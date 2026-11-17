BSF જવાન ભૂલથી સરહદ પાર કરી બાંગ્લાદેશ પહોંચી ગયો, સ્વદેશ પરત લાવવાના પ્રયાસ ચાલુ
આ ઘટના મેઘાલયના જોવાઇ વિસ્તારમાં બાંગ્લાદેશના સિલહટ જિલ્લાની સામે બની હતી.
Published : November 17, 2026 at 9:46 PM IST
નવી દિલ્હી: મેઘાલયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની બીજી તરફ બાંગ્લાદેશના સીમા રક્ષક દળ (BGB)એ BSFના એક જવાનની અટકાયત કરી છે. અધિકારીએ ન્યૂઝ એજન્સીને માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, સશસ્ત્ર જવાન ભૂલથી સરહદ પાર કરીને બીજી તરફ પહોંચી ગયો હતો.
આ ઘટના મેઘાલયના જોવાઇ વિસ્તારમાં બની હતી, જે બાંગ્લાદેશના સિલહટ જિલ્લાની સામે છે. અધિકારીઓ અનુસાર, આ વિસ્તારમાં બન્ને તરફ પ્રવાસીઓ આવતા-જતા રહે છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો વીડિયો
BSFના અધિકારીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહેલા કેટલાક વીડિયોની નોંધ પણ લીધી છે. આ વીડિયોમાં BGBના બે જવાન અને કેટલાક સ્થાનિક લોકો ભારતીય જવાન સાથે જોવા મળે છે. ભારતીય જવાન પાસે વોકી-ટોકી સેટ છે અને તેણે પોતાના શરીર પર INSAS રાઇફલ તથા પંપ-એક્શન ગન લટકાવેલી છે.
BSF Jawan Detained by Bangladesh Border Guards After Accidentally Crossing the Border. https://t.co/GojP7LtDjz— WarMonitor (@WarMonitorINTL) November 17, 2026
વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે BGBના જવાન, ભારતીય જવાનને એક સ્થાનિક વ્યક્તિની મોટરસાઇકલ પર ભારતીય જવાનને બેસાડીને પોતાની સાથે લઇ જઇ રહ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, BSF જવાનને પરત લાવવા માટે 'ફ્લેગ મીટિંગ' (Flag Meeting) કરવામાં આવી રહી છે. આ દળ (BSF) દેશની પૂર્વ સરહદે ભારત-બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની 4,096 કિમી લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની સુરક્ષા કરે છે.
BSF personnel who inadvertently crossed border with Bangladesh return safely: Officials Read @ANI Story | https://t.co/fAkNfKvYch #BSF #Bangladesh https://t.co/sgrniDw6ss— ANI Digital (@ani_digital) November 17, 2026
ભારત અને બાંગ્લાદેશ 4000 કિલોમીટરથી વધુ લાંબી જમીન સરહદ ધરાવે છે જેમાં ઘણા ભાગોમાં વાડ છે જ્યારે કેટલાક ભાગો અનધિકૃત ક્રોસિંગ માટે સંવેદનશીલ રહે છે. સરહદ પારની ઘટનાઓને ક્યારેક ક્યારેક બન્ને દેશોની સરહદી રક્ષક દળો વચ્ચે સંકલન અને ફ્લેગ મીટિંગ દ્વારા ઉકેલવામાં આવે છે.
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