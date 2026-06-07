PUBG ગેમે લીધો પરિવારનો ભોગ: પુત્રના હુમલામાં પિતા અને બહેનનાં મોત, માતા હોસ્પિટલમાં દાખલ
કર્ણાટકના કોપ્પલમાં ગેમિંગના વ્યસનને લગતી એક દુ:ખદ ઘટના બની છે. 18 વર્ષના છોકરાએ પરિવારના સભ્યો પર હુમલો કર્યો.
Published : June 7, 2026 at 8:56 PM IST
કોપ્પલ (કર્ણાટક) : કોપ્પલ જિલ્લામાં ઓનલાઈન ગેમ 'પબજી' (PUBG)ની લતના શિકાર બનેલા 18 વર્ષના એક યુવકે કથિત રીતે ચાકૂ વડે પોતાના જ પરિવાર પર હુમલો કર્યો. પોલીસે રવિવારે જણાવ્યું કે આ હુમલામાં યુવકના પિતા અને બહેનનું મોત થયું છે, જ્યારે તેની માતા ઘાયલ છે. ઘટના બાદ યુવકે પોતાનો જીવ લેવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલ યુવક અને તેની માતા બંનેની બેલ્લારીની વિમ્સ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
આ ઘટના શનિવારે રાત્રે લગભગ 10 વાગ્યે ગંગાવતી તાલુકાના અયોધ્યા ગામમાં બની હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 18 વર્ષીય કિશોરે પોતાની માતા, 19 વર્ષની બહેન અને પિતા પર ચાકૂથી હુમલો કર્યો અને ત્યારબાદ પોતે પણ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો. ગંભીર રીતે લોહી વહી જવાને કારણે યુવતીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું, જ્યારે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા તેના પિતાનું રવિવારે હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગંગાવતી ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ત્યારબાદ કોપ્પલ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક (SP) રામ એલ આરસિદ્દી અને પોલીસ ઉપઅધિક્ષક (DSP) પણ તપાસ માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.
પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું, "પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, શનિવારે સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે આખા પરિવારે ફળ ખાધાં હતાં. ત્યારબાદ રાત્રે 9 વાગ્યે સૌએ ભોજન લીધું અને સૂવા માટે ગયા. રાત્રે 10 વાગ્યે ઘરમાંથી એક જોરદાર અવાજ સંભળાયો. ત્યારે કિશોરના પિતાએ પાડોશીને જાણ કરી હતી. તેમની મદદથી દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો, ત્યારે ચારેય લોકો લોહીલુહાણ હાલતમાં મળ્યા. તેમની પત્ની અને પુત્રી ગંભીર રીતે ઘાયલ હતાં, જ્યારે તેમના પુત્રને સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી. ગંગાવતી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવે તે પહેલાં જ પુત્રીનું મોત થઈ ચૂક્યું હતું. પરિવારના બાકીના ત્રણ સભ્યોને બેલ્લારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં રવિવારે સવારે યુવકના પિતાએ અંતિમ શ્વાસ લીધા."
પોલીસ અધિક્ષકે વધુમાં જણાવ્યું કે જ્યારે ઘાયલોની પૂછપરછ કરવામાં આવી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તેઓ સૂતા હતા ત્યારે પરિવારના જ એક સભ્યે અચાનક ઘરની લાઇટો બંધ કરી દીધી અને તેમના પર ચાકૂથી હુમલો કર્યો. મૃતક ગૃહમાલિકના પિતાએ નોંધાવેલી ફરિયાદના આધારે ગંગાવતી ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદીએ પોતાના પૌત્ર પર શંકા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેમનો પૌત્ર 'પબજી' (PUBG) ઓનલાઈન ગેમની લતનો શિકાર છે. એસપીએ જણાવ્યું કે મામલાની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
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