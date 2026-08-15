'જય હો... જય હો'ના નાદથી ગૂંજ્યું વાઘા બોર્ડર: 80માં સ્વાતંત્રતા દિવસે અટારી પર દેખાયો અદભુત નજારો
અટારી-વાઘા બોર્ડર પર યોજાતી ‘બીટિંગ રિટ્રીટ’ વિધિ ભારતના સૌથી લોકપ્રિય સરહદી આકર્ષણોમાંની એક છે, જે સૈન્ય શિસ્તનું પ્રદર્શન કરે છે
Published : August 15, 2026 at 9:43 PM IST
અમૃતસર (પંજાબ): 80મા સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે શનિવારે અમૃતસરમાં અટારી-વાઘા બોર્ડર પર ‘બીટિંગ રિટ્રીટ’ સમારોહ દરમિયાન દેશભક્તિનો અનોખો રંગ અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. આ ખાસ અવસરે દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાંથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો, BSF જવાનો અને કલાકારોના રંગારંગ કાર્યક્રમો જોવા માટે હજારો દર્શકો પહોંચ્યા હતા.
દર્શકોથી ખીચોખીચ ભરાયેલા આ મેદાનમાં ત્યારે જોરદાર નારા અને તાળીઓનો ગડગડાટ ગૂંજી ઉઠ્યો, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા કલાકારોએ “જય હો”, “ઇન્ડિયા વાલે”, “વંદે માતરમ્”, “દેશ મેરા રંગીલા” અને “સુનો ગૌર સે દુનિયા વાલો” જેવા દેશભક્તિના ગીતોની શાનદાર રજૂઆત કરી. આ ઉજવણીમાં ભારતની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાની ઝલક પણ સ્પષ્ટ જોવા મળી હતી. કલાકારોએ દેશના વિવિધ ભાગોના પરંપરાગત લોકનૃત્યો રજૂ કરીને સમારોહમાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા.
#WATCH | Punjab: Beating retreat ceremony underway at the Attari-Wagah border in Amritsar on Independence Day today. pic.twitter.com/kTHXBKuSKO— ANI (@ANI) August 15, 2026
તિરંગાના રંગોવાળા પરિધાનમાં સજ્જ અનેક વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોએ પણ આ રજૂઆતોમાં ભાગ લીધો હતો. ભારતીય ધ્વજ અને તિરંગાની થીમથી સજાવાયેલા આ મેદાનમાં બાળકોની હાજરીએ દેશભક્તિના માહોલને વધુ આનંદમય બનાવી દીધો હતો.
આ કાર્યક્રમમાં જિમ્નાસ્ટિક, એકસમાન તાલ સાથેની શારીરિક કસરત (સિંક્રોનાઇઝ્ડ ફિઝિકલ ડ્રિલ) અને હાઈ-કિક (ઊંચી કિક)નું પણ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. યુવા સહભાગીઓએ વિશાળ જનમેદની સામે પોતાની લવચીકતા, પરસ્પર તાલમેલ અને શિસ્તનું શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. અન્ય એક રજૂઆતમાં સફેદ માર્શલ આર્ટ્સના પોશાકમાં સજ્જ સહભાગીઓએ તાઈક્વોન્ડો અને આત્મરક્ષાની વિવિધ ટેક્નિક્સનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
#WATCH | Punjab: Tiranga lowered, folded and carried back during Beating Retreat ceremony at the Attari-Wagah border. pic.twitter.com/RDNDEvycMG— ANI (@ANI) August 15, 2026
કાળા અને લાલ રંગના પરંપરાગત પરિધાનમાં સજ્જ કલાકારોના એક સમૂહે પણ ઔપચારિક માર્ગ પર એકસાથે કદમથી કદમ મિલાવીને કૂચ અને શારીરિક કસરતનું પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેને રસ્તાની બંને બાજુ બેઠેલા દર્શકોએ નિહાળ્યું હતું.
સરહદ પર દેશભક્તિના આ નજારાને વધુ ભવ્ય બનાવવા માટે સીમા સુરક્ષા દળ (BSF)ની મહિલા જવાનોએ પણ આ ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો.
આ સમારોહમાં અટારી-વાઘા બોર્ડરની ઓળખ બની ચૂકેલું પરંપરાગત સૈન્ય પ્રદર્શન પણ જોવા મળ્યું હતું. તેમાં BSF જવાનો દ્વારા તાલમેલ સાથે અને પૂરા જોશથી કરવામાં આવેલી માર્ચિંગ ડ્રિલનો સમાવેશ થતો હતો.
હજારો દર્શકોના તાલમેલભર્યા હાવભાવ, ઊંચી કિક અને દેશભક્તિના નારાઓએ ત્યાંના વાતાવરણમાં જબરદસ્ત જોશ ભરી દીધો હતો.
BSFના DIG એસ.એસ. ચંદેલ આ સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન અમૃતસર BSFના સેક્ટર હેડક્વાર્ટર, અટારી સ્થિત જ્વાઇન્ટ ચેક પોસ્ટ (JCP) પર એક ડિજિટલ વીડિયો વોલનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.
ત્યાં ઉપસ્થિત ભીડ દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ગઈ હતી અને ‘વંદે માતરમ્’ના ગાન સાથે આ ભવ્ય સમારોહનું સમાપન થયું હતું.
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