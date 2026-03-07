ETV Bharat / bharat

Women's Day Special: 69 વર્ષની ઉંમરે યુવાનોને શરમાવે તેવી સ્ફૂર્તિ, કહાણી 50 વર્ષે બિઝનેસ અને 60 વર્ષે ક્રોસફિટ શરૂ કરનાર મહિલાની

મધુ સિંહ એક ઉદ્યોગસાહસિક, રાષ્ટ્રીય સ્તરના આર્મી લેડીઝ એમેચ્યોર ટાઇટલ ધરાવનાર ગોલ્ફર, થિયેટર કલાકાર અને લોકસેવક પણ છે.

મધુ સિંહ 50 વર્ષની ઉંમરે ઉદ્યોગસાહસિક બન્યા અને 60 વર્ષની ઉંમરે ક્રોસફિટ અપનાવી
મધુ સિંહ 50 વર્ષની ઉંમરે ઉદ્યોગસાહસિક બન્યા અને 60 વર્ષની ઉંમરે ક્રોસફિટ અપનાવી
Published : March 7, 2026 at 5:31 PM IST

હૈદરાબાદ: "ઉંમર ફક્ત એક નંબર છે" – આ વાક્ય તમે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે, ખાસ કરીને જન્મદિવસની પાર્ટીઓમાં. પરંતુ દિલ્હીની મધુ સિંહ માટે આ એક વાક્ય નથી, આ તેમનું જીવન છે. 69 વર્ષની ઉંમરે, જ્યારે મોટાભાગના લોકો નિવૃત્તિનું આયોજન કરે છે, ત્યારે મધુ સિંહ ક્રોસફિટ જેવા મુશ્કેલ વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે, જે તેમનાથી અડધી ઉંમરના લોકોને પણ મુશ્કેલ લાગે છે. તેમણે ક્રોસફિટ ઓપનમાં 60+ વર્ષની કેટેગરીમાં ભારતમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે, એશિયામાં 5મું અને વિશ્વમાં 331મું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ માત્ર શરૂઆત છે – તેઓ ઉદ્યોગસાહસિક, રાષ્ટ્રીય સ્તરની આર્મી લેડીઝ ગોલ્ફ ચેમ્પિયન, થિયેટર કલાકાર પણ છે.

મધુ સિંહનો જન્મ બુલંદશહરમાં આર્મી પરિવારમાં થયો હતો. ત્યાં શિસ્ત અને ફરજની ભાવના રોજિંદા જીવનનો ભાગ હતી. તેમણે શિક્ષણને ગંભીરતાથી લીધું અને આગ્રા યુનિવર્સિટીમાંથી એમએસસી તથા દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડી પૂર્ણ કરી. 1979માં તેમણે આર્મી ઓફિસર સાથે લગ્ન કર્યા અને દાયકાઓ સુધી પોતાને પરિવાર અને ગૃહિણીની જવાબદારીઓમાં સમર્પિત કરી દીધા.

સિંહે પરદાદા-પરદાદી એજ્યુકેશનલ સોસાયટી દ્વારા બુલંદશહેરમાં ગ્રામીણ છોકરીઓને શિક્ષિત કરવામાં મદદ કરી
સિંહે પરદાદા-પરદાદી એજ્યુકેશનલ સોસાયટી દ્વારા બુલંદશહેરમાં ગ્રામીણ છોકરીઓને શિક્ષિત કરવામાં મદદ કરી

પરંતુ તેમના મનમાં હંમેશા કંઈક પોતાનું કરવાની ઈચ્છા રહી. આ ઈચ્છા પછીથી પૂરી થઈ. જ્યારે તેમના પતિ કર્નલ જગબીર સિંહ આર્મીમાંથી નિવૃત્ત થયા, ત્યારે ઘણા લોકો વિચારતા હતા કે હવે આ દંપતી આરામ કરશે. પરંતુ મધુ સિંહે તેનાથી વિપરીત કર્યું. 50 વર્ષની ઉંમરે તેમણે 'હાર્નેસ ઇન્ડિયા' નામનો હસ્તકલા એક્સપોર્ટ વ્યવસાય શરૂ કર્યો. બાહ્ય રોકાણ વિના તેમણે ભારતીય હસ્તકલાને મોરેશિયસ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં પહોંચાડી. આ વ્યવસાય માત્ર કમાણી માટે નહોતો – તેમણે રૂરકી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મહિલાઓને રોજગારી આપી અને તેમને આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર બનાવ્યા.

