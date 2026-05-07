વિજયની એક ભૂલ પડી ભારે, 112 ધારાસભ્યોનો સાથ છતાં તમિલનાડુમાં સરકાર રચવાનું ગણિત બગડ્યું
Published : May 7, 2026 at 10:16 PM IST
ચેન્નાઇ: અભિનેતા વિજયના નેતૃત્ત્વ હેઠળની તમિલગા વેટ્ટરી કઝગમ (TVK) દ્વારા કરવામાં આવેલી એક નાની ભૂલે પક્ષ માટે સરકાર બનાવવાના તેના પ્રયાસમાં મહત્ત્વપૂર્ણ અવરોધ ઊભો કર્યો છે.
તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન ઘટનાઓના ઐતિહાસિક વળાંકમાં, TVKએ 108 બેઠક પર જીત મેળવી છે, જેને કારણે તે રાજ્યમાં સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે. બે મુખ્ય દ્રવિડ પાર્ટીઓ- 59 બેઠક પર જીતનાર DMK અને 47 બેઠક જીતનાર AIADMKને પાછળ છોડી દીધી છે. જોકે, TVK સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી 118 બેઠક મેળવવામાં નિષ્ફળ ગઇ છે જેને કારણે તમિલનાડુમાં ત્રિશંકુ વિધાનસભાની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે.
પરિણામે, TVKએ તેની વિધાયક બહુમતી સાબિત કરવા માટે કોંગ્રેસ, ડાબેરી પક્ષો અને VCKનું સમર્થન માંગ્યુ છે. આ સંદર્ભમાં, DMK સાથે ગઠબંધન કરીને ચૂંટણી લડનાર કોંગ્રેસે TVKને પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે. પરિણામે, કોંગ્રેસના પાંચ સભ્યો ઉમેરાતા, TVKને સમર્થન આપનારા ધારાસભ્યોની કૂલ સંખ્યા 112 થઇ ગઇ છે.
કોંગ્રેસના સભ્યોનું સમર્થન મેળવ્યા પછી તરત જ, વિજયે 6 મેના રોજ વ્યક્તિગત રીતે રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર આર્લેકર સાથે મુલાકાત કરી હતી અને સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો, તેમજ તેમને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રિત કરવાની વિનંતી કરી હતી.
અહેવાલોથી સંકેત મળે છે કે રાજ્યપાલને દાવો રજૂ કરતા સોપવામાં આવેલા પત્રમાં, વિજયે આદર્શ રીતે તેમના પક્ષમાંથી ચૂંટાયેલા 108 ધારાસભ્યોની યાદી આપવી જોઇતી હતી અને સૌથી મોટા પક્ષના નેતા તરીકે પોતાનો દાવો રજૂ કરવો જોઇતો હતો, તેના બદલે "ગઠબંધન સરકાર"નો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરીને અને સમર્થન જાહેર કરનારા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના નામ સામેલ કરીને, અસરકારક રીતે ગઠબંધન શાસન માટેનો દાવો રજૂ કર્યો છે.
અહેવાલ મુજબ અનેક ચૂંટણી જીતનો ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવતા અનુભવી નેતા સેનગોટ્ટૈયને પક્ષને ખાસ સલાહ આપી હતી કે સરકાર બનાવવાનો દાવો કરતી વખતે TVKના 108 ધારાસભ્યોના નામ જ આપવા જોઇએ. જોકે, અન્ય પક્ષના નેતાઓના સામૂહિક નિર્ણય પર કાર્યવાહી કરતા વિજયે રાજ્યપાલને 112 ધારાસભ્યોની યાદી ધરાવતો પત્ર સોપ્યો હતો જેમાં પાંચ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના નામ પણ સામેલ હતા.
TVK સૌથી મોટો પક્ષ હોવાના આધારે 108 ધારાસભ્યોની યાદી સબમિટ કરવાના બદલે, કોંગ્રેસ સમર્થિત ધારાસભ્યોના નામ સામેલ કરીને ગઠબંધન સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કરવાના નિર્ણયે ઔપચારિક રીતે ગઠબંધન સરકારમાં ફેરવી દીધી હતી.
પરિણામે, રિપોર્ટથી સંકેત મળે છે કે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ આર્લેકરે વિજયને જાણ કરી છે કે સરકાર બનાવવાનો દાવો ત્યારે જ કરી શકાય જો તેઓ ગઠબંધન સરકાર માટે બહુમતી સાબિત કરવા માટે જરૂરી 118 ધારાસભ્યોનું સમર્થન સાબિત કરે.
