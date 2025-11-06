ETV Bharat / bharat

મહિલા 'નકલી કલેક્ટર' બની ચેમ્બરમાં ઘૂસી, ઘટનાનો પર્દાફાશ થયા બાદ ધરપકડ

હૈદરાબાદની એક મહિલા કામરેડ્ડી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી પહોંચી અને દાવો કર્યો કે તેણીને કાર્યકારી કલેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 4:00 PM IST

તેલંગાણા: પરીક્ષામાં વારંવાર નિષ્ફળતાથી હતાશ થઈને, એક મહિલા તેના પિતાને ખુશ કરવા માટે નકલી ઓર્ડર દ્વારા કલેક્ટર બની. ઘટનાનો પર્દાફાશ થયા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આ ઘટના મંગળવાર, 4 નવેમ્બરના રોજ પ્રકાશમાં આવી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કામરેડ્ડી કલેક્ટર આશિષ સાંગવાન આ મહિનાની 2 તારીખથી રજા પર છે. પરિણામે, નિઝામાબાદ કલેક્ટરને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે, હૈદરાબાદના જીદીમેતલાથી ઇસરત જહાં નામની એક મહિલા તેના પરિવારના સભ્યો સાથે AP 26AY 5511 રજીસ્ટ્રેશન નંબરવાળી કારમાં કામરેડ્ડી કલેક્ટર કચેરી પહોંચી હતી. કાર્યકારી કલેક્ટર તે સમયે બાંસવાડા વિભાગના પ્રવાસ પર હતા.

પહોંચ્યા પછી, મહિલા સીધી કલેક્ટરની ચેમ્બરમાં ગઈ અને પોતાને સર્વે, સેટલમેન્ટ અને લેન્ડ રેકોર્ડ વિભાગના કમિશનર તરીકે સેવા આપતા IAS અધિકારી તરીકે રજૂ કર્યા. વધુમાં, કલેક્ટરની ચેમ્બરની અંદર તેણીએ ચોથી તારીખથી આશિષ સાંગવાનની જગ્યાએ કાર્યકારી કલેક્ટર તરીકે નિયુક્તિ કરતો આદેશ દર્શાવ્યો.

આના જવાબમાં, સ્થાનિક અધિકારીઓએ આ આદેશ અધિક કલેક્ટર મધુ મોહનને મોકલ્યો, જેમણે પછી તેને પુષ્ટિ માટે વહીવટ વિભાગને મોકલ્યો. ચેમ્બરમાં બેઠેલી મહિલા તરત જ પોતાની કારમાં બેસીને ચાલી ગઈ. દરમિયાન, અધિક કલેક્ટરને શંકા ગઈ અને તેમણે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી.

ફરિયાદ બાદ પોલીસ કાર્યવાહીમાં આવી. દેવુનીપલ્લીના સબ-ઇન્સ્પેક્ટર ભુવનેશ્વર રાવની આગેવાની હેઠળની પોલીસ ટીમે ટુપ્રણમાં મહિલાની ધરપકડ કરી. સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

SI રાવે જણાવ્યું કે આરોપી 2020 થી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યો હતો પરંતુ તેને નોકરી મળી ન હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તેણીએ તેના પિતાને ખુશ કરવા માટે નકલી નિમણૂક કરી હતી, જે તેની વારંવાર નિષ્ફળતાઓથી નિરાશ હતા.