લશ્કરી પરિવારમાંથી શરૂઆત અને શિક્ષણની સફર

મધુ સિંહનું જીવન શિસ્ત અને સમર્પણથી ભરેલું છે. બાળપણમાં તેમના પિતાને હેડસ્ટેન્ડ કરતા જોઈને તેમને ફિટનેસ પ્રત્યે પ્રેરણા મળી. તેઓ માને છે કે શરીર સ્વસ્થ હોય તો જીવનમાં બધું શક્ય છે.

એમેચ્યોર ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપમાં ટ્રોફી સાથે
એમેચ્યોર ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપમાં ટ્રોફી સાથે

50 વર્ષે વ્યવસાય અને રમતગમતની નવી શરૂઆત

40 વર્ષની ઉંમરે તેમણે ગોલ્ફ શરૂ કરી, જે ઘરની નજીકના કોર્સને કારણે શરૂ થઈ. જિજ્ઞાસાથી શરૂ થયેલું આ જુસ્સામાં ફેરવાયું અને 2013માં તેમણે ઓલ ઈન્ડિયા 7મી આર્મી લેડીઝ ઓપન ગોલ્ફ ચેમ્પિયનશિપ જીતી. 60 વર્ષે તેમણે ક્રોસફિટ અપનાવ્યું અને તેમાં પણ ભારતમાં ટોચ પર પહોંચ્યા. મહિલા દિવસ 2026 પર તેઓ હોન્ડા-સપોર્ટેડ માનેસર હાફ મેરેથોનમાં ભાગ લેશે, જે રોડ સેફ્ટી અને શૂન્ય ટ્રાફિક મૃત્યુના સંદેશને પ્રોત્સાહન આપે છે.

શિક્ષણ દ્વારા ગ્રામીણ છોકરીઓને સશક્ત બનાવવી

મધુ સિંહનું સૌથી મોટું યોગદાન 2000માં શરૂ થયું, જ્યારે તેમણે બુલંદશહરના અનુપશહરમાં પરદાદા-પરદાદી એજ્યુકેશનલ સોસાયટી (PPES)ની સહ-સ્થાપના કરી. આ સંસ્થાનો હેતુ ગ્રામીણ છોકરીઓને શિક્ષિત કરવાનો અને તેમને સ્વાવલંબી બનાવવાનો છે. નાના જૂથથી શરૂ થયેલી આ સંસ્થાએ હજારો છોકરીઓને મફત અથવા સબસિડીવાળું શિક્ષણ, ગણવેશ, પુસ્તકો, પોષણ, કમ્પ્યુટર તાલીમ, વ્યાવસાયિક કુશળતા અને વ્યક્તિત્વ વિકાસ આપ્યો છે. છેલ્લા બે દાયકામાં 2,000થી વધુ છોકરીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ અને રોજગાર તરફ આગળ વધી છે. સ્વ-સહાય જૂથો દ્વારા મહિલાઓને ઉદ્યોગસાહસિકતા, ટેલરિંગ અને નાણાકીય સાક્ષરતા તાલીમ પણ આપવામાં આવી છે.

પેર્ચ રેસિડેન્સ પાછળ ઉદ્યોગસાહસિક

તેમની ઉદ્યોગસાહસિક વૃત્તિ ચાલુ રહી. ન્યૂ યોર્કમાં મુસાફરી દરમિયાન તેમને સર્વિસ્ડ એપાર્ટમેન્ટ્સનો ખ્યાલ આવ્યો અને તેમણે 'પેર્ચ રેસિડેન્સિસ' શરૂ કરી, જે અનેક શહેરોમાં કાર્યરત છે અને અનેક એવોર્ડ્સ મેળવ્યા છે.

