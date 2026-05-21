સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવનારી 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી'ની પૂરી કહાણી, ઈન્સ્ટાગ્રામ પર જોતજોતા બની ગયા કરોડો ફોલોઅર્સ
ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી'ના 1.5 કરોડથી વધુ ફોલોઅર્સ થઈ ચૂક્યા છે
Published : May 21, 2026 at 7:28 PM IST
ઇન્ટરનેટની દુનિયામાં, ક્યારે શું વાયરલ થઈ જાય તેની આગાહી કોઈ કરી શકતું નથી, ક્યારે એક સરળ મજાક દેશના સૌથી મોટા ડિજિટલ ચળવળમાં પરિવર્તિત થઈ, કોઈ કહી શકતું નથી. હાલ સોશિયલ મીડિયા એક એવી 'પાર્ટી'એ ભારે ધમાલ મચાવી છે, જેણે મોટા-મોટા રાજકીય ધુરંધરોને વિચારતા કરી દીધા છે. તેનું નામ છે: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP).
એક જ મીમ દ્વારા શરૂ થયેલી સફરે ઇન્ટરનેટ પર એવી ધમાલ મચાવી દીધી છે કે, આંખના પલકારામાં તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 15 મિલિયનથી વધુ ફોલોઅર્સ થઈ ગયા છે. તો, દેશના નવા ડિજિટલ સેન્સેશન પાછળની ઈનસાઈડ સ્ટોરી શું છે? આને બનાવવામાં યુવાનોનો શું આક્રોશ છે અને તેના મેનિફેસ્ટોમાં દર્શાવેલ પાંચ ચોક્કસ માંગણીઓ કઈ છે જેણે દરેકનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે? ચાલો આ અનોખા રાજકીય પક્ષની સંપૂર્ણ A-to-Z સ્ટોરી જાણીએ.
કેવી રીતે થઈ પાર્ટીની રચના
આ પાર્ટીની સ્થાપના ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમણે કથિત રીતે બેરોજગાર યુવાનોને કૉકરોચ એટલે કે વંદા સાથે સરખાવ્યા હતા. આ પાર્ટીની સ્થાપના 16 મેના રોજ કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય ન્યાયાધીશની ટિપ્પણીના બીજા દિવસે. આ વ્યંગાત્મક ડિજિટલ ચળવળ 30 વર્ષીય અભિજીત દિપક દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે બોસ્ટન યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી છે અને અગાઉ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માટે સોશિયલ મીડિયા વૉલેન્ટિયર રહી ચૂક્યા છે.
પાર્ટીના અસ્તિત્વ આવ્યાથી આ સમાચાર લખાઈ રહ્યા છે ત્યાં સુધીમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના ફોલોઅર્સનો આંકડો 15 મિલયન (1.50 કરોડ)ને પાર કરી ગયો છે. CJP દાવો કરે છે કે, આજ સુધીમાં, 100,000 થી વધુ લોકો પાર્ટીમાં જોડાયા છે. TMCના મહુઆ મોઇત્રા અને કીર્તિ આઝાદ જેવા અગ્રણી વ્યક્તિઓને પણ સભ્ય તરીકે "નોંધણી" કરવામાં આવી છે. પાર્ટી પાસે પોતાનું બંધારણ, વેબસાઇટ, AI-જનરેટેડ રાષ્ટ્રગીત અને ઔપચારિક મેનિફેસ્ટો છે.
CJP વેબસાઇટ અનુસાર, પાર્ટી સભ્ય બનવા માટે કયા માપદંડો યોગ્ય છે?
- જો તમે બેરોજગાર છો, આળસુ છો, ઇન્ટરનેટ પર સતત સક્રિય છો અને વ્યાવસાયિક રીતે તમારી હતાશા વ્યક્ત કરવામાં સક્ષમ છો, તો તમે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' ના સભ્ય બની શકો છો. આ માહિતી આ નવી રચાયેલી પાર્ટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જણાવવામાં આવી છે.
- પાર્ટી સભ્યપદ સંપૂર્ણપણે મફત છે; તે આજીવન માન્ય છે અને ફક્ત તમે જ તેને રદ કરી શકો છો. તેમાં કોઈ ફી નથી, નેતા સાથે સેલ્ફી લેવાની જરૂર નથી અને નોંધણી માટે "મિસ્ડ કોલ" ની કોઈ ઝંઝટ નથી.
