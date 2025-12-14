કાઠિયાવાડી ઘોડાની બિહાર સુધી ગુંજ, 22 ફૂટ ઊંચી છલાંગ; દર કલાકે 80-85 KMની ઝડપે દોડી શકે છે
બિહારના ગયામાં કાઠિયાવાડી જાતિના 6 ઘોડા, અલાસ્કાની ટ્રેન જેવી ઝડપ, 22 ફૂટ ઊંચી છલાંગ લગાવે છે રોઝા
ગયા: બિહારના ગયામાં પ્રાચીન ભારતીય ઘોડાઓની જાતિઓના સંરક્ષણનું એક અનોખું ઉદાહરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ગયાના મટિહાની ગામમાં બ્રિજેન્દ્ર કુમાર ચૌબે મહારાણા પ્રતાપના પ્રખ્યાત ઘોડા ચેતકની કાઠિયાવાડી જાતના ઘોડાનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરી રહ્યા છે.ગુજરાતી મૂળની આ જાતિના ઘોડા હવે દુર્લભ બની રહ્યા છે પરંતુ બિહારમાં તેની સંખ્યા વધી રહી છે.
ગીર ગાયથી કરી શરૂઆત, તબેલામાં અત્યાર છ કાઠિયાવાડી ઘોડા
બ્રિજેન્દ્ર કુમાર ચૌબેએ સૌપ્રથમ ગુજરાતથી બે ગીર ગાયો લાવીને સંરક્ષણ શરૂ કર્યું હતું.આજે તેમની ગૌશાળામાં 200થી વધુ ગીર ગાયો છે. આ સફળતા બાદ, તેઓ કાઠિયાવાડી ઘોડાઓ તરફ વળ્યા. હાલમાં તેમની પાસે છ શુદ્ધ નસ્લના કાઠિયાવાડી ઘોડા છે, જેમાં ચાર ઘોડી અને બે ઘોડાનો સમાવેશ થાય છે.
ચેતક જાતિનો ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ
કાઠિયાવાડી ઘોડા સૌરાષ્ટ્રની એક પ્રખ્યાત જાતિ છે.હલ્દીઘાટીના યુદ્ધમાં નોંધપાત્ર બહાદુરી દર્શાવનાર મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક પણ આ જાતિનો હતો. આ ઘોડાઓ વફાદાર, સહિષ્ણુ અને યુદ્ધમાં કુશળ છે. ગુજરાતમાં પણ તેમની સંખ્યા ઘટી રહી છે, તેથી બિહારમાં તેમનું સંરક્ષણ પ્રશંસનીય છે.
ઘોડાના નામ અને તેની ખાસિયત
બ્રિજેન્દ્ર ચૌબે પાસે પૃથ્વીરાજ, વિરુદ્ધ, અલાસ્કા, રોઝા, વીરા અને ભીમાક્ષી નામના ઘોડા છે. વિરુદ્ધ 65 ઇંચ ઊંચો છે અને તેને ઉદયપુર રાજવી પરિવારમાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો. અલાસ્કા હાઇવે પર 80-85 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકે છે. રોઝા અને વીરા 22 ફૂટ સુધી કૂદી શકે છે.
યુદ્ધ જેવી કઠોર તાલીમ
આ ઘોડાઓને કઠોર તાલીમ આપવામાં આવે છે. રાજસ્થાનના બે નિષ્ણાત ટ્રેનર્સ તેમને દરરોજ કલાકો સુધી તાલીમ આપે છે. તેમની ગતિ અને છલાંગ જોવાલાયક છે. બ્રિજેન્દ્ર માને છે કે આ ઘોડા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના છે અને ભવિષ્યમાં બિહારનું ગૌરવ વધારશે.
ખાસ ખોરાક અને જાળવણી
આ ઘોડાઓને કિંમતી ગીર ગાયનું દૂધ (દર મહિને 500 લિટર), કિસમિસ, સૂકી દ્રાક્ષ, અશ્વગંધા અને શતાવરી જેવા ઔષધો આપવામાં આવે છે. જાળવણી ખર્ચાળ છે, પરંતુ ગીર ગાયની ગૌશાળા હોવાને કારણે આ શક્ય બને છે.ત્રણ ઘોડીઓ ગર્ભવતી છે, અને ટૂંક સમયમાં આ સંખ્યા વધીને નવ થશે.
બ્લડલાઇન અને કુંડળીનું ધ્યાન
બ્રિજેન્દ્ર તમામ ઘોડાની પાંચ પેઢીનો રેકોર્ડ રાખે છે. શુદ્ધ બ્લડલાઇનવાળા આ ઘોડાની કુંડળી પણ બનાવવામાં આવે છે. ગીર ગાયોની જેમ આ જાતિની શુદ્ધતા અને મજબૂતી બની રહે છે.
આસામથી જયંતિ નામના હાથીને લાવવાની યોજના
બ્રિજેન્દ્ર હવે આસામથી જયંતિ નામનો હાથી લાવવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. તેમનો ધ્યેય પ્રાચીન જાતિઓનું સંરક્ષણ કરવાનો અને પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્યને લાભ આપવાનો છે. તેમનો સંદેશ એ છે કે ઘોડેસવારીથી આત્મવિશ્વાસ વધે છે.
10 વર્ષથી ગાય અને ઘોડા પર અભ્યાસ!
બ્રિજેન્દ્ર કહે છે કે આજના ઝડપી જીવનમાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓથી અંતર વધી રહ્યું છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી, તે ગાય અને હવે ઘોડા પર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આનાથી આર્થિક, સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક લાભ મળે છે. વિરુદ્ધ જેવા ઘોડા બિહારનું ગૌરવ બનશે.
"બિહારમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે જે કાઠિયાવાડી ઘોડા કે અન્ય કોઈ ઘોડાની જાતિ પર કામ કરે. કાઠિયાવાડી ઘોડો ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રનો છે. મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક પણ કાઠિયાવાડી જાતિનો હતો. આપણી પાસે ચેતક જેવા ઘોડા છે. આ લડાયક ઘોડા યુદ્ધ કરવા સક્ષમ છે. રોઝા નામની ઘોડી ઢાલ તરીકે કામ કરે છે. મેં અભ્યાસ કર્યો છે કે ગુજરાતમાં કાઠિયાવાડી ઘોડા પણ લુપ્ત થઈ રહ્યા છે. તેથી, હું બિહારમાં તેમના સંરક્ષણ પર કામ કરી રહ્યો છું. તેમને દરરોજ ગીર ગાયનું દૂધ, કિસમિસ, સૂકી દ્રાક્ષ, અશ્વગંધા, શતાવરી અને ઔષધિઓ ખવડાવવામાં આવે છે." - બ્રિજેન્દ્ર કુમાર ચૌબે, મુખ્ય નિયામક, રાધા કૃષ્ણ વૈદિક ગીર ગૌશાળા
પ્રાચીન જાતિઓનું રક્ષણ કરવું જરૂરી
બિહારમાં કાઠિયાવાડી ઘોડાઓના પ્રયાસો અન્ય રાજ્યો માટે પ્રેરણારૂપ છે. ગુજરાતમાંથી લુપ્ત થતી એક જાતિ બિહારમાં નવું જીવન શોધી રહી છે. બ્રિજેન્દ્ર ચૌબેનો જુસ્સો સાબિત કરે છે કે વ્યક્તિગત પ્રયાસો એક મહાન વારસાને બચાવી શકે છે.
