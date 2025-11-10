ETV Bharat / bharat

વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી, 7 રાજ્યોની 8 બેઠકો પર આવતીકાલે 11 નવેમ્બરે મતદાન

11 નવેમ્બરના રોજ સાત રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આઠ વિધાનસભા બેઠકો પર પેટાચૂંટણીઓ યોજાશે જેનું પરિણામ 11 નવેમ્બરે જાહેર થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 9:30 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: સાત રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આઠ વિધાનસભા બેઠકો પર આવતીકાલે એટલે 11 નવેમ્બરે યોજાનારી પેટાચૂંટણીઓ માટે તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ પેટાચૂંટણીઓ જમ્મુ અને કાશ્મીરના બડગામ અને નાગરોટા, રાજસ્થાનના અંતા, ઝારખંડના ઘાટશિલા, તેલંગાણાના જ્યુબિલી હિલ્સ, પંજાબના તરનતારન, મિઝોરમના ડંપા અને ઓડિશાના નુઆપાડામાં યોજાશે. ચૂંટણી પહેલા આ બેઠકો માટે પ્રચાર પડઘમ રવિવારની સાંજે શાંત થઈ હતા.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના બડગામમાં, નેશનલ કોન્ફરન્સના આગા મહમૂદનો સામનો પીડીપીના ઉમેદવાર આગા સૈયદ મુન્તઝીર મેહદી સાથે થશે. ઓમર અબ્દુલ્લાએ બડગામ વિધાનસભા બેઠક પરથી રાજીનામું આપીને ગાંદરબલ બેઠક જાળવી રાખતા આ પેટાચૂંટણીઓ જરૂરી બની હતી.

દેવેન્દ્ર સિંહ રાણાના અવસાન પછી નાગરોટા બેઠક ખાલી પડી

ભાજપના નેતા અને નાગરોટાના ધારાસભ્ય દેવેન્દ્ર સિંહ રાણાના અવસાન પછી નાગરોટા બેઠક ખાલી પડી. નાગરોટામાં, નેશનલ કોન્ફરન્સના શમીમ બેગમ ભાજપના દેવયાની રાની સામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારે બેગમના પક્ષમાં પોતાનું નામાંકન પાછું ખેંચી લીધું. જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP), જેના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં એક ધારાસભ્ય છે, મેહરાજ મલિકે પણ બડગામ મતવિસ્તારમાંથી દીબા ખાન અને નાગરોટા બેઠક પરથી જોગીન્દર સિંહને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.

અંતા વિધાનસભા બેઠક પર કોંગ્રેસ-ભાજપ વચ્ચે મુકાબલો

રાજસ્થાનના બારા જિલ્લાની અંતા વિધાનસભા બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રમોદ જય ભાયા અને ભાજપના મોરપાલ સુમન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય મુકાબલો ચાલી રહ્યો છે. 2005ના એક કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ ભાજપના નેતા કંવર લાલ મીણાને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ આ પેટાચૂંટણી જરૂરી બની હતી. તેમના પર સરકારી અધિકારીને ધમકી આપવાનો આરોપ હતો અને આ વર્ષે મે મહિનામાં તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.

ઝારખંડની ઘાટસિલા બેઠક પર ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને સરાઈકેલાના ધારાસભ્ય ચંપાઈ સોરેનના પુત્ર બાબુલાલ સોરેન અને ભાજપના મહાગઠબંધનના ઉમેદવાર સોમેશ ચંદ્ર સોરેન વચ્ચે હાઈ-પ્રોફાઇલ જંગ જોવા મળી રહી છે.

નુઆપાડા પેટાચૂંટણીમાં ભાજપની પકડ મજબૂત કરવાની તક

નુઆપાડા પેટાચૂંટણી એ ભાજપ માટે રાજ્યમાં પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરવાની સુવર્ણ તક છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના જય ધોળકિયા રાજ્ય વિધાનસભામાં પાર્ટીની સ્થિતિ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જેનો સામનો બીજેડીનાં સ્નેહાંગિની છુરિયા અને કોંગ્રેસના ઘાસીરામ માઝી સામે થશે.

