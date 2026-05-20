પુણેમાં એપાર્ટમેન્ટની લિફ્ટમાં ફસાઇ જવાથી 7 વર્ષના બાળકનું મોત

એવું કહેવાય છે કે અંદર પ્રવેશ્યા પછી, છોકરાએ લિફ્ટના બટનો દબાવ્યા, જેના કારણે લિફ્ટ ચાલવા લાગી અને પછી ફસાઈ ગઈ હતી.

પુણેમાં એક એપાર્ટમેન્ટમાં ફસાઇ જતા 7 વર્ષના બાળકનુું મોત થયું હતું (પ્રતિકાત્મક તસવીર- ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 2:17 PM IST

પુણે (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં એક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પુણેમાં એક સોસાયટીમાં લિફ્ટમાં ફસાઇ જવાથી સાત વર્ષના બાળકના મોતની ઘટના સામે આવી છે. શહેરના સિંહગઢ રોડ વિસ્તારમાં નિંબજ નગરના રિદ્ધિ સિદ્ધિ એપાર્ટમેન્ટ કોમ્પલેક્સમાં આ ઘટના બની હતી. મૃતક બાળકની ઓળખ શૈલેષ ધુત (ઉંમર 7)ના રૂપમાં થઇ છે.

કેવી રીતે બની ઘટના?

આ ઘટના વિશે જાણકારીથી ખબર પડી છે કે મંગળવાર રાત્રે 10:30 વાગ્યે સિંહગઢ રોડ વિસ્તારમાં શિવાંશ ધુત નિંબજ નગરમાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ એપાર્ટમેન્ટ કોમ્પલેક્સમાં રમતા લિફ્ટમાં ઘુસી ગયો હતો.

જ્યારે તેને અંદરનું બટન દબાવ્યું ત્યારે લિફ્ટ ચાલવા લાગી હતી પરંતુ બીજા માળ સુધી પહોંચ્યા પહેલા જ તે અચાનક અટકી ગઇ હતી. ઘણો સમય વીતી ગયા બાદ હાઉસિંગ સોસાયટીના લોકોને આ સ્થિતિ ખબર પડી હતી અને તે બાદ પોલીસને જાણ કરી હતી.

ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને બાળકને બહાર કાઢ્યો હતો. જોકે, ત્યાર સુધી ઘણુ મોડુ થઇ ગયું હતું.

પોલીસે શું કહ્યું?

આ ઘટનાને લઇને સિંહગઢ રોડ પોલીસ સ્ટેશનના સીનિયર પોલીસ અધિકારી વિનય પાટનકરે જણાવ્યું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં લિફ્ટમાં કોઇ ટેકનિકલ ખામી મળી નથી. આ વાત સામે આવી છે કે લિફ્ટનું મેઇન્ટેનન્સ હાઉસિંગ સોસાયટી કરે છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

આ દુર્ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તાર શોકમાં ડુબી ગયો હતો. માસુમ બાળકના મોત બાદ રહેણાંક વિસ્તારમાં લિફ્ટની સુરક્ષા અને બાળકોની સલામતીને લઇને ગંભીર સવાલ ઉભા થયા છે. પોલીસ આ ઘટનામાં તપાસ કરી રહી છે કે આ દુર્ઘટના હતી કે સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં ગંભીર બેદરકારીને કારણે આ ઘટના બની છે.

સંપાદકની પસંદ