મધુ સિંહ આજે પણ પ્રેરણાનું જીવંત ઉદાહરણ છે. તેઓ બતાવે છે કે ઉંમર કોઈ અવરોધ નથી – ફક્ત ઈચ્છાશક્તિ અને મહેનત જરૂરી છે. મહિલા દિવસ પર તેમની વાર્તા અનેક મહિલાઓને પ્રેરિત કરશે કે કોઈ પણ ઉંમરે નવું સપનું જોવું અને તેને પૂરું કરવું શક્ય છે.

જીમમાં ક્રોસફિટ પ્રેક્ટિસ
જીમમાં ક્રોસફિટ પ્રેક્ટિસ

ETV ભારત દ્વારા મધુ સિંહને સવાલો પૂછ્યા હતા તેમાંથી તેમણે આપેલ કેટલાક સવાલોના જવાબ આ પ્રમાણે છે.

પ્રશ્ન 1. શું તમે હોન્ડા માનેસર હાફ મેરેથોનમાં કોઈ હેતુ માટે દોડી રહ્યા છો?

મધુ સિંહ: હા, હું એક એવા હેતુ માટે મહેનત કરી રહી છું કે જે મારા દિલની ખૂબ નજીક છે - માર્ગ સલામતી.

દર વર્ષે માર્ગ અકસ્માતોમાં ઘણા લોકોના જીવ જાય છે. દુઃખની વાત છે કે મારી પોતાની ભાભીએ પણ માર્ગ અકસ્માતમાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. આવા અનુભવો તમને ખ્યાલ અપાવે છે કે જાગૃતિ અને જવાબદારી પૂર્વક વાહન ચલાવવાનું કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે.

આ દોડ દ્વારા, હું એ સંદેશ ફેલાવવા માંગુ છું કે માર્ગ સલામતી એ દરેકની જવાબદારી છે. સીટબેલ્ટ પહેરવા, ગતિ મર્યાદાનું પાલન કરવા અથવા રસ્તા પર સભાન રહેવા જેવી નાની ક્રિયાઓ જીવન બચાવી શકે છે. જો આ દોડ થોડા લોકોને પણ વધુ જાગૃત બનાવવામાં મદદ કરે છે તો તે અર્થપૂર્ણ બનશે.

પ્રશ્ન 2. તમે ઉદ્યોગસાહસિકતા, રમતગમત, રંગભૂમિ અને લોકકલ્યાણને સફળતાપૂર્વક સંતુલિત કર્યા છે. આજે પણ નવા લક્ષ્યો નક્કી કરવા માટે તમને શું પ્રેરણા આપે છે?

મધુ સિંહ: મારા માટે, પ્રેરણા અને ધ્યેય-નિર્માણ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. એક નવું લક્ષ્ય મને પ્રેરણા આપે છે અને પ્રેરણા મને બીજું લક્ષ્ય નક્કી કરવા માટે પ્રેરે છે. તે એક સકારાત્મક ચક્ર બની જાય છે. જ્યારે પણ હું મારા માટે એક નવું લક્ષ્ય નક્કી કરું છું ત્યારે તે મારા જીવનમાં નવી ઉર્જા લાવે છે. મારી ઉંમરે, હેતુની ભાવના રાખવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. તે મનને સક્રિય રાખે છે, તણાવ ઘટાડે છે અને તમને દરરોજ સવારે ઉત્સાહથી જાગવાનું કારણ આપે છે. જ્યાં સુધી આપણે લક્ષ્યો નક્કી કરતા રહીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે આપણી ભાવનાને યુવાન રાખીએ છીએ.

પ્રશ્ન 3. પરદાદા-પરદાદીની પહેલથી, તમે હજારો દિકરીઓને સશક્ત બનાવી છે. તમે કેમ માનો છો કે દિકરીઓને શિક્ષિત કરવી એ સમાજમાં પરિવર્તન લાવવાનો સૌથી તાકતવર માર્ગ છે?

