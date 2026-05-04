બે મોટરસાઇકલ વચ્ચે ટક્કર બાદ મદદ માટે દોડેલા લોકોને કારે કચડ્યા, 8ના મોત
રવિવારે મોડી રાત્રે જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક મોટી દુર્ઘટના બની; પોલીસ દ્વારા મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલાયા છે
Published : May 4, 2026 at 2:10 PM IST
આંબેડકરનગર: ઉત્તરપ્રદેશના આંબેડકરનગર જિલ્લાના જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશનના હદમાં રવિવારે મોડી રાત્રે થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં આઠ લોકોના મોત થયા હતા. બે મોટરસાઇકલ વચ્ચે ટક્કર બાદ, એક બેકાબૂ કાર ઘાયલોને મદદ કરવા પહોંચેલા લોકો પર ચડી ગઈ. આ દુર્ઘટનામાં કુલ આઠ લોકોના મોત થયા છે. પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
અહેવાલો અનુસાર, રવિવારે રાત્રે 12:00 વાગ્યાની આસપાસ બે મોટરસાઇકલ વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી. અકસ્માતમાં બંને મોટરસાઇકલ સવારોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. સ્થાનિક રહેવાસીઓ ઘાયલોને મદદ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક બેકાબૂ કાર આવી અને મદદ કરી રહેલા લોકોને કચડી નાખ્યા. આ અકસ્માત જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની હદમાં અશરફપુર ભુવા ભાઠે પાસે થયો હતો.
અકસ્માત બાદ, સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પોલીસને જાણ કરી. સ્થાનિક લોકોની મદદથી, પોલીસે તમામ ઘાયલોને જલાલપુરના કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર (CHC)માં ખસેડ્યા. ત્યાં, ડોક્ટરોએ છ પીડિતોને મૃત જાહેર કર્યા. પ્રાથમિક સારવાર બાદ બે ઘાયલોને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને ટાંડા મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું પણ મોત નીપજ્યું હતું.
મૃતકોની ઓળખ
મૃતકોની ઓળખ કૈફી (32), ઉત્તમ કુમાર (24), આદિત્ય કુમાર (25), લાલચંદ (24), રાજુ ગુપ્તા (32) અને છોટુ તરીકે થઈ છે - બધા આંબેડકરનગરના રહેવાસી છે. મૃતકોમાંથી બેની હજુ સુધી ઓળખ થઈ નથી.
જલાલપુર સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO) અજય પ્રતાપ યાદવે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં કાર સંબંધિત માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. આ માર્ગ અકસ્માતમાં આઠ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.
