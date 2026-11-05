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દિલ્હીઃ ચાવડી બજારમાં નિર્માણાધીન 3 માળની ઈમારત ધરાશાયી, 2ના મોત, રેસ્ક્યૂ ઑપરેશન ચાલુ

જૂની દિલ્હીના ચાવડી બજાર વિસ્તારમાં આજે નિર્માણાધીન ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ છે અને તેના કાટમાળ નીચે લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે.

3 માળની ઈમારત ધરાશાયી
3 માળની ઈમારત ધરાશાયી (Etv Bharat (ANI (X)))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2026 at 12:27 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ જૂની દિલ્હીના ચાવડી બજારની પાસે પૈવલાન વિસ્તારમાં ગુરૂવારે સવારે એક નિર્માણાધીન ત્રણ માળની ઈમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ. આ ઘટના સવારે લગભગ 10.15 વાગ્યે ચાવડી બજાર મેટ્રો સ્ટેશન સામે, શીશ મહલની ગલી સત્તારામાં થઈ. આશંકા છે કે ઈમારતના કાટમાળમાં કેટલાક લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે અને એક વ્યક્તિ ઘાયલ છે.

દિલ્હી ફાયર સર્વિસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ઘટનાસ્થળે 6 ઈમરજન્સી યૂનિટ મોકલવામા આવ્યા છે, જેમાં ત્રણ વૉટર ટેન્ડર, એક વૉટર બાઉઝર, એક ક્વિક રિસ્પૉન્સ વ્હીકલ અને એક ઈન્સિડેન્ટ રિસ્પૉન્સ ટીમ સામેલ છે. વરિષ્ઠ અધિકારી ઘટનાસ્થળ પર હાજર છે. હજુ વધુ જાણકારીની રાહ જોવાઈ રહી છે.

એક અધિકારી ડીકે રૉયએ જણાવ્યું કે, નિર્માણાધીન ત્રણમાળની ઈમારત ધરાશાયી થઈ છે. શક્યતા છે કે, કેટલાક લોકો અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે છે. તેમણે વધારે કર્મચારીઓ અને એક વરિષ્ઠ અધિકારીની માંગ કરી છે.

આ સમાચાર અપડેટ થઈ રહ્યા છે....

TAGGED:

BUILDING COLLAPSED IN OLD DELHI
BUILDING COLLAPSED
OLD DELHI CHAWRI BAZAR
બિલ્ડીગ ધરાશાયી

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