ETV Bharat / bharat

પાકિસ્તાન સાથે ગુપ્ત માહિતી શેર કરવા બદલ ભૂતપૂર્વ IAF અધિકારીની ધરપકડ

આરોપી કુલેન્દ્ર શર્મા તરીકે ઓળખાઈ છે, જે તેજપુર, આસામનો રહેવાસી છે. વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતીના આધારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પાકિસ્તાન સાથે ગુપ્ત માહિતી શેર કરવા બદલ ભૂતપૂર્વ IAF અધિકારીની ધરપકડ
પાકિસ્તાન સાથે ગુપ્ત માહિતી શેર કરવા બદલ ભૂતપૂર્વ IAF અધિકારીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 8:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

તેજપુર (આસામ): આસામમાં સોનિતપુર પોલીસે ભારતીય વાયુસેનાના નિવૃત્ત જુનિયર વોરંટ અધિકારીની પાકિસ્તાની જાસૂસી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે સંવેદનશીલ સંરક્ષણ સંબંધિત માહિતી શેર કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે.

આરોપીની ઓળખ તેજપુરના રહેવાસી કુલેન્દ્ર શર્મા તરીકે થઈ છે. વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતીના આધારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, સોનિતપુરના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હરિચરણ ભૂમિજે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ખાસ કરીને WhatsApp દ્વારા સંવેદનશીલ દસ્તાવેજો અને માહિતી શેર કરી હતી. તેનો મોબાઇલ ફોન શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની જાસૂસ હેન્ડલર્સ સાથે વાતચીત અને ડેટા એક્સચેન્જ બતાવે છે. જોકે, માહિતી શેર કરવાનો ચોક્કસ સમય હજુ સુધી જાણી શકાયો નથી.

પોલીસે શર્માનો મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપ જપ્ત કર્યો છે, જેને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું કે કેટલાક ડેટા ડિલીટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે વિગતવાર ફોરેન્સિક વિશ્લેષણની જરૂર પડી.

ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 147, 148, 152, 238 અને 61(2) હેઠળ તેજપુર સદર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. વધુ તપાસ ચાલી રહી છે, અને આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

શર્મા 2002 માં નિવૃત્ત થતાં પહેલાં તેજપુરના સલોનીબારી ખાતે ભારતીય વાયુસેના બેઝ પર વોરંટ ઓફિસર તરીકે સેવા આપી હતી. બાદમાં તેમણે નાગરિક સેવામાંથી નિવૃત્ત થતાં પહેલાં તેજપુર યુનિવર્સિટીના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વિભાગમાં કામ કર્યું હતું. તે તેજપુરના પટિયાસુબુરી વિસ્તારનો રહેવાસી છે.

પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે શર્માના પાકિસ્તાન સાથે સીધા સંબંધો હોવાની હજુ સુધી કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી, પરંતુ પુરાવા સૂચવે છે કે તે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા જાસૂસી એજન્ટો સાથે વાતચીત કરી રહ્યો છે. તપાસ આગળ વધતાં વધુ માહિતી બહાર આવવાની અપેક્ષા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DEFENCE INFORMATION WITH PAKISTAN
SONITPUR POLICE
PAKISTANI ESPIONAGE NETWORK
EX IAF OFFICER ARRESTED
EX IAF OFFICER ARRESTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.