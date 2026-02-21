AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026: ફેક્ટરીઓમાં હવે માણસો નહીં, TCSનો 'રોબો ડોગ' કરશે સુરક્ષા, સીડી ચઢવામાં પણ માહિર
TCS સ્ટોલ પર આ ચાર પગવાળો રોબોટિક શ્વાન મુલાકાતીઓને આકર્ષી રહ્યો છે.
Published : February 21, 2026 at 1:49 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હી AI સમિટમાં "રોબો ડોગ" વિવાદોથી ઘેરાયેલો હતો. જોકે, ઘણી સોફ્ટવેર કંપનીઓએ ઉદ્યોગોમાં જોખમી કાર્યોને સરળ બનાવવા માટે રોબોટ ડોગ વિકસાવ્યો છે. ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં ટેકનોલોજી અને નવીનતાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો. દેશની અગ્રણી IT કંપની ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) દ્વારા પ્રદર્શિત કરાયેલ "રોબો ડોગ" ધ્યાનનું કેન્દ્ર બન્યો. આ રોબોટિક ડોગ, તેના પ્રોગ્રામિંગ દ્વારા, ઔદ્યોગિક સલામતી અને નિરીક્ષણમાં તેની ભવિષ્યની ઉપયોગિતા માટે પણ ચર્ચામાં છે.
ભારત મંડપમ ખાતે યોજાયેલા સમિટમાં વિશ્વભરની કંપનીઓ તેમના AI મોડેલ્સનું પ્રદર્શન કરી રહી હતી, ત્યારે TCS સ્ટોલ પર ચાર પગવાળો રોબો ડોગ ભીડને ખુશ કરી રહ્યો હતો. આ રોબો ડોગ ખાસ કરીને જટિલ ઔદ્યોગિક વાતાવરણ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં માનવ હાજરી જોખમી હોઈ શકે છે. તે મુશ્કેલ રસ્તાઓ પર પણ ઝડપથી દોડી શકશે.
TCSના આ પ્રોજેક્ટના ગ્લોબલ હેડ લક્ષ્ય પાર્થસારથીએ ETV ભારત સાથેની એક ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ રોબો ડોગ અત્યાધુનિક સેન્સર અને 4D LiDAR ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. તે ઉબડખાબડ રસ્તાઓ, સીડીઓ અને સાંકડી ટનલ પર સરળતાથી આગળ વધી શકે છે. તેની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની રીઅલ-ટાઇમ નિર્ણય પદ્ધતિ છે.
પ્રદર્શન દરમિયાન, તેને ફેક્ટરીમાં રાખવામાં આવેલા સાધનો અને પાઇપલાઇન્સમાં ખામીઓ શોધી કાઢવામાં આવી હતી. તે કોઈપણ બાહ્ય મદદ વિના અવરોધોને ઓળખવા અને પોતાનો રસ્તો પસંદ કરવામાં સક્ષમ છે. તેમનું માનવું છે કે આગામી 5 વર્ષમાં, આવા રોબોટ્સ ભારતીય ફેક્ટરીઓ અને ડેટા સેન્ટરોમાં સામાન્ય દૃશ્ય બની જશે.
"આ ફક્ત એક રમકડું નથી, પરંતુ ભવિષ્યનું 'કાર્યકારી મશીન' છે. AI અને રોબોટિક્સને જોડીને, અમે ઉદ્યોગોમાં 'શૂન્ય અકસ્માતો'નું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માંગીએ છીએ. પરંતુ AI ક્યારેય મનુષ્યોનું સ્થાન લઈ શકશે નહીં." - લક્ષ્ય પાર્થસારથી, ગ્લોબલ પ્રોજેક્ટ હેડ, TCS
જાણો શા માટે તે ઉદ્યોગો માટે ક્રાંતિકારી છે
તેલ અને ગેસ, ઉત્પાદન અને ખાણકામ જેવા ઉદ્યોગોમાં હાલમાં નિરીક્ષણ એક મોટો પડકાર છે. પાર્થસારથીએ સમજાવ્યું કે TCSનો રોબોટ ડોગ આ ક્ષેત્રોમાં ગેમ-ચેન્જર બનશે. તે જોખમી વાયુઓ શોધી શકે છે અને ઝેરી ગેસ લીક થઈ શકે તેવા વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે. તે ઔદ્યોગિક પરિસરનું 24 કલાક દેખરેખ રાખવા અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ ઓળખવા સક્ષમ છે. તે ટેકનિકલ ખામીઓ શોધી શકે છે અને તેની જાણ કરી શકે છે. તે સેન્સર દ્વારા મશીનોમાં નાનામાં નાની તિરાડો અથવા તાપમાનમાં ફેરફાર પણ શોધી શકે છે. TCS હવે તેને OpenAI અને અન્ય AI મોડેલો સાથે એકીકૃત કરવા પર કામ કરી રહ્યું છે જેથી તે બોલાયેલા આદેશો પણ લઈ શકે.
વિવાદ વચ્ચે વિશ્વાસનું પ્રતીક
આ સમિટમાં અન્ય એક સંસ્થાના "રોબો ડોગ" ને લઈને પણ વિવાદ થયો, જેને ચીની આયાત તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સંદર્ભમાં, TCS જેવી ભારતીય કંપની દ્વારા ઉદ્યોગ-કેન્દ્રિત રોબોટિક સોલ્યુશનની રજૂઆતે રોકાણકારો અને નિષ્ણાતોનો વિશ્વાસ જીત્યો. કંપનીનો હેતુ તેને ભારતીય ઉદ્યોગ ધોરણો સાથે સંપૂર્ણપણે અનુકૂલિત કરવાનો અને ડેટા સુરક્ષાને એકીકૃત કરવાનો છે.
આ પણ વાંચો...