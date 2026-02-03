ETV Bharat / bharat

'પાડોશી દેશોની સરખામણીએ ઘણી સારી ડીલ' ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ પર કેન્દ્ર સરકારનું નિવેદન

કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે ભારતે અમેરિકા સાથે ખૂબ જ સારી ટ્રેડ ડીલ કરી છે, જેની દેશવાસીઓ રાહ જોઇ રહ્યા હતા

PM મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
PM મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ અંગે સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે નવી દિલ્હીમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા સાથે ખૂબ જ સારી ડીલ થઇ છે. આ ડીલ ભારતના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવશે. આ ડીલ દેશહિત અને જનહિતમાં થઇ છે. પિયૂષ ગોયલે કહ્યું કે આજે દેશ વડાપ્રધાન મોદીનો આભાર માની રહ્યો છે કારણ કે ભારત સાથે અમેરિકાની ડીલ પડોશી દેશો સાથેની ડીલ કરતા સારી છે.

પીયૂષ ગોયલે કહ્યું, "...આજે, દેશભરમાં દરેક ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માની રહ્યો છે કે તેમણે અમેરિકા સાથે ખૂબ જ સારી ટ્રેડ ડીલ કરી, જેની દેશવાસીઓ ઘણા મહિનાઓથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. દેશહિત અને જનહિતને પ્રાથમિકતામાં રાખીને, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, ગઈકાલે રાત્રે એક મજબૂત ભારતના ભવિષ્યને સુધારનાર ટ્રેડ ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું."

કેન્દ્રીય મંત્રી પિયૂષ ગોયલે કહ્યું, "આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વડાપ્રધાને, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથેની તેમની મિત્રતા અને ગાઢ સંબંધોનો ફાયદો ઉઠાવતા અમેરિકા સાથે એક ટ્રેડ ડીલ ફાઇનલ કરી છે, જે આપણા બધા પડોશીઓ, તમામ આસપાસના દેશો અને આપણી સાથે મુકાબલો કરનારા તમામ દેશોની તુલનામાં ભારતને મળેલી સૌથી સારી ડીલ છે. આ આપણા બધા માટે એક મોટી વાત છે."

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, "...દરેક વ્યક્તિ વતી, હું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માનું છું અને તમને બધાને અભિનંદન આપું છું, કારણ કે આ ટ્રેડ ડીલ, જેને વડાપ્રધાને ગઈકાલે અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું હતું, તે ખરેખર ભારતના અર્થતંત્ર માટે, ભારતના 140 કરોડ નાગરિકો માટે, દરેક ગરીબ વ્યક્તિ, ખેડૂત, માછીમાર, ગામડાઓમાં રહેતા યુવાનો અને મહિલા, આપણી બહેનો અને મહિલાઓ માટે ઘણી તકો લાવશે..."

પિયૂષ ગોયલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીએ હંમેશા કૃષિ અને ડેરી ક્ષેત્ર બંને સેક્ટરનું સમર્થન કર્યું છે, તેમના હિતોનું રક્ષણ કર્યું છે, અને આ સેક્ટરના લોકો માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને વિપુલ તકો સુનિશ્ચિત કરવા માટે અથાક મહેનત કરી છે. મને ખુશી છે કે આખો દેશ આ સમજે છે અને પ્રશંસા કરે છે, અને તે તેમના હૃદયની નજીક છે. ભારતના અર્થતંત્રના સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો, ખાસ કરીને કૃષિ અને ડેરીને બચાવી લેવામાં આવી છે. અમે દેશભરમાંથી અહેવાલો જોયા છે; ખૂબ ઉત્સાહ છે.

તેમણે કહ્યું કે ભારતની નિકાસ સાથે સંકળાયેલા દરેક વ્યક્તિ, ભારતના ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો, જેઓ ભારતમાં અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી લાવવા માંગે છે અથવા વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન અને ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર બનાવવા માંગે છે, જેઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવા માંગે છે, ખાસ કરીને એવા સેક્ટર કે જેમાં ઘણા શ્રમની જરૂર હોય છે અને લાખો લોકોને રોજગારી આપે છે - તે બધા આ અંગે ઉત્સાહિત છે...

લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા ડીલ પર ઉઠાવવામાં આવેલા સવાલ અંગે પિયૂષ ગોયલે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી બેવડા ધોરણ અપનાવી રહ્યા છે.

પિયૂષ ગોયલે કહ્યું, "અમે સંસદમાં આ અંગે ચર્ચા કરવા માંગતા હતા, પરંતુ અમે બધાએ શરમજનક દ્રશ્ય જોયું. જે રીતે વિપક્ષ, ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળની કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેમના સાથી પક્ષો DMK,TMC અને સમાજવાદી પાર્ટીએ સંસદમાં જે રીતે શરમજનક વર્તન કર્યું. તેઓ સ્પીકરની ખુરશી સુધી પણ પહોંચ્યા અને તેમનું અપમાન કર્યું. હું વિપક્ષ અને રાહુલ ગાંધીની સખત નિંદા કરું છું, જેના કારણે અમે આજે સંસદમાં બોલવાને બદલે તમને આ માહિતી આપવા માટે અહીં આવ્યા છીએ..."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TRADE DEAL WITH US PIYUSH GOYAL
INDIA US TRADE DEAL
INDIA US TRADE DEAL STATEMENT
GOVERNMENT STATEMENT INDIA US TRADE
INDIA US TRADE DEAL STATEMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.