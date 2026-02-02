ETV Bharat / bharat

નરવણેના પુસ્તક પર લોકસભામાં હોબાળો, રાહુલ ગાંધીએ પૂછ્યું, "શું ચીન પર બોલવાની મંજૂરી નથી?"

લોકસભાના અધ્યક્ષે રાહુલ ગાંધીને બોલવાની મંજૂરી આપી ન હતી.

લોકસભામાં રાહુલ ગાંધી
લોકસભામાં રાહુલ ગાંધી (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન, શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. ભાજપના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યાનું એક નિવેદન એટલું વધી ગયું કે સ્પીકરે લોકસભાને એક કલાક માટે સ્થગિત કરવી પડી. તેજસ્વીએ યુપીએ સરકાર વિશે કેટલીક ટિપ્પણીઓ કરી, અને રાહુલ ગાંધી જવાબ આપવા માંગતા હતા. જોકે, સ્પીકરે તેમને તે પુસ્તકનો સંદર્ભ લેવાની મંજૂરી આપી નહીં જે તેઓ ઉપયોગ કરવા માંગતા હતા. આ સમગ્ર વિવાદનું મૂળ છે.

આ પછી, વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના એક નિવેદન, જેમાં તેઓ ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ નરવણેના પુસ્તક પર ટિપ્પણી કરવા માંગતા હતા, તેનાથી હોબાળો થયો. શાસક પક્ષના સભ્યોએ વાંધો ઉઠાવ્યો. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે પ્રશ્ન કર્યો કે શું રાહુલ ગાંધી જે પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે તે પ્રકાશિત પણ થયું નથી. રાહુલ ગાંધીએ આનો જવાબ આપતા કહ્યું કે સરકારે પોતે નરવણેના પુસ્તકને પ્રકાશિત કરવાની પરવાનગી આપી નથી. શાસક પક્ષે વળતો જવાબ આપતા કહ્યું કે જો સરકારે પરવાનગી આપી ન હોય, તો તેનો અર્થ એ થયો કે તેમાં સમાવિષ્ટ તથ્યો રેકોર્ડ પર નથી.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે જો રાહુલ ગાંધી કોઈ મેગેઝિનનો ઉલ્લેખ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ તેમ કરી શકતા નથી કારણ કે સ્પીકરે પરવાનગી આપી ન હતી. હકીકતમાં, રાહુલ ગાંધી કારવાં મેગેઝિનમાં પ્રકાશિત થયેલા એક લેખનો ઉલ્લેખ કરવા માંગતા હતા જેમાં નરવણેના પુસ્તક અંગે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તેઓ ચીન વિશે વાત કરી રહ્યા નથી, પરંતુ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ વિશે કહેવામાં આવેલી કેટલીક બાબતોને આગળ લાવવા માંગતા હતા. તેમણે આમ કરવાની પરવાનગી માંગી.

આ મુદ્દા પર થયેલા હોબાળા પછી, સ્પીકરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેઓ કોઈપણ સંજોગોમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવા દેશે નહીં, અને જો રાહુલ ગાંધી બોલવા માંગતા ન હોય, તો તેઓ આગામી સ્પીકરનું નામ લેશે. સ્પીકરે આગામી સ્પીકર તરીકે અખિલેશ યાદવનું નામ પણ આપ્યું.

આ દરમિયાન, અખિલેશ યાદવે સ્પીકરને અપીલ કરી કે જો રાહુલ ગાંધી ચીન વિશે કંઈક કહેવા માંગતા હોય અને તે રાષ્ટ્રીય હિતમાં હોય, તો તેમને તેમ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. જોકે, સ્પીકરે પરવાનગી નકારી કાઢી અને ગૃહની કાર્યવાહી એક કલાક માટે સ્થગિત કરી દેવામાં આવી.

ભાજપના નેતા તેજસ્વી સૂર્યાના નિવેદનથી વિવાદ શરૂ થયો. તેમણે કહ્યું કે 10 વર્ષના યુપીએ શાસન દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિના ભાષણમાં ક્યારેય દેશની સંસ્કૃતિને મજબૂત કરવા, સાંસ્કૃતિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અથવા યુવાનોની માનસિકતા બદલવા પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું ન હતું. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે કારણ કે કોંગ્રેસની દેશભક્તિ પર પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે, તેઓ નરવણેના પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરવા માંગે છે, જેમાં તેમણે કારવાં મેગેઝિનમાં પ્રકાશિત વડા પ્રધાન અને રાજનાથ સિંહ વિશે ટીકાત્મક ટિપ્પણીઓ કરી હતી.

ભાજપે સોશિયલ મીડિયા પર આ બાબતે નરવણેનું નિવેદન પ્રકાશિત કર્યું છે. તેમાં અમિત માલવિયાએ કહ્યું હતું કે, "રાહુલ ગાંધીએ સુધરવાના નથી અને ભારત અને તેના સશસ્ત્ર દળો સામે પ્રતિકૂળ વાતાવરણ બનાવવા માટે સંસદીય વિશેષાધિકારનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ એમ.એમ. નરવણેએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે, "એક ઇંચ પણ જમીન ગુમાવી નથી." હકીકતો મહત્વની છે. સંસ્થાઓ મહત્વની છે. અને જાહેર જીવનમાં જવાબદારી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RAHUL ON NARAVANE BOOK
DISCUSSION ON PRESIDENTS ADDRESS
TEJASVI SURYA BJP
RAHUL GANDHI NARWANE CHINA DOKLAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.