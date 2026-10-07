સાડી પહેરીને ખુલ્લા પગે 1600 મીટરની દોડ જીતનાર કવિતાના ઘરે પહોંચ્યું ETV BHARAT, જુઓ VIDEO
રામગઢમાં હોમગાર્ડ ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન, એક મહિલાએ પરંપરાગત વસ્ત્રો પહેરીને અને ખુલ્લા પગે દોડમાં ભાગ લીધો હતો.
Published : October 7, 2026 at 3:24 PM IST
jharkhand / રામગઢ: એવું કહેવાય છે કે સપના જોવા જરૂરી છે, અને તેટલી જ જરૂરી છે તે સપનાને પૂરુ કરવાની ઈચ્છાશક્તિ; પછી ભલે ગમે તેટલી જવાબદારીઓ કે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે, પણ ચટ્ટાન જેવો ઈરાદો હોય તો તે સપનાને તમે કોઈપણ ભોગે પૂરૂ કરી શકો છો. ઈચ્છાશક્તિનો કંઈક આવો જ નજારો જોવા મળ્યો રામગઢમાં યોજાયેલી ટ્રાયલ દોડ દરમિયાન.
રામગઢ જિલ્લામાં હોમગાર્ડની ભરતી અગાઉ 1600 મીટર દોડની પરિક્ષા યોજવામાં આવી હતી. તેનો ઉદ્દેશ્ય ઉમેદવારોની તૈયારી અને આ અંતર કાપવામાં તેમને લાગતા સમયનું મૂલ્યાંકન કરવાનો હતો. આ દોડની ભીડ વચ્ચે એક ઉમેદવારે સૌનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું.
આ દોડમાં મહિલાઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. કોઈના માથે ઘરની જવાબદારીઓ હતી તો કોઈ જીવનની મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ મેદાનમાં પહોંચ્યા પછી તેમનું ધ્યાન માત્ર તેમના લક્ષ્ય પર જ હતું. આ ટ્રાયલ રનનો સૌથી નોંધપાત્ર કિસ્સો દુલમી બ્લોકના સોસો ગામની રહેવાસી કવિતા દેવીનો હતો; તેમણે સાડી પહેરીને ખુલ્લા પગે 1600 મીટરની દોડ લગાવી અને તેને 6.45 મિનિટમાં પૂર્ણ કરી.
કવિતા દેવીની કહાની પણ ખૂબ જ ખાસ
ઘર અને પરિવારની જવાબદારીઓ વચ્ચે પણ તેમણે હોમગાર્ડ બનવાનું સ્વપ્ન સેવ્યું હતું અને હવે તે સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે મેદાનમાં સખત મહેનત કરી રહી છે. બીમારીને કારણે કવિતાના પતિનું અવસાન થયું હતું, જેનાથી ઘરની તમામ જવાબદારી તેમના ખભે આવી ગઈ હતી.
કવિતા દેવીને બે બાળકો છે એક દીકરો અને એક દીકરી, જેમાં એક સાતમા ધોરણમાં તો બીજું આઠમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. તેઓ ઘરકામની સાથે-સાથે મજૂરી કરીને પણ પોતાની રોજી-રોટી કમાય છે. બે બાળકોનું પાલન અને ઘર ચલાવવાનો પડકાર વચ્ચે તેમણે હોમગાર્ડ બનવાનું સપનું જોયું. દૈનિક જીવનમાં ઘરેલુ કામકાજ સાથે મજૂરી કરી પરિવારની જરૂરિયાતો પુરી કરતા કવિતા હવે ખાખી વર્ધી મેળવવાની તૈયારીમાં લાગી છે.
કવિતા સવારે 3 વાગ્યે ઉઠીને ગામના નજીકના મેદાનમાં જઈને બાળકો સાથે પ્રેક્ટિસ કરે છે, દોડે છે અને પછી ત્યાંથી આવ્યા બાદ ઘરકામ કર્યા બાદ કામે જતી રહી છે. તદ્દપરાંત જ્યારે તક મળે છે તો ટ્રેનિંગ કરવા માટે પણ જાય છે. જો કે જ્યાં ટ્રેનિંગ થાય છે ત્યાંથી ગામનું અંતર વધારે છે જેના કારણે ત્યાં રોજ નથી જઈ શકતી. માટે તે ગામની નજીકવાળા ગ્રાઉન્ડમાં જ દોડે છે તેણે ઈન્ટરમીડિએટ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે.
1600 મીટરના ટ્રાયલમાં તેમણે લગભગ 6.45 સેકન્ડનો સમય લીધો. ખાસ વાત એ રહી કે કવિતાએ આ અંતર સાડી પહેરીને ખુલ્લા પગે પુરૂ કર્યું. જ્યારે દોડ પૂરી થઈ ત્યારે તેમના શ્વાસ ઝડપી હતા; શરીર થાકેલું હતું, છતાં તેમના ચહેરા પર સંતોષની ભાવના અને આગળ વધવાનો આત્મવિશ્વાસ સ્પષ્ટપણે દેખાતો હતો.
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