમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ સભ્ય સ્વેચ્છાએ તે રાજકીય પક્ષનું સભ્યપદ છોડી દે તો આવી ગેરલાયકાત લાગુ પડે છે. સિંહે બંધારણમાં દર્શાવેલ શરતોનો ઉલ્લેખ કરીને વિલીનીકરણની માન્યતાને પડકાર ફેંક્યો હતો. જો કે, દસમી અનુસૂચિ અનુસાર, જો કોઈ મૂળ રાજકીય પક્ષ બીજા રાજકીય પક્ષ સાથે ભળી જાય છે, તો જ્યાં સુધી બે તૃતીયાંશ સભ્યો વિલીનીકરણમાં સામેલ હોય ત્યાં સુધી સાંસદોને ગેરલાયક ઠેરવી શકાતી નથી.

આમ આદમી પાર્ટીના સાત સાંસદોએ ભાજપ સાથે જોડાણ કરીને આ શરત પૂરી કરી. આ પગલાથી આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે, જેમણે તેને "વિશ્વાસઘાત" ગણાવ્યો છે, જ્યારે ભાજપે તેનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું છે.

