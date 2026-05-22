30 વર્ષ પહેલા જોયેલ સ્વપ્ન સાકાર, 10 રૂપિયાના સિક્કાથી યુવકે રોયલ એનફિલ્ડ ખરીદી, સ્ટાફને ગણવામાં 4 દિવસ લાગ્યા

રાઘવે 15 વર્ષની ઉંમરથી જોયેલું સ્વપ્ન આખરે ત્રણ વર્ષની કઠોર બચત પછી સાકાર થયું, ભેગા કરેલા 10 રૂપિયાના સિક્કાથી રોયલ એનફિલ્ડ બાઇક ખરીદી લીધી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 6:54 PM IST

આંધ્ર પ્રદેશ: એક સામાન્ય માછલી વેચનારનું 30 વર્ષ જૂનું સ્વપ્ન આખરે સાકાર થયું છે. બાપટલા જિલ્લાના ચિરાલા મંડળના પાતા ચિરાલા ગામમાં રહેતા રસાની રાઘવે પોતાના 30 વર્ષના અથાગ પ્રયાસ પછી 10 રૂપિયાના 220 કિલોગ્રામ સિક્કા વડે રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ બાઇક ખરીદી લીધી છે. આ અનોખી ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.

રાઘવ દેવાંગપુરી બજારમાં માછલીનો વ્યવસાય કરે છે અને બજારમાં ચિટ ફંડ માટે કલેક્ટર તરીકે પણ કામ કરે છે. જ્યારે તે માત્ર 15 વર્ષનો હતો, ત્યારે તેના ગામમાં કોઈને બુલેટ બાઇક પર સવારી કરતા જોઈને આખું ગામ તેને જોવા માટે ભેગું થઈ જતું અને બાળકો તે વાહનની પાછળ દોડતા. તે સમયે રાઘવે પોતાના મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કર્યો કે, એક દિવસ તે પણ બુલેટ બાઈક ખરીદશે.

ત્રણ વર્ષ પહેલાં, રાઘવે એક મક્કમ નિર્ણય લીધો. પોતાના માર્કેટ ટ્રેડિંગ વ્યવસાયમાં ફી વસૂલતી વખતે, તેણે 10 રૂપિયાના સિક્કા ખર્ચવાને બદલે ઘરે પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં સંગ્રહ કરીને બચાવવાનું શરૂ કર્યું. ત્રણ વર્ષની ખંતપૂર્વક બચત પછી, આખરે કુલ 3 લાખ રૂપિયા એકત્રિત થયા. જ્યારે તેનું વજન કરવામાં આવ્યું, તો સિક્કાઓનું વજન 220 કિલોગ્રામ જેટલું થયું હતું.

220 કિલોગ્રામના સિક્કાઓને બોરીમાં લોડ કરીને, રાઘવ એક શોરૂમથી બીજા શોરૂમમાં ગયો. પરંતુ ઘણા શોરૂમ મેનેજરોએ આટલા બધા સિક્કા ગણવાની મુશ્કેલીથી ડરીને તેને બાઇક વેચવાનો ઇનકાર કર્યો. છેવટે, તે મિત્રોની મદદથી ઓંગોલમાં રોયલ એનફિલ્ડ શોરૂમમાં પહોંચ્યો. તેના 30 વર્ષના અતૂટ સમર્પણ અને મહેનતથી પ્રભાવિત થઈને, શોરૂમ મેનેજમેન્ટ તેને વાહન વેચવા માટે સંમત થયું.

શોરૂમ સ્ટાફે અપાર ધીરજ સાથે ચાર દિવસ સુધી 220 કિલોગ્રામ 10 રૂપિયાના સિક્કા ગણવામાં વિતાવ્યા. ચાર દિવસ બાદ, બુલેટ મોટરસાઇકલ રાઘવને પહોંચાડવામાં આવી. રાઘવની ખુશીનો કોઈ પાર નહોતો, કારણ કે તેની આંખો સમક્ષ ત્રીસ વર્ષ જૂનું સ્વપ્ન સાકાર થયું.

