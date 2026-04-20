મોટી દુર્ઘટના: પચપદરા રિફાઇનરીમાં ભીષણ આગ લાગી; પીએમ મોદી કરવાના છે ઉદ્ઘાટન
રાજસ્થાનના બાલોત્રામાં મોટી દુર્ઘટના. ઉદ્ઘાટન પહેલા પચપદરા રિફાઇનરીમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી.
Published : April 20, 2026 at 4:17 PM IST
બાલોત્રા: રાજસ્થાનના બાલોત્રામાં આવેલા પચપદ્રા રિફાઇનરીમાં આગ ફાટી નીકળવાના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ ઘટનાથી રિફાઇનરી વહીવટીતંત્ર અને સ્થાનિક સરકાર બંનેના અધિકારીઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. હાલમાં ફાયર બ્રિગેડ સેવાઓ અને રિફાઇનરીની આંતરિક અગ્નિ સલામતી પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરીને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. રિફાઇનરીમાં લાગેલી આગમાંથી નીકળતા ધુમાડાના ગોટેગોટા ઘણા દૂરથી દેખાય છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે રિફાઇનરીનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. પચપદ્રા રિફાઇનરીમાં આ મોટી ઘટના સોમવારે જ બની હતી. રિફાઇનરીના એક યુનિટમાં અચાનક આગ લાગતાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. માહિતી મળતાં, રિફાઇનરી મેનેજમેન્ટ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર બંનેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. આગ ફાટી નીકળ્યા બાદ, રિફાઇનરીમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળવા લાગ્યા. ત્યારબાદ, કર્મચારીઓએ ફાયર સેફ્ટી સિસ્ટમ સક્રિય કરી અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા.
VIDEO | A fire broke out at the Pachpadra refinery in Rajasthan's Balotra district, a day before its inauguration by Prime Minister Narendra Modi.— Press Trust of India (@PTI_News) April 20, 2026
Fire tenders rushed to the spot and efforts were underway to douse the flames. No immediate reports of casualties available. More… pic.twitter.com/eT2xD4vsB4
હાલમાં, આગનું ચોક્કસ કારણ અકબંધ છે. ફાયર બ્રિગેડ સેવાઓ અને રિફાઇનરીના સલામતી માળખાનો ઉપયોગ કરીને આગ ઓલવવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતા અને બાયતુના ધારાસભ્ય હરીશ ચૌધરીએ આ ઘટના અંગે 'X' પર પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે: "પચપદરા રિફાઇનરીમાં આગ ફાટી નીકળવાના દુઃખદ સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે."
पचपदरा रिफायनरी में आगजनी के दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं।— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) April 20, 2026
मैं सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ तथा प्रशासन व HRRL मैनेजमेंट से अपील करता हूँ कि इस आगजनी को बुझाने के त्वरित इंतज़ाम करते हुए जानमाल के नुक़सान को रोकने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएँ। सभी कर्मचारी ऐसे समय में…
સંડોવાયેલા દરેક વ્યક્તિની સલામતી અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરતા, ચૌધરીએ વહીવટીતંત્ર અને HRRL મેનેજમેન્ટને આગ બુઝાવવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા અને કોઈપણ જાનમાલનું નુકસાન અટકાવવા માટે જરૂરી તમામ પ્રયાસો કરવા અપીલ કરી હતી. વધુમાં, હરીશ ચૌધરીએ તમામ કર્મચારીઓને આ મહત્વપૂર્ણ સમયમાં સંયમ રાખવા અને વહીવટને સંપૂર્ણ સહયોગ આપવા વિનંતી કરી હતી.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે પચપદરા રિફાઇનરીને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવાના છે. દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા પણ આજે પચપદરા મુલાકાત લેવાના છે. આ સુનિશ્ચિત મુલાકાતો વચ્ચે, રિફાઇનરીના એક યુનિટમાં આગ ફાટી નીકળવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.