15 વર્ષની કિશોરીના પેટમાંથી નીકળ્યો 750 ગ્રામ વાળનો ગુચ્છો! જોઈને ડૉક્ટર્સ પર દંગ રહી ગયા
10માં ધોરણમાં ભણતી છોકરી વાળ ગળી જવાની વિચિત્ર આદતને કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ
Published : November 18, 2026 at 3:40 PM IST
અનંતપુર (આંધ્રપ્રદેશ): અનંતપુરમાં તબીબોએ એક કિશોરીના પેટમાંથી 750 ગ્રામ વજનનો વાળનો જથ્થો બહાર કાઢ્યો છે. 15 વર્ષીય આ કિશોરીને પોતાના જ વાળ ખાવાની આદત હતી. પેટમાં અસહ્ય દુખાવો, ઉલટીઓ અને વજનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાને કારણે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. તબીબી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તે 'રેપન્ઝેલ સિન્ડ્રોમ' (Rapunzel syndrome) નામની અત્યંત દુર્લભ સ્થિતિથી પીડાઈ રહી હતી. વિશ્વભરમાં આ સિન્ડ્રોમના ખૂબ જ ઓછા કિસ્સા નોંધાયા હોવાથી, તબીબી ટીમ માટે આ એક આશ્ચર્યજનક બાબત હતી.
હોસ્પિટલના સર્જરી વિભાગના વડા ડૉ. રામાસ્વામી નાઈકના જણાવ્યા અનુસાર, રાયદુર્ગની એક શાળામાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી 15 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનીને પેટમાં તીવ્ર દુખાવો, ઉલટીઓ અને વજનમાં ભારે ઘટાડાની ફરિયાદને પગલે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.
તબીબી તપાસમાં બહાર આવ્યું કે કિશોરીને લાંબા સમયથી વાળ ખાવાની આદત હતી, જેને તબીબી ભાષામાં 'ટ્રાઇકોફેજિયા' (trichophagia) કહેવામાં આવે છે.
તેને 'રેપન્ઝેલ સિન્ડ્રોમ' હોવાનું પણ નિદાન થયું હતું. ત્યારબાદ, મંગળવારે તબીબોની એક ટીમે તેના પેટમાંથી વાળનો એક જથ્થો બહાર કાઢ્યો, જે 1.2 મીટર લાંબો હતો અને તેનું વજન 750 ગ્રામ હતું. હાલમાં કિશોરી સ્વસ્થ થઈ રહી છે અને તેની તબિયત સ્થિર હોવાનું જણાવાયું છે.
ટ્રાઇકોફેજીયા શું છે?
ક્લેવલેન્ડ ક્લિનિક હેલ્થ લાઇબ્રેરી અનુસાર, ટ્રાઇકોફેજીયા એક માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિકાર છે જેમાં વાળ ખાવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે રેપુંઝેલ સિન્ડ્રોમ એક પાચન વિકાર છે જે વાળ ગળી જવાના પરિણામે થઈ શકે છે.
આ સ્થિતિ ધરાવતા વ્યક્તિઓને પોતાના વાળ ખાવાની ઇચ્છા થઈ શકે છે, અથવા વિગ, વાળના વિસ્તરણ અથવા હેરબ્રશ જેવા અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી વાળ ખાવાની ઇચ્છા થઈ શકે છે. જો તમારા વાળ લાંબા હોય, તો કંટાળો આવે ત્યારે તમે છેડા પર કરડતા જોઈ શકો છો - પરંતુ જ્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે તમે શું કરી રહ્યા છો ત્યારે તમે સામાન્ય રીતે બંધ થઈ જશો.
ઓનલાઈન મેડિકલ ડેટાબેઝમાં એક લેખ નોંધે છે, "દુર્લભ કિસ્સાઓમાં, ટ્રાઇકોફેજીયા ધરાવતા વ્યક્તિઓના પેટમાં વાળના ગોળા (ટ્રાઇકોબેઝોઅર્સ) વિકસે છે. આ વાળના ગોળા પાચનતંત્ર દ્વારા ખોરાકના માર્ગને અવરોધી શકે છે."
આદત અને વાળ ખાવાની તીવ્ર, અનિયંત્રિત ઇચ્છા વચ્ચે એક પાતળી રેખા છે. લેખમાં જણાવાયું છે કે, "ટ્રાઇકોફેજીયા તે રેખાને પાર કરે છે; તેમાં વાળ ખાવાની ઇચ્છાનો પ્રતિકાર કરવાની અસમર્થતા શામેલ છે."
તેમાં આગળ જણાવાયું છે કે, "દુર્લભ કિસ્સાઓમાં, ટ્રાઇકોફેજિયા ધરાવતા લોકોના પેટમાં ટ્રાઇકોબેઝોઅર વિકસી શકે છે. જો આવું થાય, તો આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા તેને દૂર કરવા માટે સર્જરી અથવા એન્ડોસ્કોપી જેવી પ્રક્રિયાની ભલામણ કરી શકે છે. જો કોઈ વાળનો ગોળો હાજર ન હોય, તો ડૉક્ટર દવા અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉપચાર સૂચવી શકે છે,"
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