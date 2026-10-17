દિલ્હી-મુંબઇ એક્સપ્રેસ વે પર મોટી દુર્ઘટના, ખાટુશ્યામ જતા શ્રદ્ધાળુઓની ટ્રાવેલરને નડ્યો અકસ્માત; 7 લોકોના મોત
રાજસ્થાનના કોટા જિલ્લામાં દિલ્હી-મુંબઇ એક્સપ્રેસ હાઇવે પર મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ છે જેમાં સાત મુસાફરોના મોત થયા છે જ્યારે 10 લોકો ઘાયલ થયા છે.
Published : October 17, 2026 at 9:42 AM IST
કોટા: રાજસ્થાનના કોટા જિલ્લામાં દિલ્હી-મુંબઇ એક્સપ્રેસ હાઇવે પર મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ છે જેમાં સાત મુસાફરોના મોત થયા છે જ્યારે 10 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ દુર્ઘટના સીમાલિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર અંતર્ગત સવારે 7 વાગ્યે બની હતી. મધ્યપ્રદેશથી જયપુર જતી એક ટ્રાવેલરે અચાનક કાબુ ગુમાવતા પુલની નીચે આશરે 20 ફૂટ નીચે ખાબક્યું હતું.
20 ફૂટ નીચે નાળામાં ખાબકી ટ્રાવેલર
સીમાલિયા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી નંદ સિંહે જણાવ્યું કે, ટ્રાવેલરે કરાડિયા ટોલ પાર કર્યો હતો અને સુલતાનપુર તરફ આગળ વધતી હતી. આ દરમિયાન ટ્રાવેલરના ચાલકને અચાનક ઊંઘ આવી ગઇ હતી. વધુ સ્પીડ હોવાને કારણે વાહને કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને રસ્તા પર લાગેલા મજબૂત ડિવાઇડરને તોડતા પુલની વચ્ચે સીધા નાળામાં પડ્યું હતું. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે ટ્રાવેલરનો આગળનો ભાગ તૂટી ગયો હતો.
VIDEO | Kota: "Death toll rises to seven in the Traveller bus accident, with at least 17 injured," says Kota Medical College Principal Nilesh Jain. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/AQuLUoPP0y— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
આ રોડ અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 10 લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોમાંથી કેટલાકની સ્થિતિ ગંભીર છે. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આ લોકોને 20 ફૂટ નીચે નાળામાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મેડિકલ કોલેજની નવી હોસ્પિટલ અને MBS હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા છે.
રેસ્કયુ ઓપરેશન અને બચાવ કાર્ય: દુર્ઘટનાનો અવાજ સાંભળતા જ આસપાસના ગ્રામીણો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. બનાવની જાણ થતા સીમાલિયા પોલીસ, NHAIની રેસ્કયુ ટીમ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ટ્રાવેલર 20 ફૂટ ઊંડા નાળામાં ફસાયેલી હતી જેને કારણે મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. પોલીસ કર્મીઓ અને બચાવ દળે એક એક કરીને મુસાફરોને સુરક્ષિત નાળામાંથી બહાર કાઢ્યા હતા.
સુલતાનપુર બ્લોકના મુખ્ય તબીબી અધિકારી ડૉ. રાજેશ સામરને બનાવની જાણ થતા જ તાત્કાલિક ચાર એમ્બ્યુલન્સને ઘટનાસ્થળે મોકલી હતી, તેમણે જણાવ્યું કે આ દુર્ઘટનામાં સાત લોકોના મોત થયા છે. આ લોકોને સારવાર માટે તાત્કાલિક કોટા રેફર કરવામાં આવ્યા છે. દુર્ઘટના સમયે મોટાભાગના મુસાફરો ઊંઘી રહ્યા હતા. આ ટ્રાવેલરમાં લગભગ 20 લોકો સવાર હતા.
બેતૂલથી ખાટૂશ્યામ જતા હતા મુસાફરો
ટ્રાવેલરમાં સવાર મોટાભાગના લોકો મધ્યપ્રદેશના બેતૂલના રહેવાસી છે. આ લોકો બેતૂલથી શુક્રવાર રાત્રે સીકરના રીંગસ સ્થિત ખાટુ શ્યામજી જવા માટે નીકળ્યા હતા. દુર્ઘટના બાદ કોટા ગ્રામીણ SP સુજીત શંકર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને ઘટનાની જાણકારી મેળવી હતી.
આ પણ વાંચો: