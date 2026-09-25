ETV Bharat / bharat

સિક્કિમના રિમ્બી ગામમાં ભૂસ્ખલનથી ભારે નુકસાન, કેટલાક ઘર નષ્ટ, પહાડ પરથી ગામ તરફ આવ્યો કાટમાળ

ભૂસ્ખલનની ઘટના વેસ્ટ સિક્કિમમાં ગ્યાલશિંગ જિલ્લાના યુક્સમ-તાશિદિંગ વિસ્તારના રિમ્બી ગામમાં બની હતી.

સિક્કિમના રિમ્બી ગામમાં ભૂસ્ખલનથી ભારે નુકસાન
સિક્કિમના રિમ્બી ગામમાં ભૂસ્ખલનથી ભારે નુકસાન (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 2:29 PM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગંગટોક: સિક્કિમમાં સતત વરસાદ બાદ ફરી એક વખત ભૂસ્ખલનની ઘટના બની છે. મળતી માહિતી અનુસાર, વેસ્ટ સિક્કિમના ગ્યાલશિંગ જિલ્લામાં સ્થિત રિમ્બી ગામમાં ભૂસ્ખલનને કારણે ભારે નુકસાન થયું છે.

સિક્કિમના આ વિસ્તારમાં છેલ્લા 24 કલાકથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભૂસ્ખલનને કારણે પહાડ પરથી માટી, પથ્થર અને કાટમાળ ઝડપથી નીચે આવ્યો અને એક ક્ષણમાં વસ્તીને પોતાની સાથે વહાવીને લઇ ગયો હતો.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર વરસાદ અને ભૂસ્ખલનને કારણે ઓછામાં ઓછા 50 પરિવાર બેઘર થઇ ગયા છે. આ વિસ્તારમાં સ્થિત કેટલાક સરકારી મકાન અને અન્ય ઘરોને પણ ભારે નુકસાન થયું છે. જોકે, ભૂસ્ખલનની આ ઘટનામાં કોઇના મોત અથવા ઘાયલ થવાના સમાચાર મળ્યા નથી.

સ્થાનિક સુત્રો અનુસાર, કીચડ અને કાટમાળ પડવાથી સમગ્ર ગામમાં ડરનો માહોલ છે. પીડિતોમાં સ્થાનિક પત્રકાર સૂરજ સુબ્બા પણ સામેલ છે. ભૂસ્ખલનને કારણે સુબ્બાનું નવુ ઘર તૂટી ગયું છે. આ દરમિયાન કેટલાક લોકો ભાવુક થયા હતા.

તાજેતરમાં નોર્થ સિક્કિમના સૌથી લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળ લાચેનને પ્રવાસીઓ માટે ફરી ખોલવામાં આવ્યું છે. અહીં ઓક્ટોબર 2023ની શરૂઆતમાં દક્ષિણ લ્હોનક ઝીલની ઉપર વાદળ ફાટતા તીસ્તા નદીમાં ભીષણ પૂર આવ્યું હતું. તે ભયાનક પૂરે ચુંગથાંગ ડેમ સહિત નોર્થ સિક્કિમના મોટા વિસ્તારમાં રોડ, પુલ અને સંચાર નેટવર્કને નષ્ટ કરી દીધુ હતું. જોકે, લાંબી રાહ જોયા બાદ ફરી આ પ્રવાસન સ્થળને પ્રવાસીઓ માટે ખોલવામાં આવ્યું છે.

સુરક્ષાના કારણોસર અને ભારે નુકસાનને કારણે લાચેન કેટલાક વર્ષો સુધી પ્રવાસીઓ માટે સંપૂર્ણ બંધ રહ્યું હતું. આ કારણે ત્યાના લોકો અને પ્રવાસીઓ સાથે જોડાયેલા વેપારને ઘણો ધક્કો લાગ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : September 25, 2026 at 3:17 PM IST

TAGGED:

SIKKIM LANDSLIDE
MAJOR LANDSLIDE
WEST SIKKIM LANDSLIDE
SIKKIM MAJOR LANDSLIDE
SIKKIM LANDSLIDE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.