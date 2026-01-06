ETV Bharat / bharat

'મતદાર યાદીમાંથી 58 લાખ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા', દાવા સાથે સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચી TMC

ટીએમસીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી, SIRમાં ગેરરીતિઓનો આરોપ લગાવ્યો

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 6, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: તૃણમૂલ કોંગ્રેસે મંગળવારે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (એસઆઈઆર) અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી. તેમાં, પાર્ટીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે 58 લાખથી વધુ લોકોના નામ કોઈપણ સૂચના વિના મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. એક દિવસ પહેલા, મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ એક જાહેર સભામાં જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરશે. ટીએમસીની કાર્યવાહી તે નિવેદનને અનુસરે છે.

ટીએમસીનો દાવો છે કે ચૂંટણી પંચે કોઈપણ સૂચના અથવા વ્યક્તિગત સુનાવણી વિના 58,20,898 નામો દૂર કર્યા. આ અરજી ટીએમસી નેતા ડેરેક ઓ'બ્રાયન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. પોતાની અરજીમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "પશ્ચિમ બંગાળમાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 16 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી અને 58,20,898 નામો કોઈપણ સૂચના કે વ્યક્તિગત સુનાવણી વિના કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. 2025 ના ખાસ સારાંશ સુધારણા પછી, ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં મતદારોની સંખ્યા 7,66,39,529 થી ઘટીને 7,08,16,616 થઈ ગઈ છે. ચૂંટણી પંચની આ કાર્યવાહી 11/08/2023 ના રોજ લેખિતમાં જારી કરાયેલ મતદાર યાદીમાંથી નામો કાઢી નાખવા માટેના તેના પોતાના વિગતવાર SOP વિરુદ્ધ છે."

ડેરેકે પોતાની અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે અંતિમ મતદાર યાદી ૧૪ ફેબ્રુઆરીના રોજ પ્રકાશિત થવાની છે. અરજદારને ડર છે કે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. તેમાં જણાવાયું છે કે, "આ અન્યાયનું અંતિમ કૃત્ય છે કારણ કે તે પ્રતિવાદી નંબર 1 (ચૂંટણી પંચ) ના ઉતાવળિયા અને ગેરકાયદેસર પગલાંને કારણે થયેલી બધી ભૂલો અને ખામીઓ સાથે મતદાર યાદીને સ્થિર કરશે. આનાથી ખોટી રીતે અને અન્યાયી રીતે મતદાનના અધિકારથી વંચિત રહેલા મતદારોને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટેની બધી અપીલ અને સુધારણા પ્રક્રિયાઓ નિરર્થક બનશે, જેમાં કોઈપણ રીતે ઘણો સમય લાગશે."

અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ચૂંટણી પંચ લેખિત સૂચનાઓ, પરિપત્રો અથવા આદેશો જારી કર્યા વિના, વોટ્સએપ દ્વારા અથવા મૌખિક રીતે ફિલ્ડ અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનાઓ આપી રહ્યું છે. અરજી અનુસાર, "પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાં ખાસ સઘન સુધારણા પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ત્યારથી, ચૂંટણી પંચે 50 થી વધુ વખત BLO, ERO, AERO અને DEO ને મૌખિક સૂચનાઓ આપી છે, આ બધા આદેશો અનૌપચારિક છે."

અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ ચૂંટણી પંચને દાવાઓ અને વાંધા રજૂ કરવાની વર્તમાન તારીખ ૧૫.૦૧.૨૦૨૬ સુધી લંબાવવાનો નિર્દેશ આપે, અને ચૂંટણી પંચને વોટ્સએપ અથવા અન્ય અનૌપચારિક માધ્યમો દ્વારા BLO અને SIR પ્રક્રિયામાં સામેલ અન્ય અધિકારીઓને તેમનું પાલન કરવા માટે સૂચનાઓ આપવાનું તાત્કાલિક બંધ કરવાનો અને અત્યાર સુધી જારી કરાયેલી આવી બધી સૂચનાઓને અમાન્ય જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપે.

અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ચૂંટણી પંચે કાયદાની બહાર કામ કર્યું છે અને SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન મનસ્વી પદ્ધતિઓ અપનાવી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ચૂંટણી પંચ મનસ્વી રીતે, પોતાની મરજીથી, અથવા કાયદાની બહાર કાર્ય કરી શકતું નથી, ન તો તે કાયદેસર રીતે નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓને બદલે એડ-હોક અથવા અનૌપચારિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે."

