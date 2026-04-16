અમદાવાદથી ભિંડ જઈ રહેલી બસનો રાજસ્થાનમાં ભયાનક અકસ્માત, 3નાં મોત, 35 ઈજાગ્રસ્ત
કોટા બાયપાસ પર બુધવારે અમદાવાદથી ભિંડ જઈ રહેલી સ્લીપર બસ પલટી જતા 3 મુસાફરોના મોત થયા છે.
Published : April 16, 2026 at 10:55 AM IST
કોટા: રાજસ્થાનના કોટામાં બુધવારે રાત્રે નેશનલ હાઇવે 27 પર એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. કોટા બાયપાસ પર હરે કૃષ્ણ મંદિર પાસે, એક પૂરપાટ જતી સ્લીપર-કોચ બસે કાબુ ગુમાવ્યો અને પલટી મારી ગઈ. આ ગંભીર અકસ્માતમાં ત્રણ મુસાફરોનું કરુણ મૃત્યુ થયું, જ્યારે 35 અન્ય ઘાયલ થયા.
આ ઘટના અંગે SHO સંતોષ ચંદ્રાવતે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત સમયે બસમાં આશરે 60 મુસાફરો સવાર હતા. ત્રણેય મૃતકો પુરુષો છે; બેની ઓળખ નવીન અને ધર્મેન્દ્ર તરીકે થઈ છે, જ્યારે ત્રીજા ભોગ બનનારની ઓળખ કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. ઘાયલોમાં મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધોનો સમાવેશ થાય છે. બસ ડ્રાઈવર હાલમાં બેભાન છે, અને તેની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
અકસ્માત કેવી રીતે થયો?
અહેવાલો અનુસાર, બસ બપોરે 12:00 વાગ્યે અમદાવાદથી રવાના થઈ હતી અને મધ્યપ્રદેશના ભિંડ-મુરૈના તરફ જઈ રહી હતી. રાત્રે 11:15 વાગ્યે, કોટા બાયપાસ પર, ડ્રાઇવરે અચાનક વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, બસ એટલી ઝડપથી ચાલી રહી હતી કે, બેકાબૂ બન્યા પછી, તે પહેલા તેના લેનમાંથી બહાર નીકળી ગઈ, પછી એક નાના પુલ સાથે અથડાઈતા ડિવાઈડર તોડીને રસ્તાની બીજી બાજુએ પલટી ગઈ. તે જ સમયે એક ટ્રેલર બાજુની લેનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. અચાનક બસને સામે જોઈને, ટ્રેલર ડ્રાઇવરે ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવી અને ટક્કર ટાળવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે સીધી ટક્કર ટળી ગઈ પરંતુ બસના કાચ તૂટવાના કારણે ત્રણ મુસાફરો રસ્તા પર પટકાયા, અને ટ્રેલર નીચે કચડાઈ જતા તેમના મૃત્યુ થયા. ટ્રેલર ડ્રાઇવર અને તેના સહાયકને કોઈ મોટી ઈજા થઈ નથી.
અકસ્માતના સમાચાર મળતાં, કોટા શહેરના પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) તેજસ્વિની ગૌતમ અને આર.કે પુરમના SHO સંતોષ ચંદ્રાવત પોલીસ દળ સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ફાયર બ્રિગેડ ટીમ અને ક્રેનને તાત્કાલિક બોલાવવામાં આવી હતી. હાઇડ્રોલિક કટરનો ઉપયોગ કરીને વાહનના મેટલ બોડીને કાપીને બસમાં ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મેડિકલ કોલેજ ખાતેની નવી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. વહીવટીતંત્રની ત્વરિત કાર્યવાહીને કારણે, રાત્રિ ફરજ માટે ડોકટરોની વધારાની ટીમને હોસ્પિટલમાં બોલાવવામાં આવી હતી, જેથી ઇજાગ્રસ્તોને સમયસર તબીબી સારવાર મળી રહે. સામાન્ય ઇજાઓ થયેલા મુસાફરોને વહીવટીતંત્ર દ્વારા રેન બસેરામાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ઘણા કલાકો સુધી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ અવરોધિત: આ અકસ્માતને કારણે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 27 પર ટ્રાફિક જામ થયો હતો જે ઘણા કલાકો સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. મોટી ક્રેનની મદદથી, પોલીસે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બસ અને ટ્રેલરને રસ્તા પરથી હટાવીને બાજુ પર ખસેડ્યા, જેનાથી ટ્રાફિક ફરી શરૂ થયો. હાલમાં, પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે આ અકસ્માત ડ્રાઇવરને ઝોકાં ખાવાથી થયો હતો કે બસમાં કોઈ ટેકનિકલ ખામીને કારણે.
