પંજાબ: બોરવેલમાં પડેલા 3 વર્ષના બાળકનું 9 કલાક ચાલ્યું રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન, મોતને આપી માત
પંજાબના હોશિયારપુરમાં બોરવેલમાં પડેલા ત્રણ વર્ષના બાળકને લગભગ નવ કલાકના સંયુક્ત ઓપરેશન બાદ સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યું હતું.
Published : May 16, 2026 at 9:59 AM IST
હોશિયારપુર: પંજાબના હોશિયારપુરમાં શુક્રવારે સાંજે લગભગ 4 વાગ્યે 3 વર્ષનું એકબાળક તેના ઘરની નજીકના બોરવેલમાં પડ્યો હતો. કેટલાય કલાકો સુધી ચાલેલા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન બાદ રેસ્ક્યુ ટીમોએ માસૂમ બાળકને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામા સફળતા મળી, હાલમાં બાળકને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં માટે ખેસડાયું છે.
હોશિયારપુરના ચક સમાના ગામમાં બોરવેલમાં પડેલા ત્રણ વર્ષના બાળક ગુરકરણ સિંહને NDRF, SDRF, પંજાબ પોલીસ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના લગભગ 9 કલાક સુધી ચાલેલા સંયુક્ત ઓપરેશન બાદ સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યો. બાળકને મેડિકલ તપાસ માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું.
VIDEO | Hoshiarpur: Punjab Minister Ravjot Singh says, " a child named avesh, around three-and-a-half years old, is trapped in the borewell. he is a resident of chak samana village, which falls under my assembly constituency. we received information around 3.30-4 pm that the child… pic.twitter.com/qo5mEhANN0— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
મોડી રાત સુધી ચાલેલા સમગ્ર બચાવ અભિયાન દરમિયાન કેબિનેટ મંત્રી રવજોત સિંહ ઘટનાસ્થળે હાજર હતા અને બાળકને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા બાદ તેમણે કહ્યું કે,'બાળક જીવિત છે અને હલનચલન કરી રહ્યું છે. અમે તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા છીએ. જ્યાં તેની ઇજાઓને સારવાર આપવામાં આવશે.
Hoshiarpur, Punjab: Mother of the 3-year-old Boy who fell in the Borewell, Asha says, " today around 4 pm, gurkaran had gone outside to play carrying a water bottle. during this time, he suddenly fell into the borewell... i just want him to return happily..." pic.twitter.com/K8TapUP6J8— IANS (@ians_india) May 15, 2026
અગાઉ તેણે કહ્યું હતું કે, 'આવેશ નામનો બાળક, લગભગ સાડા ત્રણ વર્ષનો, બોરવેલમાં ફસાઈ ગયો હતો. તે ચક સમાના ગામનો રહેવાસી છે, જે મારા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં આવે છે. અમને બપોરે 3.30-4 વાગ્યાની આસપાસ માહિતી મળી કે બાળક બોરવેલમાં પડી ગયું છે. બોરવેલ પરિવારનો હતો અને તેને અંગત ઉપયોગ માટે ખોદવામાં આવ્યો હતો. બાળક આમાં કેવી રીતે પડ્યું તે હજુ કહી શકાય તેમ નથી. NDRFની ટીમો, સિવિલ ડિફેન્સની ટીમો અને NGO ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
Hoshiarpur, Punjab: A three-year-old boy, Gurkaran Singh, was rescued safely after falling into a borewell in Chak Samana village, Hoshiarpur, following a nearly nine-hour joint operation by NDRF, SDRF, Punjab Police, and district administration. The child was taken to hospital… pic.twitter.com/Z1vh7UsvfA— IANS (@ians_india) May 15, 2026
એસએસપી સંદીપ કુમાર મલિકે કહ્યું, 'ગુરુ મહારાજની કૃપાથી બાળકને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યું. આ ઓપરેશનમાં NDRF ટીમ, પોલીસ, સિવિલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, બાબા દીપ સિંહ NGO ટીમ, ફાયર બ્રિગેડ અને મેડિકલ ટીમ તેમજ NGOએ ખૂબ જ મહેનત કરી હતી. બચાવ દરમિયાન દરેક જણ સકારાત્મક રહ્યા. બાળકને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે અને તેની નાડી ઠીક છે. બોરવેલમાં પડી ગયેલા 3 વર્ષના બાળકની માતા આશાએ જણાવ્યું કે, 'સાંજે 4 વાગે ગુરકરણ (બોરવેલમાં પડતું બાળક) પાણીની બોટલ લઈને રમવા ગયો હતો. આ દરમિયાન તે અચાનક બોરવેલમાં પડી ગયો હતો.