પક્ષની ટેગલાઈન
"એક રાજકીય પક્ષ જેને આ વ્યવસ્થા ગણતરી કરવાનું ભૂલી ગઈ છે. પાંચ માંગણીઓ - શૂન્ય સ્પોન્સર્સ (કોઈ સમર્થક નહીં) - એક મોટું અને જિદ્દી ટોળું."
CJPનો મેનિફેસ્ટો
- જો CJP સત્તામાં આવે છે, તો કોઈપણ મુખ્ય ન્યાયાધીશને નિવૃત્તિ પછીના પુરસ્કાર તરીકે રાજ્યસભામાં બેઠક આપવામાં આવશે નહીં.
- જો કોઈ નાગરિકનો માન્ય મત મતદાર યાદીમાંથી કાપી નાખવામાં આવે છે - પછી ભલે તે CJP શાસિત રાજ્યમાં હોય કે વિપક્ષ શાસિત રાજ્યમાં - તો મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની UAPA હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવશે, કારણ કે નાગરિકોને તેમના મતદાનના અધિકારથી વંચિત રાખવા એ આતંકવાદના કૃત્ય સમાન છે.
- સંસદીય બેઠકોની કુલ સંખ્યામાં વધારો કર્યા વિના, મહિલાઓને 50% અનામત આપવામાં આવશે ફક્ત 33% નહીં. વધુમાં, તમામ કેબિનેટ મંત્રી પદોમાંથી 50% મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
- ખરા અર્થમાં સ્વતંત્ર મીડિયા માટે માર્ગ મોકળો કરવા માટે, અંબાણી અને અદાણી જૂથોની માલિકીના તમામ મીડિયા ગૃહોના લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવશે. વધુમાં, 'ગોદી મીડિયા' સાથે સંકળાયેલા એન્કરના બેંક ખાતાઓની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
- કોઈપણ ધારાસભ્ય અથવા સંસદ સભ્ય જે એક પક્ષ છોડીને બીજા પક્ષમાં જોડાય છે, તેમને 20 વર્ષ સુધી ચૂંટણી લડવા અથવા કોઈપણ સરકારી પદ સંભાળવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
પાર્ટી વિઝન
અમે અહીં બીજું 'PM CARES' ફંડ બનાવવા, કરદાતાઓના મહેનતથી કમાયેલા પૈસા પર દાવોસમાં વેકેશન માણવા, કે ભ્રષ્ટાચારને "વ્યૂહાત્મક ખર્ચ" નું નવું નામ આપવા માટે નથી. અમે અહીં ફક્ત લેખિતમાં, વારંવાર અને જોરશોરથી પૂછવા માટે છીએ કે જનતાના પૈસા ક્યાં ગયા?
મિશન
યુવાનો માટે એક પાર્ટી બનાવવી - જેમને સતત આળસુ, ઇન્ટરનેટ પર સતત ચોંટેલા અને તાજેતરમાં "કૉકરોચ" તરીકે લેબલ કરવામાં આવ્યા છે. બસ એટલું જ. આ અમારું મિશન છે. બાકીનું બધું ફક્ત વ્યંગ છે.
'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' એ તેના મુખ્ય મથકનું સરનામું જાહેર કર્યું છે: "જ્યાં પણ Wi-Fi કામ કરી રહ્યું છે." તેનું ચૂંટણી પ્રતીક વંદો છે - પ્રતિકૂળ સામાજિક અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા અને ટકી રહેવાના સંઘર્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું પ્રતીક.
શું CJP એક વાસ્તવિક રાજકીય પક્ષ છે?
ના, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) એ સોશિયલ મીડિયા પર કાર્યરત એક વ્યંગાત્મક ચળવળ છે. તે ભારતીય ચૂંટણી પંચમાં સત્તાવાર રીતે નોંધાયેલ રાજકીય પક્ષ નથી.
તે એક કાલ્પનિક "મીમ-ચળવળ" છે જે જનતા દ્વારા જ શરૂ કરવામાં આવી છે. તેના સભ્યપદમાં સામાન્ય સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ તેમજ કેટલાક વિપક્ષી રાજકારણીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે આ મજાકનું ખુલ્લેઆમ સમર્થન કર્યું છે.
