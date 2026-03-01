અજીત પવારનું પ્લેન કેશ દુર્ઘટના કે ષડયંત્ર? AAIBના પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો
મહારાષ્ટ્રના સ્વર્ગીય પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું 28 જાન્યુઆરીએ મુંબઇથી બારામતી જતા સમયે વિમાન દુર્ઘટનામાં નિધન થયું હતું.
મુંબઇ: મહારાષ્ટ્રના સ્વર્ગીય પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું 28 જાન્યુઆરીએ મુંબઇથી બારામતી જતા સમયે વિમાન દુર્ઘટનામાં નિધન થયું હતું. અજીત પવારના નિધન બાદ કેટલાક લોકોએ શંકા વ્યક્ત કરી હતી અને સવાલ ઉઠાવ્યા હતા કે આ કોઇ દુર્ઘટના છે કે ષડયંત્ર? અજીત પવારના વિમાનની દુર્ઘટના કેવી રીતે થઇ તેને લઇને 22 પાનાનો પ્રાથમિક તપાસ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે.
અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનામાં મોટો ખુલાસો
એરક્રાફ્ટ એક્સીડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB)એ પોતાના પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં કહ્યું કે 28 જાન્યુઆરીએ બારામતીમાં VT-SSK એરક્રાફ્ટ લેન્ડિંગ સમયે વિજિબિલિટી ઓછામાં ઓછી પાંચ કિલોમીટરની જરૂરિયાત કરતા ઓછી હતી. આ એરક્રાફ્ટમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સવાર હતા અને આ ક્રેશ લેન્ડ થયું હતું. AAIBના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે બારામતી પાસે પહોંચતા જ ક્રૂએ વિજિબિલિટી માંગી હતી જેના માટે ટાવરે 3000 મીટર( ત્રણ કિલોમીટર) જણાવી હતી, જે પાંચ કિલોમીટરની જરૂરિયાત વિજિબિલિટી કરતા ઘણી ઓછી છે. રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું કે બારામતી એરફીલ્ડમાં કોઇઅ હવામાન સંબંધી સુવિધા ઉપલબ્ધ નહતી અને હવામાનની જાણકારી સામાન્ય રીતે ટેમ્પરરી ટાવરમાં લાગેલા હવામાન ઉપકરણની મદદથી એરક્રાફ્ટને આપવામાં આવે છે.
બારામતી એરફીલ્ડ ખાતે એરોડ્રોમના નિરીક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે એરપોર્ટ એક અનિયંત્રિત એરફિલ્ડ છે અને તેમાં વિન્ડ સૉક્સ સિવાય કોઇ નેવિગેશનલ સહાય નથી. બે વિન્ડ સૉક્સ રન વે 29ની તરફ ઉપલબ્ધ છે જ્યારે રન વે 11 તરફ કોઇ વિન્ડ સોક્સ ઉપલબ્ધ નથી, જ્યાં અજીત પવારને લઇને જનાર વિમાને ઉતરાણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એરોડ્રોમ સાથેની અન્ય વિસંગતતાઓ પર પ્રકાશ પાડતા, અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફક્ત વિઝ્યુઅલ ફ્લાઇટ રૂલ્સ (VFR) કામગીરી જ કરી શકાય છે; જોકે, એરપોર્ટ પર નિયમિત ઉડાન તાલીમ કામગીરી અને બિન-શિડ્યુલ્ડ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. છેલ્લું રનવે રિ-કાર્પેટિંગ માર્ચ 2016માં હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, અને કોઈ રનવે રિ-કાર્પેટિંગના પરિણામે રનવેના બધા નિશાન ઝાંખા પડી ગયા હતા અને રનવેની સપાટી પર છૂટક કાંકરી જોવા મળી હતી.
બારામતી ટાવરથી લેન્ડિંગ ક્લિયરન્સ મેળવ્યા પછી વિમાન રનવે 11 પર ઉતરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું. સોલિડ-સ્ટેટ ફ્લાઇટ ડેટા રેકોર્ડર્સ (SSFDR) અને સોલિડ-સ્ટેટ કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડર (SSCVR) સહિત બંને ફ્લાઇટ રેકોર્ડર્સ વિમાનના કાટમાળના પાછળના ભાગમાં તેમના મૂળ સ્થાને મળી આવ્યા હતા. બંને રેકોર્ડર્સને કાટમાળમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિ અને વધુ વિશ્લેષણ માટે ક્વોરેન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા હતા.
AAIBએ જણાવ્યું હતું કે VT-SSK વિમાનની છેલ્લી ઉડાન 26 જાન્યુઆરીના રોજ મુંબઈ-સુરત-મુંબઈ સેક્ટર માટે ઉડાન ભરી હતી, અને તે ઉડાનના ઓપરેટિંગ ક્રૂએ જણાવ્યું હતું કે તેમને સમગ્ર ઉડાન દરમિયાન વિમાનમાં કોઈ અસામાન્યતા જોવા મળી ન હતી. તપાસ એજન્સીને જાણવા મળ્યું કે બંને પાઇલટ્સ અગાઉ બારામતી ગયા હતા અને એરફિલ્ડની ભૂગોળથી વાકેફ હતા. ક્રૂને બારામતી સહિત અનિયંત્રિત એરફિલ્ડ પર ઘણી VIP ફ્લાઇટ્સ અને અન્ય ફ્લાઇટ્સ ચલાવવાનો અનુભવ પણ હતો. પાઇલટ્સે બ્રેથ એનાલાઇઝર (BA) ટેસ્ટ પણ પાસ કર્યો હતો.
તપાસ અધિકારીઓએ ભલામણ કરી હતી કે DGCA અનિયંત્રિત એરફિલ્ડ પર વિઝ્યુઅલ ફ્લાઇટ રૂલ્સ (VFR) ફ્લાઇટ્સ ચલાવતા તમામ ઓપરેટરોને નિર્ધારિત માનક સંચાલન પ્રક્રિયાઓનું કડક પાલન કરવા માટે જરૂરી નિર્દેશો જારી કરે. વધુમાં, તેણે DGCAને અનિયંત્રિત એરફિલ્ડ પરના તમામ એરોડ્રોમ ઓપરેટરોને જરૂરી નિર્દેશો જારી કરવા જણાવ્યું હતું જેથી ખાતરી કરી શકાય કે પ્રવર્તમાન હવામાન પરિસ્થિતિઓ સંબંધિત DGCA નિયમોમાં નિર્ધારિત માપદંડોની અંદર હોય ત્યારે જ ઉડાન કામગીરીને મંજૂરી આપવામાં આવે.
AAIB એ અનિયંત્રિત ક્ષેત્રોમાં હિસ્સેદારોનું ઓડિટ અથવા દેખરેખ રાખવાનું પણ સૂચન કર્યું. તેણે DGCAને આ એરપોર્ટ પર મૂળભૂત હવામાન સુવિધાઓ સાથે લેન્ડિંગ સહાય વધારવા માટે જરૂરી પગલાં લેવાની ભલામણ કરી હતી.
અજિત પવારનું મોત 28 જાન્યુઆરીએ સવારે ત્યારે થયું જ્યારે તેમને લઇ જતું Learjet 45 વિમાન (VT-SSK) પૂણેના બારામતી એરપોર્ટ પર ઉતરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ક્રેશ થયું હતું. વિમાન રન વે નજીક તૂટી પડ્યું હતું જેમાં સવાર તમામ પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. મૃતકોમાં અજીત પવાર, તેમના અંગત સુરક્ષા અધિકારી, એક ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ અને બે પાયલોટનો સમાવેશ થાય છે.
