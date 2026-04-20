મોટી દુર્ઘટના: પચપદરા રિફાઇનરીમાં ભીષણ આગ લાગી; પીએમ મોદી કરવાના છે ઉદ્ઘાટન

રાજસ્થાનના બાલોત્રામાં મોટી દુર્ઘટના. ઉદ્ઘાટન પહેલા પચપદરા રિફાઇનરીમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી.

ઉદ્ઘાટન પહેલા પચપદરા રિફાઇનરીમાં આગ લાગી...
ઉદ્ઘાટન પહેલા પચપદરા રિફાઇનરીમાં આગ લાગી... (Source : Social Media)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 4:17 PM IST

બાલોત્રા: રાજસ્થાનના બાલોત્રામાં આવેલા પચપદ્રા રિફાઇનરીમાં આગ ફાટી નીકળવાના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ ઘટનાથી રિફાઇનરી વહીવટીતંત્ર અને સ્થાનિક સરકાર બંનેના અધિકારીઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. હાલમાં ફાયર બ્રિગેડ સેવાઓ અને રિફાઇનરીની આંતરિક અગ્નિ સલામતી પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરીને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. રિફાઇનરીમાં લાગેલી આગમાંથી નીકળતા ધુમાડાના ગોટેગોટા ઘણા દૂરથી દેખાય છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે રિફાઇનરીનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. પચપદ્રા રિફાઇનરીમાં આ મોટી ઘટના સોમવારે જ બની હતી. રિફાઇનરીના એક યુનિટમાં અચાનક આગ લાગતાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. માહિતી મળતાં, રિફાઇનરી મેનેજમેન્ટ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર બંનેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. આગ ફાટી નીકળ્યા બાદ, રિફાઇનરીમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળવા લાગ્યા. ત્યારબાદ, કર્મચારીઓએ ફાયર સેફ્ટી સિસ્ટમ સક્રિય કરી અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા.

હાલમાં, આગનું ચોક્કસ કારણ અકબંધ છે. ફાયર બ્રિગેડ સેવાઓ અને રિફાઇનરીના સલામતી માળખાનો ઉપયોગ કરીને આગ ઓલવવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતા અને બાયતુના ધારાસભ્ય હરીશ ચૌધરીએ આ ઘટના અંગે 'X' પર પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે: "પચપદરા રિફાઇનરીમાં આગ ફાટી નીકળવાના દુઃખદ સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે."

સંડોવાયેલા દરેક વ્યક્તિની સલામતી અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરતા, ચૌધરીએ વહીવટીતંત્ર અને HRRL મેનેજમેન્ટને આગ બુઝાવવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા અને કોઈપણ જાનમાલનું નુકસાન અટકાવવા માટે જરૂરી તમામ પ્રયાસો કરવા અપીલ કરી હતી. વધુમાં, હરીશ ચૌધરીએ તમામ કર્મચારીઓને આ મહત્વપૂર્ણ સમયમાં સંયમ રાખવા અને વહીવટને સંપૂર્ણ સહયોગ આપવા વિનંતી કરી હતી.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે પચપદરા રિફાઇનરીને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવાના છે. દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા પણ આજે પચપદરા મુલાકાત લેવાના છે. આ સુનિશ્ચિત મુલાકાતો વચ્ચે, રિફાઇનરીના એક યુનિટમાં આગ ફાટી નીકળવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.

TAGGED:

MASSIVE FIRE IN PACHPADRA REFINERY
PACHPADRA REFINERY IN BALOTRA
MASSIVE FIRE PACHPADRA REFINERY
MASSIVE FIRE BROKE OUT PACHPADRA
PACHPADRA REFINERY

