રામોજી ફિલ્મ સિટીનું મોટું પગલું; આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓને આકર્ષવા વૈશ્વિક સ્તરે મિલાવ્યો હાથ
હૈદરાબાદની જાણીતી રામોજી ફિલ્મ સિટી હવે વૈશ્વિક સ્તર પર પોતાની ઓળખ વધારી રહ્યું છે. સિંગાપુરમાં આયોજિત ITB Asia 2026માં ભાગ લીધો હતો.
Published : October 22, 2026 at 7:02 PM IST
સિંગાપુર/હૈદરાબાદ: રામોજી ફિલ્મ સિટી, જે સિનેમેટિક અનુભવો, મનોરંજન, આતિથ્ય, લાઇવ એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને ઇવેન્ટ વેન્યૂને એક સાથે લાવવાનું ભારતનું પ્રસિદ્ધ પ્રવાસન અને મનોરંજન સ્થળ છે. હવે વ્યૂહાત્મક ટ્રાવેલ ટ્રેડ ભાગીદારીઓ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પોતાની પહોંચ વધારી રહ્યું છે.
સિંગાપુરમાં 21થી 23 ઓક્ટોબરે આયોજિત થતા 'ITB એશિયા 2026' (ITB Asia 2026)માં ભાગ લેતા, રામોજી ફિલ્મ સિટી આંતરરાષ્ટ્રીય ટૂર ઓપરેટરો, ડેસ્ટિનેશન મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ (DMCs), ટ્રાવેલ વેપાર અને માઇસ (MICE-કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ્સ) પ્રોફેશનલો સાથે જોડાઇ રહ્યા છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ટ્રાવેલ-ટ્રેડ સંબંધોને મજબૂત કરવા અને વધુમાં વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરો તથા કોર્પોરેટ ગ્રુપ સુધી પોતાની ડેસ્ટિનેશનની રજૂઆતને પહોંચાડવાનો છે.
જેમ જેમ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ જાણીતા સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક અને મનોરંજક સ્થળો ઉપરાંત કંઇક અનોખા અને વિશિષ્ટ અનુભવોની શોધમાં આગળ વધી રહ્યા છે, ત્યારે રામોજી ફિલ્મ સિટી ભારતનાં વિશાળ પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં પોતાની ઉપયોગિતા અને મહત્વને વધુ મજબૂત કરવા ઇચ્છે છે. સાથે જ, સંસ્થા એવા ભાગીદારો સાથે સંબંધ બનાવવા માંગે છે જે આ વિશિષ્ટ અનુભવોને નવા બજારો સુધી પહોંચાડી શકે.
રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વિજયેશ્વરી ચેરુકુરીએ જણાવ્યું હતું કે, "રામોજી ફિલ્મ સિટી પાસે વિશ્વ સાથે વહેંચવા માટે એક અનોખી વાર્તા છે. અમે સિનેમા, મનોરંજન, આતિથ્ય અને જીવંત અનુભવો એક જ સ્થળે લઇને આવે છે, જે કોઇ પણ અન્ય ડેસ્ટિનેશનથી ઘણું અલગ છે. અમારુ ધ્યાન આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાવેલ પાટર્નર્સ સાથે જોડાણને વધુ ગાઢ બનાવવા, અર્થપૂર્ણ સંબંધો કેળવવા અને રામોજી ફિલ્મ સિટીને વિશાળ વૈશ્વિક પ્રેક્ષકો સમક્ષ રજૂ કરવા પર છે. અમે અવકાશ પ્રવાસન, ગ્રુપ ટ્રાવેલ, MICE (મીટિંગ્સ,ઇન્સેન્ટિવ્સ, કોન્ફરન્સ અને પ્રદર્શનો) અને વિવિધ ઉત્સવો કે ઉજવણીઓ જેવા ક્ષેત્રમાં રોમાંચક સંભાવનાઓ જોઇ રહ્યા છીએ."
'ITB Asia 2026'એ વિશ્વભરના પ્રવાસ અને પ્રવાસન ક્ષેત્રના હિતધારકોને એક મંચ પર લાવ્યા છે. રામોજી ફિલ્મ સિટીના પેવેલિયનની મુલાકાત લેનારા અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓમાં ઓડિશા રાજ્યના પ્રવાસન નિયામક દીપાંકર મહાપાત્રાનો પણ સમાવેશ થાય છે. રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વિજયેશ્વરી ચેરુકુરીએ પણ ઓડિશા પ્રવાસન વિભાગના પેવેલિયનની મુલાકાત લીધી હતી. આ એક એવું પગલું છે જે આ કાર્યક્રમમાં પરસ્પર આદાનપ્રદાન અને સહયોગની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ભારતના પ્રવાસ કાર્યક્રમોનો અનુભવ આપવો
ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓને વારસા, આધ્યાત્મિકતા, પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ, ભોજન અને સમકાલીન આકર્ષણો સાથે જોડાયેલા વિવિધ પ્રકારના અનુભવ આપે છે. રામોજી ફિલ્મ સિટી આ મેલમાં એક અનોખો સિનેમાઇ અને મનોરંજક પરિમાણ ઉમેરે છે, જે ટ્રાવેલ પ્લાનર્સને તેમના ભારત પ્રવાસના કાર્યક્રમોને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવાની ઉત્તમ તક પૂરી પાડે છે.
લેઝર ટુરિઝમ ઉપરાંત, રામોજી ફિલ્મ સિટી MICE સેગમેન્ટ માટે એક આકર્ષક પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કરે છે, જે સંકલિત સ્થળો, થીમ આધારિત વાતાવરણ, આતિથ્ય સેવાઓ અને મનોરંજન ક્ષમતાઓ પ્રદાન કરે છે.
કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ અને પ્રોત્સાહન કાર્યક્રમોથી લઇને સંમેલનો, ઉજવણીઓ અને લાઇવ મનોરંજન સુધી, આ સ્થળ ઇવેન્ટ પ્લાનર્સને એવું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે જ્યાં વ્યાવસાયિક જોડાણોને અનન્ય અનુભવો સાથે એકીકૃત રીતે મિશ્રિત કરી શકાય છે. આ રજૂઆત તે સંગઠનો માટે નવી સંભાવનાઓ ઉભી કરે છે જે પોતાની મીટિંગ્સ અને કોર્પોરેટ કાર્યક્રમોને વધુ આકર્ષક બનાવવા માંગે છે.
દીર્ઘકાલીન વિકાસ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોનું નિર્માણ
નવા દર્શકો અને વિતરણ નેટવર્ક્સ સાથે જોડવામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાવેલ ટ્રેડ સંબંધ મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. 'ITB એશિયા 2026'માં પોતાની ભાગીદારી દ્વારા, રામોજી ફિલ્મ સિટી સંબંધિત ભાગીદારો સાથેના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાનો, વિવિધ બજારોની જરૂરિયાતોને વધુ સારી રીતે સમજવાનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ કાર્યક્રમોની અંદર હૈદરાબાદની સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે.
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