દિલ્હીઃ ચાવડી બજારમાં નિર્માણાધીન 3 માળની ઈમારત ધરાશાયી, 2ના મોત, રેસ્ક્યૂ ઑપરેશન ચાલુ
જૂની દિલ્હીના ચાવડી બજાર વિસ્તારમાં આજે નિર્માણાધીન ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ છે અને તેના કાટમાળ નીચે લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે.
Published : November 5, 2026 at 12:27 PM IST
નવી દિલ્હીઃ જૂની દિલ્હીના ચાવડી બજારની પાસે પૈવલાન વિસ્તારમાં ગુરૂવારે સવારે એક નિર્માણાધીન ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ. આ ઘટના સવારે લગભગ 10.15 વાગ્યે ચાવડી બજાર મેટ્રો સ્ટેશન સામે, શીશ મહલની ગલી સત્તારામાં થઈ. આશંકા છે કે ઈમારતના કાટમાળમાં કેટલાક લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે અને એક વ્યક્તિ ઘાયલ છે.
દિલ્હી ફાયર સર્વિસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ઘટનાસ્થળે 6 ઈમરજન્સી યૂનિટ મોકલવામા આવ્યા છે, જેમાં ત્રણ વૉટર ટેન્ડર, એક વૉટર બાઉઝર, એક ક્વિક રિસ્પૉન્સ વ્હીકલ અને એક ઈન્સિડેન્ટ રિસ્પૉન્સ ટીમ સામેલ છે. વરિષ્ઠ અધિકારી ઘટનાસ્થળ પર હાજર છે. હજુ વધુ જાણકારીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
#WATCH दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढह गया। वीडियो घटनास्थल की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। https://t.co/zKCuyyO5Yk— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2026
એક અધિકારી ડીકે રૉયએ જણાવ્યું કે, નિર્માણાધીન ત્રણમાળની ઈમારત ધરાશાયી થઈ છે. શક્યતા છે કે, કેટલાક લોકો અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે છે. તેમણે વધારે કર્મચારીઓ અને એક વરિષ્ઠ અધિકારીની માંગ કરી છે.
A three-storey building under construction collapsed in the Paiwalan area near Chawri Bazaar on Thursday morning. The incident was reported at around 10:15 am from Gali Sattara, Sheesh Mahal, opposite Chawri Bazaar Metro Station. Some people are feared to be trapped inside the collapsed structure. Six emergency units, including three water tenders, a water bowser, a quick response vehicle and an incident response team, were deployed. Senior officers are at the site. More details are awaited: DFS— IANS (@ians_india) November 5, 2026
આ સમાચાર અપડેટ થઈ રહ્યા છે....