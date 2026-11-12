મહારાષ્ટ્રના સોલાપુરમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી, ટ્રેઇની વિમાન ટેકઓફ દરમિયાન રન વે પરથી લપસી ગયું
મહારાષ્ટ્રના સોલાપુરની એક ટ્રેઇની પ્લેન ટેકઓફ દરમિયાન રન વે પરથી લપસી ગયું હતું.
Published : November 12, 2026 at 4:54 PM IST
સોલાપુર: સોલાપુર એરપોર્ટ પર એક ટ્રેનિંગ વિમાન રન વે પરથી લપસી ગયું હતું, જેના કારણે એરપોર્ટ પરિસરમાં અફરા તફરી મચી ગઇ હતી. પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, ટેક-ઓફ માટે સ્પીડ વધારતા સમયે પાયલોટે કંટ્રોલ ગુમાવ્યા બાદ એરક્રાફ્ટ રન વેના કિનારાની બહાર નીકળી ગયું હતું. સદભાગ્યે, વિમાનમાં સવાર મહિલા ટ્રેઇની પાયલોટને કોઇ ઇજા થઇ નથી જેને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઇ હતી.
મળતી માહિતી અનુસાર, ટ્રેઇની પાયલોટ તેની ફ્લાઇટ ટ્રેનિંગના ભાગરૂપે ટેક-ઓફ કરવાનો પ્રયાસ કરતી હતી ત્યારે વિમાન અચાનક રન વે પરથી લપસી ગયું હતું. ઘટનાસ્થળની તસવીરોમાં જોઇ શકાય છે કે રન વે પરથી લપસી ગયા બાદ વિમાનનો આગળનો ભાગ નીચેની તરફ નમી ગયો હતો.
#Solapur: सोलापूर विमानतळावर गुरुवारी दुपारी साडेदोनच्या सुमारास प्रशिक्षणार्थी विमान घसरल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. #SolapurAirport #AircraftIncident #TraineeAircraft #MaharashtraNews— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) November 12, 2026
એક 'ફ્લાઇંગ ક્લબ' દ્વારા સંચાલિત આ વિમાન બપોરે આશરે અઢી વાગ્યે ટેક-ઓફ કરતા સમયે રન વેની પાક્કી સપાટીની બહાર આવી ગયું હતું. આ દુર્ઘટના બાદ ફાયર બ્રિગેડ, એક એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસ કર્મી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા.
#UPDATE | A trainer aircraft skidded off the runway while landing at Solapur Airport. A female trainee pilot was on board and escaped unhurt. Fire and police personnel rushed to the spot: Airport officials— ANI (@ANI) November 12, 2026
અચાનક બનેલી આ ઘટના પર એરપોર્ટના અધિકારીઓએ તરત કાર્યવાહી કરી હતી. પાયલોટના સુરક્ષિત હોવાની પુષ્ટિ પર તમામે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. ઘટનાનું સાચુ કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. આ ટેકનિકલ ખામી, કંટ્રોલ ગુમાવવા અથવા કોઇ અન્ય કારણે થયું આ ઓફિશિયલ તપાસ બાદ જ ખબર પડશે. સાથે જ સોલાપુર એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ હજુ સુધી આ ઘટના વિશે કોઇ ઓફિશિયલ નિવેદન કે સ્પષ્ટતા કરી નથી જેને કારણે વિમાનને કેટલું નુકસાન થયું અને તે બાદ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી જેવા સવાલોના જવાબ મળ્યા નથી.
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