મધુ સિંહ: એક દિકરીને શિક્ષિત કરવાથી ફક્ત એક જ જીવન બદલાતું નથી - તે આખા પરિવાર અને આખરે આખા સમાજને બદલી નાખે છે. એક સ્ત્રી ઘણીવાર તેના બાળકોની પ્રથમ શિક્ષક હોય છે. જ્યારે તે શિક્ષિત થાય છે ત્યારે તેની અસર પેઢીઓ સુધી ફેલાય છે. શિક્ષણ મહિલાઓને આત્મવિશ્વાસ, નાણાકીય સ્વતંત્રતા અને તેમના પરિવારો માટે જાણકાર નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતા આપે છે. જે દેશોમાં મહિલાઓ શિક્ષણ અને કાર્યબળમાં સક્રિયપણે ભાગ લે છે ત્યાં મજબૂત સામાજિક અને આર્થિક પ્રગતિ જોવા મળી છે. સશક્ત મહિલાઓ મજબૂત સમુદાયોનું નિર્માણ કરે છે.

પ્રશ્ન 4. તમે 40 વર્ષની ઉંમરે ગોલ્ફ રમવાનું શરૂ કર્યું અને 60 વર્ષની ઉંમરે ક્રોસફિટ રમવાનું શરૂ કર્યું. જે મહિલાઓને લાગે છે કે કંઈક નવું શરૂ કરવામાં મોડું થઈ ગયું છે તેમને તમે શું સંદેશ આપશો?

મધુ સિંહ: મારું માનવું છે કે કંઈક નવું શરૂ કરવામાં ક્યારેય મોડું થતું નથી. જ્યારે મેં ગોલ્ફ રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મારા ઘરની નજીક એક ગોલ્ફ કોર્સ હોવાથી તે જિજ્ઞાસા ધીમે ધીમે એક જુસ્સો બની ગઈ. તે તમને શારીરિક રીતે સક્રિય, માનસિક રીતે વ્યસ્ત અને સતત શીખવામાં મદદ કરે છે. દરેક દિવસ દરેક માટે એક નવો દિવસ હોય છે. ઉંમર તેને બદલતી નથી - જે બદલાય છે તે એ છે કે આપણે તે દિવસનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનું પસંદ કરીએ છીએ. મહિલાઓને મારો સંદેશ સરળ છે: એવું ન વિચારો કે હવે મોડું થઈ ગયું છે. જો તમને કોઈ બાબતમાં રસ હોય, તો ફક્ત પહેલું પગલું ભરો.

પ્રશ્ન 5. સ્ત્રીઓ માટે વજન ઘટાડવા કરતાં શક્તિ માટે તાલીમ લેવી કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે?

મધુ સિંહ: સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ માટે. પાતળા હોવું અને સ્વસ્થ રહેવું એ જ વાત નથી. સાચું સ્વાસ્થ્ય શક્તિ, સહનશક્તિ અને એકંદર તંદુરસ્તીમાંથી આવે છે. જ્યારે સ્ત્રીઓ સ્નાયુઓ અને શક્તિ બનાવે છે, ત્યારે તે તેમને ઉંમર વધવાની સાથે સ્વતંત્રતા આપે છે. તે સંતુલન, ઉર્જા અને લાંબા સમય સુધી સક્રિય રહેવાની ક્ષમતામાં સુધારો કરે છે. ઘણા વિકસિત દેશોમાં, સ્ત્રીઓ ફક્ત વજન ઘટાડવાને બદલે કાર્યાત્મક તંદુરસ્તી અને શક્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. મારું માનવું છે કે ભારતમાં વધુ મહિલાઓએ આ માનસિકતા અપનાવવી જોઈએ.

(આ ઇન્ટરવ્યુ ETV ભારત દ્વારા મહિલા દિવસ 2026 અભિયાનમાં પ્રભાવશાળી મહિલાઓ પર પ્રકાશ પાડતા ઘણા ઇન્ટરવ્યુમાંથી એક છે.)

સંપાદકની પસંદ

